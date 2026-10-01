Малта и Гибралтар поделиха точките

Малта и Гибралтар завършиха 1:1 в мач от група D1 на Лигата на нациите. Срещата се игра на Националния стадион в Та' Кали и остави двата отбора с по четири точки след първите им два двубоя.

Малта започна кампанията с победа с 2:1 като гост на Андора, докато Гибралтар записа 0:0 у дома срещу същия съперник. Равенството запази интригата в групата, в която участва и Андора.

Малта остава без загуба в групата

За Малта това беше втори пореден мач без поражение в турнира. Отборът на Емилио Де Лео ще изиграе следващата си среща на 4 октомври, когато отново ще бъде домакин на Андора.

Преди двубоя с Гибралтар Де Лео заяви: „Трябва да покажем по-голяма интензивност“. Треньорът призова играчите си да не подценяват съперника, който беше спечелил точка срещу Андора в предишния си мач.

Гибралтар ще има по-дълга пауза до следващия си двубой в групата. Тимът ще гостува на Андора на 13 ноември, а четири дни по-късно ще приеме Малта в последния мач за двата отбора от груповата фаза.

Източници: Малта Спорт, Би Би Си