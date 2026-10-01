Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Гърция изпусна победата срещу Нидерландия в Солун

Гърция изпусна победата срещу Нидерландия в Солун

1 Октомври, 2026 23:43, обновена 1 Октомври, 2026 23:50 352 0

  • гърция-
  • нидерландия-
  • лига на нациите-
  • фотис йоанидис-
  • тейани рейндерс

Домакините водеха с 2:0, но допуснаха изравняване в 89-ата минута. Гърция остава начело в групата на Лигата на нациите.

Гърция изпусна победата срещу Нидерландия в Солун - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Гърция и Нидерландия завършиха 2:2 в мач от третия кръг на група 2 в Лига А на Лигата на нациите. Домакините поведоха с два гола на стадион „Тумба“ в Солун, но гостите стигнаха до равенството с попадение на Тейани Рейндерс в 89-ата минута.

Резултатът остави Гърция начело в групата със седем точки. Нидерландия е на второ място с пет точки и продължава без загуба в турнира.

Гърция взе преднина през първото полувреме

Фотис Йоанидис откри резултата в 23-ата минута. Нападателят завърши атака на гръцкия отбор и даде преднина на домакините.

Гърция удвои аванса си в добавеното време на първата част. Георгиос Масурас се разписа за 2:0 след взаимодействие с Йоанидис, а домакините се оттеглиха на почивката с комфортна преднина.

Преди мача треньорът на Нидерландия Шави заяви, че „Гърция се намира в най-добрия си момент, а атмосферата на „Тумба“ е невероятна“. Нидерландците започнаха по-активно след почивката и постепенно върнаха интригата.

Ван Дайк и Рейндерс върнаха Нидерландия в мача

Вирджил ван Дайк намали изоставането на гостите в 59-ата минута. Защитникът се възползва от ситуация при статично положение и даде начало на обратното преследване.

Нидерландия продължи да атакува и стигна до изравнителния гол в края на срещата. Тейани Рейндерс се разписа в 89-ата минута за 2:2.

Гърция не успя да задържи преднината си, но остана без загуба след първите три кръга. Тимът започна кампанията с победи над Сърбия и Германия, преди да спечели една точка срещу Нидерландия.

Следващи мачове

Гърция ще приеме Германия на 4 октомври в четвъртия кръг на групата. В същия ден Нидерландия ще бъде домакин на Сърбия.

Първите два отбора в групата ще продължат към елиминационната фаза на турнира, което прави точката в Солун важна и за двата състава.

Източници: Ин.гр, Онспортс, Спорт ФМ


Гърция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове