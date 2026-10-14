Майкъл Карик след поражението в Мадрид: Червеният картон промени всичко, не критикувайте Лисандро

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик не скри разочарованието си след загубата с 0:2 от Атлетико Мадрид в Шампионската лига и изрази остро несъгласие с решението на съдията да изгони бранителя Лени Йоро през второто полувреме.

Французинът получи директен червен картон в 74-ата минута след контакт с Джонатан Дейвид – ситуация, която според наставника на „червените дяволи“ е била пресилена.

Наставникът на английския гигант бе категоричен, че съдийското решение е оказало пряко влияние върху крайния развой на срещата на „Метрополитано“:

„Не смятам, че това беше ситуация за червен картон. Категорично не съм съгласен с това отсъждане — действието не беше на висока скорост, а самото избутване бе изключително леко. Започнахме двубоя слабо и това направи задачата ни още по-сложна. Въпреки всичко имахме две отлични възможности да изравним и с напредването на срещата показвахме по-добра игра, но това изгонване даде огромно отражение върху крайния изход“, коментира Карик.

Наставникът реши да защити и офанзивните си състезатели въпреки пропуските пред противниковата врата:

„Пропуските са част от играта и отговорността не пада само върху отделни фигури. Важното е да продължаваме да създаваме шансове и едновременно с това да бъдем по-стабилни в защита. След като получихме ранен гол, реагирахме адекватно, контролирахме отделни фази и се озовахме очи в очи с противниковия вратар няколко пъти в един наистина труден мач.“

Карик бе принуден да коментира и острия коментар на аржентинския защитник Лисандро Мартинес след мача, в който той разкритикува трансферната политика на клуба и липсата на достатъчно нови попълнения през изминалия летен прозорец. Мениджърът предпочете да не задълбочава напрежението в съблекалнята:

„Не съм гледал интервюто, но това са чисти емоции под влияние на разочарованието от резултата. Сега не е времето да се обсъждат такива въпроси. Най-важното е да се изправим на крака. Не поставям под съмнение неговото желание за победа. Когато резултатите не са добри, е нормално да има проблеми за изчистване, но волята за работа е налице.“

Специалистът завърши с призив за обединение преди следващите мачове на тима:

„Гласовете на критиката се чуват, но вътре в отбора има страст за работа, развитие и израстване. Запазваме позитивна нагласа. Предстоящият двубой през уикенда е прекрасен повод всички да гребем в една посока.“