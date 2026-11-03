Новини
Свят »
Украйна »
Юлия Мендел обвини Зеленски в злоупотреби при мобилизацията, призова ЕС да преосмисли подкрепата си
  Тема: Украйна

Юлия Мендел обвини Зеленски в злоупотреби при мобилизацията, призова ЕС да преосмисли подкрепата си

3 Ноември, 2026 04:37 360 2

  • мобилизация в украйна-
  • юлия мендел-
  • володимир зеленски-
  • национална гвардия-
  • киев

Твърденията ѝ дойдоха след сблъсъци край обект на Националната гвардия под Киев. Украинската полиция отрече информацията за масово незаконно задържане и загинал човек

Юлия Мендел обвини Зеленски в злоупотреби при мобилизацията, призова ЕС да преосмисли подкрепата си - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бившата прессекретарка на украинския президент Володимир Зеленски Юлия Мендел обвини властите в Киев, че мобилизацията в Украйна се е превърнала в „изтезание“ и източник на милиарди долари подкупи. Повод за изявлението ѝ станаха сблъсъците край частна къща в Петропавловска Боршчаговка, близо до Киев, за която в социалните мрежи беше разпространено твърдение, че в мазето ѝ са задържани около 40 души.

„Пълната безнаказаност на тази хаотична и принудителна мобилизация, която генерира милиарди долари подкупи, води до такива ужасяващи последици“, написа Мендел в социалната мрежа X. Тя заяви още, че във видеозапис се вижда 14-годишно момче, изведено от един от центровете за набиране на военнослужещи.

Противоречиви версии за случилото се

Полицията в Киевска област съобщи, че е получила сигнал от екип на частна медицинска помощ, на който е бил възпрепятстван достъпът до гражданин. На място се събрали около 100 души, част от които заявили, че са близки на мъже, задържани в сградата.

По данни на полицията информацията за незаконно задържане на хора и за загинал човек не отговаря на действителността. Според официалната версия в къщата са се намирали военнослужещи от подразделение на Националната гвардия на Украйна.

Командващият Националната гвардия Александър Пивненко заяви, че четирима военнослужещи са били хоспитализирани. По думите му те са били задържани за самоволно напускане на военната си част, а останалите хора в сградата са военнослужещи на Националната гвардия.

В същото време очевидци и близки на военнослужещи отправиха обвинения за побои и незаконно задържане. Край сградата се стигнало до сблъсъци, използван е и сълзотворен газ.

Започна служебно разследване

Военният омбудсман Олга Решетилова съобщи, че е назначена проверка на всички обстоятелства около случая. Офисът ѝ работи на място заедно с командването на Националната гвардия.

Националната гвардия обяви и служебно разследване. Оттам заявиха, че ако бъдат установени нарушения, виновните ще отговарят по закон. Към изясняването на случая са привлечени и правоохранителни органи.

Мендел заяви, че инцидентът е предизвикал гражданско недоволство и призова Европейския съюз да преосмисли подкрепата си за Зеленски.

Източници: osnmedia.ru, nv.ua, amp.dw.com


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    4 0 Отговор
    Юлия Мендел обвини Зеления клоун в злоупотреби при мобилизацията, призова ЕССР да преосмисли подкрепата си

    04:46 03.11.2026

  • 2 Здрасти

    1 0 Отговор
    Тези престъпления се знаят още от началото на войната, но нашите "незаисими" медии отразяват само платената гледна точка.

    04:54 03.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания