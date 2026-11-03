Володимир Зеленски отказа телефонен разговор с Путин, иска лична среща

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че не вижда смисъл от телефонен разговор с руския лидер Владимир Путин и предпочита среща, на която да бъдат обсъдени конкретни стъпки към прекратяване на войната.

„Телефонният разговор би бил формален и сух обмен, по време на който отново ще трябва да изслушвам историческа лекция от руския лидер, вместо да обсъждаме реални стъпки към действителното прекратяване на войната“, каза Зеленски на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц.

По думите му разговорите между двамата президенти трябва да започнат с практическа цел. „Трябва да седнем, да преговаряме и да покажем къде другата страна греши. Ако искаме да сложим край на войната, трябва да се срещнем и да направим първата стъпка: прекратяване на огъня“, заяви украинският президент.

Киев отхвърля поканата за Москва

Зеленски определи като контрапродуктивна поканата да посети Москва. Той заяви, че Украйна не кани Путин в Киев, защото подобен жест не би довел до реална среща.

„Да отправиш покана, само за да не се появи отсрещната страна, е контрапродуктивно. В същия дух поканата от страна на Русия аз да посетя Москва също е контрапродуктивна“, каза Зеленски.

Украинският президент посочи и причината Киев да не приема подобен формат: руските войски са влезли в Украйна през 2022 г. без покана. По думите му предложението за посещение в Москва е „шамар за целия свят, който иска тази война да приключи“.

Условието е прекратяване на огъня

Зеленски заяви, че прекратяване на огъня може да бъде постигнато и без официална среща между него и Путин, ако Русия прояви необходимата политическа воля. Той обаче каза, че Киев не вижда такава готовност.

Украйна е готова да обсъди тристранен формат със САЩ и Русия, ако той бъде част от процес на деескалация. Зеленски допълни, че Европа трябва да присъства във всички разговори, свързани с мира, включително когато преговорите са между Украйна, САЩ и Русия.

Подготовка за разговори в Абу Даби

Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф съобщи, че на 10 и 11 ноември в Абу Даби са планирани тристранни разговори между САЩ, Украйна и Русия. По информация на германската обществена телевизия ARD срещата би била първата в този формат от февруари.

Зеленски каза, че след разговори между европейски лидери и Путин е останало впечатлението, че Москва се отнася сериозно към срещата на преговорните екипи.

Преди разговорите в Абу Даби, на 4 ноември в централата на Европейската комисия в Брюксел е планирана среща за гаранциите за сигурността на Украйна. Предстоящите дипломатически контакти трябва да изяснят дали тристранният формат ще доведе до реални стъпки за прекратяване на бойните действия.

Източници: news.bg, axios.com, tagesschau.de