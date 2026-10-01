Португалия би Дания с 4:2 в Лигата на нациите

Португалия победи Дания с 4:2 в Копенхаген и записа трета поредна победа в групата на Лигата на нациите. Жоау Канселу, Гонсало Рамош, Витиня и Жоау Феликс вкараха головете за гостите, а за домакините се разписаха Микел Дамсгор и Расмус Хойлунд.

Португалия поведе в 13-ата минута. Жоау Канселу се възползва от подаване на Гонсало Рамош и прехвърли вратаря Мадс Хермансен. Дания отговори в 23-ата минута, когато Дамсгор отправи удар от границата на наказателното поле и възстанови равенството.

Рамош отново даде преднина на португалците в 25-ата минута след комбинация с капитана Бруно Фернандеш. Нападателят започна като титуляр в отсъствието на Кристиано Роналдо, който не беше в състава за двубоя.

„Ако всичко протече нормално, Гонсало Рамош ще започне“, заяви селекционерът на Португалия Жорже Жезус преди мача.

Дания изравни за втори път в 53-ата минута. Расмус Хойлунд се измъкна зад португалската защита и прехвърли Диогу Коща за 2:2. Домакините имаха период, в който поставиха съперника под натиск, но Португалия отново намери начин да поведе.

Витиня вкара третия гол в 67-ата минута след атака, развита от Бруно Фернандеш. В края на срещата Жоау Феликс оформи крайното 4:2 след бърза контраатака и подаване на Диогу Далот.

Португалия увеличи преднината си в групата

Успехът изведе Португалия на първо място с девет точки от три мача. Дания остана с три точки. В групата са още Норвегия и Уелс, които също имат по три точки след изиграните си срещи.

Дания ще гостува на Уелс на 4 октомври. Следващият мач между Португалия и Дания е насрочен за 14 ноември.

Източници: Кадена СЕР, ЕСПН, А Бола