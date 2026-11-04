Манчестър Юнайтед обърна Рома от 0:2

Манчестър Юнайтед победи Рома с 3:2 в зрелищен мач от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Домакините изоставаха с 0:2 на почивката, но стигнаха до пълен обрат с два гола на Матеус Куня в заключителните минути.

Рома започна по-уверено и поведе в 11-ата минута. Родриго Мора намери Матиас Соуле с дълго диагонално подаване, а аржентинецът преодоля защитата на домакините и откри резултата.

Само седем минути по-късно италианският тим получи дузпа за игра с ръка на Айдън Хевън. Дониел Мален изпълни наказателния удар и направи резултата 2:0 за Рома.

Манчестър Юнайтед намали изоставането си в 58-ата минута. Бруно Фернандеш първоначално не успя да преодолее вратаря Давид Васкес от бялата точка, но дузпата беше изпълнена повторно заради навлизане на футболисти на Рома в наказателното поле. При втория опит капитанът на домакините беше точен.

Минута по-късно Брайън Мбьомо беше близо до изравняването. Неговият удар срещна последователно двете греди, но топката не премина голлинията.

Натискът на Манчестър Юнайтед даде резултат в 83-ата минута. При разбъркване в наказателното поле Матеус Куня се оказа на добра позиция и изравни резултата.

Три минути по-късно Куня получи възможност близо до вратата и стреля покрай Васкес за 3:2. Така Манчестър Юнайтед спечели, след като губеше с два гола.

След домакинската победа Манчестър Юнайтед продължава участието си в основната фаза с гостуване на Спортинг на 25 ноември. В същия ден Рома ще играе в Париж срещу Пари Сен Жермен.