Белгия със сериозни проблеми за мача с Франция

Белгия ще бъде без две от ключовите си фигури – капитана Юри Тилеманс и звездата Кевин де Бройне, в предстоящия сблъсък с Франция от Лигата на нациите. Двамата ще пропуснат двубоя на „Стад дьо Франс“ заради натрупани жълти картони.

Де Бройне беше сред героите за Белгия при убедителния успех с 3:0 над Турция в Лиеж в петък. 35-годишният полузащитник реализира два гола, но в края на срещата получи официално предупреждение след бурна реакция към нарушение срещу него.

„Кевин просто беше разочарован. Според мен дори не осъзнаваше какви ще бъдат последствията от този жълт картон“, коментира селекционерът Марк ван Бомел.

Победата над Турция беше втори успех за Ван Бомел в първите му три мача начело на белгийския национален отбор. Наставникът обаче не остана напълно доволен от представянето на своите футболисти.

„Когато владеехме топката, играехме прекалено небрежно. Така дадохме на съперника усещането, че може да създава положения. Преди втория ни гол дори не успяхме да направим серия от 20 последователни паса“, заяви треньорът.

По думите му двубоят е придобил характер на „пинг-понг“, като играта дълго време се е пренасяла от едната в другата половина на терена. Въпреки това Ван Бомел не е смятал, че Белгия е застрашена от загуба.

„Получи се зрелищен мач, но това не е нещото, което един треньор иска да вижда. Трябва да изчистим тези неща. Ако го направим, нивото ни ще се повиши, а съперникът ще получава по-малко възможности да остане в мача“, добави той.

Освен Де Бройне, Белгия няма да може да разчита и на капитана Юри Тилеманс, който също ще изтърпи наказание заради натрупани предупреждения.

В същото време опитният Ромелу Лукаку продължава да пише история с националния екип. Нападателят се появи като резерва срещу Турция и отбеляза своя 94-и гол за Белгия.

„Страхотно е това, което продължават да правят за националния отбор. Те не го правят само за себе си, а и за останалите футболисти. Когато са във форма, повличат и съотборниците си след себе си“, заяви Ван Бомел по адрес на ветераните.