Володимир Зеленски отказа телефонен разговор с Путин, иска лична среща

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че не вижда смисъл от телефонен разговор с руския лидер Владимир Путин и предпочита среща, на която да бъдат обсъдени конкретни стъпки към прекратяване на войната.
„Телефонният разговор би бил формален и сух обмен, по време на който отново ще трябва да изслушвам историческа лекция от руския лидер, вместо да обсъждаме реални стъпки към действителното прекратяване на войната“, каза Зеленски на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц.
По думите му разговорите между двамата президенти трябва да започнат с практическа цел. „Трябва да седнем, да преговаряме и да покажем къде другата страна греши. Ако искаме да сложим край на войната, трябва да се срещнем и да направим първата стъпка: прекратяване на огъня“, заяви украинският президент.
Киев отхвърля поканата за Москва
Зеленски определи като контрапродуктивна поканата да посети Москва. Той заяви, че Украйна не кани Путин в Киев, защото подобен жест не би довел до реална среща.
„Да отправиш покана, само за да не се появи отсрещната страна, е контрапродуктивно. В същия дух поканата от страна на Русия аз да посетя Москва също е контрапродуктивна“, каза Зеленски.
Украинският президент посочи и причината Киев да не приема подобен формат: руските войски са влезли в Украйна през 2022 г. без покана. По думите му предложението за посещение в Москва е „шамар за целия свят, който иска тази война да приключи“.
Условието е прекратяване на огъня
Зеленски заяви, че прекратяване на огъня може да бъде постигнато и без официална среща между него и Путин, ако Русия прояви необходимата политическа воля. Той обаче каза, че Киев не вижда такава готовност.
Украйна е готова да обсъди тристранен формат със САЩ и Русия, ако той бъде част от процес на деескалация. Зеленски допълни, че Европа трябва да присъства във всички разговори, свързани с мира, включително когато преговорите са между Украйна, САЩ и Русия.
Подготовка за разговори в Абу Даби
Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф съобщи, че на 10 и 11 ноември в Абу Даби са планирани тристранни разговори между САЩ, Украйна и Русия. По информация на германската обществена телевизия ARD срещата би била първата в този формат от февруари.
Зеленски каза, че след разговори между европейски лидери и Путин е останало впечатлението, че Москва се отнася сериозно към срещата на преговорните екипи.
Преди разговорите в Абу Даби, на 4 ноември в централата на Европейската комисия в Брюксел е планирана среща за гаранциите за сигурността на Украйна. Предстоящите дипломатически контакти трябва да изяснят дали тристранният формат ще доведе до реални стъпки за прекратяване на бойните действия.
Източници: news.bg, axios.com, tagesschau.de
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #14, #32, #33, #51
19:34 03.11.2026
2 За да може
Коментиран от #89
19:35 03.11.2026
3 Учуден
Коментиран от #42
19:35 03.11.2026
4 🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #16
19:35 03.11.2026
5 Мнение
19:36 03.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Зеленски верно трябва
19:36 03.11.2026
8 Оги
Коментиран от #34, #126
19:37 03.11.2026
9 Ами
Тръмп ясно му го каза - Путин не е поискал, не го е направил.
19:38 03.11.2026
10 Зеленски очевидно иска
19:38 03.11.2026
11 Горски
Коментиран от #21, #28, #30, #52
19:38 03.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Истината
19:39 03.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мишоче по телефонче,
19:39 03.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Кой бре
19:40 03.11.2026
20 ФактТройственное Согласие
19:41 03.11.2026
21 Бега бе
До коментар #11 от "Горски":Бункерният беше тръгнал преди 4,5 години да ходи до Киев.Беше се засилил с 200 даже.🤣🤣🤣
Коментиран от #35
19:41 03.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #18 от "Щип":Путин да моли Зельо да спре да го бомби.
Коментиран от #63
19:41 03.11.2026
24 Укр
19:41 03.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 на Запад най войствени са бабичките
Макрон - няма деца .
Шолц - няма деца .
Меркел - няма деца .
Рюте - няма деца .
Тереза Мей - няма деза .
Стърджън - няма деца .
Бетел -няма деца
Шимоните - няма деца .
Камала Харис -няма деца .
Джулия Гилард - няма деца ...
И за чие бъдеще да мислят тия ?!!
За нашето ли ?!
Коментиран от #40, #45, #59, #97
19:42 03.11.2026
28 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #11 от "Горски":Чакат Путин в Киев....
Вече пета година.
Коментиран от #77
19:43 03.11.2026
29 🤣🤣🤣🤣
До коментар #16 от "Ами ще звъни ботокса":Хахаха. 500000 бяха😎😎😎😎 Хахаха.
