Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Байерн Мюнхен победи Атлетико в Мадрид

Байерн Мюнхен победи Атлетико в Мадрид

3 Ноември, 2026 23:57 562 0

  • байерн мюнхен-
  • атлетико мадрид-
  • шампионска лига-
  • ленарт карл-
  • конрад лаймер

Ленарт Карл и Конрад Лаймер вкараха головете за баварците след почивката

Байерн Мюнхен победи Атлетико в Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен победи Атлетико Мадрид с 2:0 като гост в мач от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Баварците решиха двубоя през второто полувреме с попадения на Ленарт Карл и Конрад Лаймер.

Първата част на стадион „Рияд Еър Метрополитано“ завърши без голове.

Резултатът беше открит в 54-ата минута, когато Ленарт Карл получи възможност в наказателното поле и изпрати топката в мрежата.

Атлетико опита да отговори с промени в състава. Диего Симеоне пусна в игра Адемола Люкман, Коке и Кангин Лий, но домакините не успяха да изравнят.

Малко преди втория гол Ян Облак се намеси решаващо при изстрел на Дайо Упамекано. Словенският вратар спаси удара, след което топката срещна напречната греда.

В 74-ата минута Байерн нанесе нов удар. Хари Кейн центрира прецизно, а Конрад Лаймер засече подаването и оформи крайното 2:0.

В 78-ата минута Джулиано Симеоне падна в наказателното поле след контакт със защитник, но съдията остави играта да продължи. Впоследствие Атлетико стигна до още атаки, без да преодолее Мануел Нойер.

След успеха Байерн Мюнхен събра 8 точки и заема осмото място в класирането на основната фаза. Атлетико Мадрид остана 22-и с 4 точки.

За Байерн това беше първа победа след равенствата срещу Викинг и Арсенал в предишните два кръга. Атлетико пък записа второ поражение в турнира след загубата от Ливърпул в първия кръг.


Испания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове