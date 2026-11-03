Байерн Мюнхен победи Атлетико в Мадрид

Байерн Мюнхен победи Атлетико Мадрид с 2:0 като гост в мач от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Баварците решиха двубоя през второто полувреме с попадения на Ленарт Карл и Конрад Лаймер.

Първата част на стадион „Рияд Еър Метрополитано“ завърши без голове.

Резултатът беше открит в 54-ата минута, когато Ленарт Карл получи възможност в наказателното поле и изпрати топката в мрежата.

Атлетико опита да отговори с промени в състава. Диего Симеоне пусна в игра Адемола Люкман, Коке и Кангин Лий, но домакините не успяха да изравнят.

Малко преди втория гол Ян Облак се намеси решаващо при изстрел на Дайо Упамекано. Словенският вратар спаси удара, след което топката срещна напречната греда.

В 74-ата минута Байерн нанесе нов удар. Хари Кейн центрира прецизно, а Конрад Лаймер засече подаването и оформи крайното 2:0.

В 78-ата минута Джулиано Симеоне падна в наказателното поле след контакт със защитник, но съдията остави играта да продължи. Впоследствие Атлетико стигна до още атаки, без да преодолее Мануел Нойер.

След успеха Байерн Мюнхен събра 8 точки и заема осмото място в класирането на основната фаза. Атлетико Мадрид остана 22-и с 4 точки.

За Байерн това беше първа победа след равенствата срещу Викинг и Арсенал в предишните два кръга. Атлетико пък записа второ поражение в турнира след загубата от Ливърпул в първия кръг.