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Интер разби Фейенорд в Ротердам и записа убедителен успех в Шампионската лига

Интер разби Фейенорд в Ротердам и записа убедителен успех в Шампионската лига

4 Ноември, 2026 00:10 498 0

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Италианският тим заема 14-ото място в класирането с 6 точки

Интер разби Фейенорд в Ротердам и записа убедителен успех в Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Интер постигна категорична победа с 3:0 при гостуването си на Фейенорд в двубой от четвъртия кръг на основната фаза в Шампионската лига. „Нерадзурите“ демонстрираха отлична ефективност и си тръгнаха с трите точки от Ротердам.

Миланският гранд поведе още в 8-ата минута. Ян Бисек се възползва от открилата се възможност и с мощен удар от границата на наказателното поле изпрати топката в мрежата за 1:0.

В 34-ата минута преднината на гостите стана два гола. Франческо Пио Еспозито се разписа след центриране и даде още по-солидна преднина на своя тим.

Интер сложи точка на спора в 54-ата минута, когато Пьотр Желински демонстрира точност с изстрел от дистанция и оформи класическото 3:0.

В 66-ата минута Еспозито отново прати топката във вратата на домакините, но попадението му не беше зачетено след намесата на системата ВАР.

До последния съдийски сигнал италианският тим запази контрола върху срещата и заслужено се поздрави с убедителен успех.

След изиграването на двубоя Интер заема 14-ото място в класирането с 6 точки, докато Фейенорд е на 30-а позиция с 3 пункта.


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