Бившата прессекретарка на украинския президент Володимир Зеленски Юлия Мендел обвини властите в Киев, че мобилизацията в Украйна се е превърнала в „изтезание“ и източник на милиарди долари подкупи. Повод за изявлението ѝ станаха сблъсъците край частна къща в Петропавловска Боршчаговка, близо до Киев, за която в социалните мрежи беше разпространено твърдение, че в мазето ѝ са задържани около 40 души.

„Пълната безнаказаност на тази хаотична и принудителна мобилизация, която генерира милиарди долари подкупи, води до такива ужасяващи последици“, написа Мендел в социалната мрежа X. Тя заяви още, че във видеозапис се вижда 14-годишно момче, изведено от един от центровете за набиране на военнослужещи.

Противоречиви версии за случилото се

Полицията в Киевска област съобщи, че е получила сигнал от екип на частна медицинска помощ, на който е бил възпрепятстван достъпът до гражданин. На място се събрали около 100 души, част от които заявили, че са близки на мъже, задържани в сградата.

По данни на полицията информацията за незаконно задържане на хора и за загинал човек не отговаря на действителността. Според официалната версия в къщата са се намирали военнослужещи от подразделение на Националната гвардия на Украйна.

Командващият Националната гвардия Александър Пивненко заяви, че четирима военнослужещи са били хоспитализирани. По думите му те са били задържани за самоволно напускане на военната си част, а останалите хора в сградата са военнослужещи на Националната гвардия.

В същото време очевидци и близки на военнослужещи отправиха обвинения за побои и незаконно задържане. Край сградата се стигнало до сблъсъци, използван е и сълзотворен газ.

Започна служебно разследване

Военният омбудсман Олга Решетилова съобщи, че е назначена проверка на всички обстоятелства около случая. Офисът ѝ работи на място заедно с командването на Националната гвардия.

Националната гвардия обяви и служебно разследване. Оттам заявиха, че ако бъдат установени нарушения, виновните ще отговарят по закон. Към изясняването на случая са привлечени и правоохранителни органи.

Мендел заяви, че инцидентът е предизвикал гражданско недоволство и призова Европейския съюз да преосмисли подкрепата си за Зеленски.

Източници: osnmedia.ru, nv.ua, amp.dw.com