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Везенков с 20 точки, но Виртус би Олимпиакос със сирената

Везенков с 20 точки, но Виртус би Олимпиакос със сирената

1 Октомври, 2026 23:50 341 0

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  • евролига-
  • майкъл кар

Александър Везенков завърши с 20 точки и 6 борби, но Олимпиакос загуби с 94:96 в Болоня след решаваща тройка на Майкъл Кар.

Везенков с 20 точки, но Виртус би Олимпиакос със сирената - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Александър Везенков отбеляза 20 точки, но Олимпиакос загуби от Виртус Болоня с 94:96 в третия кръг на Евролигата. Италианският тим стигна до първата си победа за сезона в турнира след тройка на Майкъл Кар със сирената.

Кар завърши двубоя с 22 точки, 10 асистенции и 3 борби. При резултат 94:93 за Олимпиакос Жан Монтеро даде преднина на гръцкия шампион шест секунди преди края след пробив. В последната атака топката стигна до Кар, който стреля през човек и реализира решаващата тройка.

Олимпиакос водеше с 50:49 на почивката, но Виртус Болоня спечели третата четвърт с 26:20 и преди заключителния период имаше аванс от 75:70. Гостите започнаха последната част със серия от 10:0 и поведоха с 80:75, но домакините останаха в мача до драматичния финал.

Везенков отново бе сред лидерите на Олимпиакос

Везенков реализира 6 от 9 стрелби за две точки, 2 от 5 за три точки и 2 от 2 наказателни удара. Българинът добави 6 борби и 1 открадната топка, като още в първата четвърт отбеляза 10 точки.

Тайлър Дорси вкара 22 точки и реализира 6 тройки. Мбайе Ндиайе добави 23 точки и 7 борби, като завърши с 10 успешни стрелби от 11 опита. Брайънт Дънстън се отчете с 6 точки, 3 асистенции и 2 борби.

Другият български национал в състава на Олимпиакос Коди Милър-Макинтайър не отбеляза точка, но направи 8 асистенции и овладя 2 борби.

Първа победа за Виртус в Евролигата

За Виртус Болоня Алиу Диара завърши с 18 точки и 14 борби, а Дерик Алстън добави 17 точки. Уендел Мур реализира 12.

Преди двубоя Олимпиакос имаше 11 победи в 12 срещи с Виртус Болоня в Евролигата. Поражението е първо за гръцкия тим през сезона в турнира, докато италианците прекъснаха серията си без успех.

Източници: Спортал


Италия
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