19:43 03.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Къв Киев
До коментар #21 от "Бега бе":На танковете им пишеше "На Бирлин". Щяха да си мият краката на Ламанша.
19:45 03.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Да беее
19:45 03.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Путин
До коментар #12 от "К.О.Т.А.К 🐱":И аз съм еврейче-Вл Шаломов Путин,хахаха
19:46 03.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ей го на
До коментар #32 от "Путин":сънувате го май тоя Путин. Яко ви бръкна.. в нервните точки..
19:46 03.11.2026
42 Така е
До коментар #3 от "Учуден":Но ако Зеленски се съгласи на среща формат САЩ, Русия, Украйна, то срещу себе си ще има двама отявлени противници - Тръмп и Путин. Две срещу едно! Не е честно!
19:47 03.11.2026
43 А Кая Калас
19:47 03.11.2026
44 жалко
До коментар #33 от "Ферментиралият":каквото има човек в главата, това му излиза от устата..
19:47 03.11.2026
45 Реалист
До коментар #27 от "на Запад най войствени са бабичките":Ти чакаш Путин да мисли за твоите ли? Изброил си много малка част от политиците. Само в ЕС има 27 държави.
19:47 03.11.2026
46 Култура Миянко
19:47 03.11.2026
47 Няма край путинското унижение
19:48 03.11.2026
48 Абе
19:48 03.11.2026
49 1616
19:48 03.11.2026
50 Някой
19:49 03.11.2026
51 Така де
До коментар #1 от "Овчар":Тоя Витков се оказа слаба ракия. Въобще не помага на Путин както трябва. Само се мота.
19:49 03.11.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Бай Иван
Коментиран от #61
19:50 03.11.2026
56 Мира ботокса мисирката от нова телевизия
Коментиран от #104
19:50 03.11.2026
57 Не сме чули Путин да се оплаква...!
До коментар #26 от "ГОЛЕМ СМЕХ":За разлика от Зеленски,който не е спрял да плаче и хленчи,че Путин го бомби всеки ден и нощ...!
Коментиран от #81
19:51 03.11.2026
58 козляци
Гледате ли какво вадят от там ?
Гледайте , че може и с вашите деца да се случи !
19:51 03.11.2026
59 То урсула има
До коментар #27 от "на Запад най войствени са бабичките":и за другите.
19:51 03.11.2026
60 Нищо интересно няма
19:51 03.11.2026
61 Едва ли Зеленски се интересува от теб
До коментар #55 от "Бай Иван":Ти как мислиш?
19:52 03.11.2026
62 Хи хи
19:52 03.11.2026
63 Тъй я
До коментар #23 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Зелю яко оскуба козинката на баба Меца.
19:53 03.11.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 На втори план
19:53 03.11.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Никаква такава ЕК.....
19:54 03.11.2026
68 Реалист
19:54 03.11.2026
69 Само питам
До коментар #31 от "Телеграм":А гледал ли си на майка си дупката ?
19:55 03.11.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Горски
19:56 03.11.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 ЕПИЛИРАНИЯ БОТОКС
СТРАХЛИВ КГБ ПРОЙДОХА.
Коментиран от #94
19:57 03.11.2026
75 Така е
До коментар #36 от "Гена петолъчката":Русия заприлича на коледна елха, гори като бенгалски огън.
19:57 03.11.2026
76 газят те
До коментар #70 от "Никакви преговори":релсите на метрото .
А мирише ли на люляци в метрото ?
19:57 03.11.2026
77 Глас от бункера
До коментар #28 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Не излизам!Пратете Герасимов да докладва за Мала Токмачка!
Коментиран от #80
19:59 03.11.2026
78 Горски
Коментиран от #86, #109, #125
20:00 03.11.2026
79 Зелю уж комедиант
20:00 03.11.2026
80 Хахахахаха
До коментар #77 от "Глас от бункера":докладва за операция вивалди, защо заглъхва тази мощна операция хахахах, няма вече доклад от нея хахахахахаха
20:00 03.11.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Маринов
20:01 03.11.2026
84 ЗЕЛЕНСКИ НИКОЙ НЕ ГО ВЗЕМА НА СЕРИОЗНО
20:01 03.11.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Нааканите руснета
Коментиран от #103
20:03 03.11.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Горски
До коментар #86 от "Марш у горското па ти да изтрезнееш!":Марш в азов!
20:03 03.11.2026
91 ЖЪЛТОПАВЕТИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
20:04 03.11.2026
92 мнение
20:05 03.11.2026
93 да бе брат
До коментар #82 от "Удри копейката с лопатЕТо":Колко си ги наудрял у WC то ...
20:05 03.11.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Реалист
20:07 03.11.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 стоян
До коментар #27 от "на Запад най войствени са бабичките":До 27 ком - другар путин като се грижи за руските семейства и деца защо федерацията по данни от оон и руски демографи до края на века федерацията щяла да е около 80 милиона заедно с мюслюманите
Коментиран от #101, #102, #136, #138
20:08 03.11.2026
98 Само питам
Коментиран от #129, #135
20:08 03.11.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Зеленски и господарите му не искат мир
20:09 03.11.2026
101 а бе стояне ...
До коментар #97 от "стоян":ти за България гледай , че до 2050 година Българското населението ще е малцинство !!!
20:10 03.11.2026
102 любопитен
До коментар #97 от "стоян":А ние колко ще бъдем в края на века, с лилавите
20:10 03.11.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 БОТОКСА
До коментар #56 от "Мира ботокса мисирката от нова телевизия":ЩЕ БЪДЕ НАЙ ПОСЕЩАВАНИЯ
ДАЖЕ И В МАВЗОЛЕЯ.
РУСНАЦИТЕ СЪС ГОДИНИ
ЩЕ ПЛЮЯТ ПО МУМИЯТА
Коментиран от #105
20:13 03.11.2026
105 а зелю в зоологическата
До коментар #104 от "БОТОКСА":Там карамфили ще му носят .
20:14 03.11.2026
106 Има вече вътрешна криза,
В отговор на въпрос относно липсата на реакция от западните организации за правата на човека, Песков заяви, че Кремъл не е изненадан от това, тъй като това е „естествено“ за европейските структури.
20:14 03.11.2026
107 Глупости
20:15 03.11.2026
108 Соловьовче Объркано
До коментар #96 от "Карлуково вика козляка":Боли ли истината ?
Руснака е Пълен Пияндурник
Затова са измрели
Милиони През
ВСВ.
Коментиран от #117
20:15 03.11.2026
109 Клати Курти
До коментар #78 от "Горски":Браво ,приятел щом ползваш английски и редовно гледаш такива серозни и достойни хора 👍!Аз също ,от има няма 4г и 8месеца години вече и те така .
20:16 03.11.2026
110 Бай онзи
20:17 03.11.2026
111 Страх го
20:18 03.11.2026
112 хахахахха
20:19 03.11.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Кво става тук бре?
20:20 03.11.2026
115 ФАКТ
Коментиран от #120, #121, #133
20:21 03.11.2026
116 ЗЕЛЕНСКИ НЯМА ДУМАТА
20:21 03.11.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Не разбрах точно
20:26 03.11.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 100 процента
До коментар #78 от "Горски":прав, а така както го казваш да стане ама много скоро
20:31 03.11.2026
126 Друго обяснение няма
До коментар #8 от "Оги":В това натискане за среща има нещо гнило! Ясно е че от Зеленски нищо не зависи, няма думата и мнението му е без значение(справка Истанбул).
Британските служби явно са замислили някакъв мръсен номер, в което ги бива много!
Иначе е необяснимо защо Зеленсли мълчи и не каже сега, какво толкова може да каже на Путин, та Русия да се откаже от условията си?! А и медиите необяснимо и послушно не задават този въпрос.
20:32 03.11.2026
127 Ццц
20:33 03.11.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Реалист
До коментар #98 от "Само питам":Защото ЦРУ от Брюксел така иска!
20:34 03.11.2026
130 Анонимен
20:35 03.11.2026
131 Ехааааааа
20:35 03.11.2026
132 Един
20:36 03.11.2026
133 охооо
До коментар #115 от "ФАКТ":полираното до блясък мозъче отново изпъква с интелект 🤣
20:36 03.11.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Защото руската газ
До коментар #98 от "Само питам":за да стигне до САЩ, да бъдат там изгонени злите духове от нея и след това да бъде транспортирана до Европа, е свързано с много разходи.
20:41 03.11.2026
136 Димитър Георгиев
До коментар #97 от "стоян":Стояне ,злите езици говорят ,че си бил с попарен от сланата праз ,а Деси Димитрова -Контрольорката била голяма шпага ,отвсякъде го поем.....малла ..
20:42 03.11.2026
137 КЛОУНА СИ Е КЛОУН
20:43 03.11.2026
138 Ивайло Мирчев
До коментар #97 от "стоян":стояне ,абе тоя твой адаш стоян георгиев ,кой го е....б...е ,че съм му голям мераклия ?
20:44 03.11.2026