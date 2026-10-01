Гърция изпусна победата срещу Нидерландия в Солун

Гърция и Нидерландия завършиха 2:2 в мач от третия кръг на група 2 в Лига А на Лигата на нациите. Домакините поведоха с два гола на стадион „Тумба“ в Солун, но гостите стигнаха до равенството с попадение на Тейани Рейндерс в 89-ата минута.

Резултатът остави Гърция начело в групата със седем точки. Нидерландия е на второ място с пет точки и продължава без загуба в турнира.

Гърция взе преднина през първото полувреме

Фотис Йоанидис откри резултата в 23-ата минута. Нападателят завърши атака на гръцкия отбор и даде преднина на домакините.

Гърция удвои аванса си в добавеното време на първата част. Георгиос Масурас се разписа за 2:0 след взаимодействие с Йоанидис, а домакините се оттеглиха на почивката с комфортна преднина.

Преди мача треньорът на Нидерландия Шави заяви, че „Гърция се намира в най-добрия си момент, а атмосферата на „Тумба“ е невероятна“. Нидерландците започнаха по-активно след почивката и постепенно върнаха интригата.

Ван Дайк и Рейндерс върнаха Нидерландия в мача

Вирджил ван Дайк намали изоставането на гостите в 59-ата минута. Защитникът се възползва от ситуация при статично положение и даде начало на обратното преследване.

Нидерландия продължи да атакува и стигна до изравнителния гол в края на срещата. Тейани Рейндерс се разписа в 89-ата минута за 2:2.

Гърция не успя да задържи преднината си, но остана без загуба след първите три кръга. Тимът започна кампанията с победи над Сърбия и Германия, преди да спечели една точка срещу Нидерландия.

Следващи мачове

Гърция ще приеме Германия на 4 октомври в четвъртия кръг на групата. В същия ден Нидерландия ще бъде домакин на Сърбия.

Първите два отбора в групата ще продължат към елиминационната фаза на турнира, което прави точката в Солун важна и за двата състава.

Източници: Ин.гр, Онспортс, Спорт ФМ