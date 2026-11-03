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Володимир Зеленски отказа телефонен разговор с Путин, иска лична среща
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски отказа телефонен разговор с Путин, иска лична среща

3 Ноември, 2026 19:33 2 091 138

  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • преговори-
  • прекратяване на огъня-
  • абу даби-
  • украйна-
  • русия

Украинският президент настоя първата стъпка към преговори да бъде прекратяване на огъня, Киев допуска тристранен формат със САЩ, но настоява Европа да участва

Володимир Зеленски отказа телефонен разговор с Путин, иска лична среща - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Украинская правда Украинская правда

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че не вижда смисъл от телефонен разговор с руския лидер Владимир Путин и предпочита среща, на която да бъдат обсъдени конкретни стъпки към прекратяване на войната.

„Телефонният разговор би бил формален и сух обмен, по време на който отново ще трябва да изслушвам историческа лекция от руския лидер, вместо да обсъждаме реални стъпки към действителното прекратяване на войната“, каза Зеленски на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц.

По думите му разговорите между двамата президенти трябва да започнат с практическа цел. „Трябва да седнем, да преговаряме и да покажем къде другата страна греши. Ако искаме да сложим край на войната, трябва да се срещнем и да направим първата стъпка: прекратяване на огъня“, заяви украинският президент.

Киев отхвърля поканата за Москва

Зеленски определи като контрапродуктивна поканата да посети Москва. Той заяви, че Украйна не кани Путин в Киев, защото подобен жест не би довел до реална среща.

„Да отправиш покана, само за да не се появи отсрещната страна, е контрапродуктивно. В същия дух поканата от страна на Русия аз да посетя Москва също е контрапродуктивна“, каза Зеленски.

Украинският президент посочи и причината Киев да не приема подобен формат: руските войски са влезли в Украйна през 2022 г. без покана. По думите му предложението за посещение в Москва е „шамар за целия свят, който иска тази война да приключи“.

Условието е прекратяване на огъня

Зеленски заяви, че прекратяване на огъня може да бъде постигнато и без официална среща между него и Путин, ако Русия прояви необходимата политическа воля. Той обаче каза, че Киев не вижда такава готовност.

Украйна е готова да обсъди тристранен формат със САЩ и Русия, ако той бъде част от процес на деескалация. Зеленски допълни, че Европа трябва да присъства във всички разговори, свързани с мира, включително когато преговорите са между Украйна, САЩ и Русия.

Подготовка за разговори в Абу Даби

Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф съобщи, че на 10 и 11 ноември в Абу Даби са планирани тристранни разговори между САЩ, Украйна и Русия. По информация на германската обществена телевизия ARD срещата би била първата в този формат от февруари.

Зеленски каза, че след разговори между европейски лидери и Путин е останало впечатлението, че Москва се отнася сериозно към срещата на преговорните екипи.

Преди разговорите в Абу Даби, на 4 ноември в централата на Европейската комисия в Брюксел е планирана среща за гаранциите за сигурността на Украйна. Предстоящите дипломатически контакти трябва да изяснят дали тристранният формат ще доведе до реални стъпки за прекратяване на бойните действия.

Източници: news.bg, axios.com, tagesschau.de


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    71 16 Отговор
    Дааа без зеления сопол няма как ..

    Коментиран от #14, #32, #33, #51

    19:34 03.11.2026

  • 2 За да може

    16 60 Отговор
    лично да oтkъcнe rpъkлянa на дяволското gжygжe.

    Коментиран от #89

    19:35 03.11.2026

  • 3 Учуден

    26 30 Отговор
    Бункерният сопол удари на молба.

    Коментиран от #42

    19:35 03.11.2026

  • 4 🤣🤣🤣🤣🤣

    84 6 Отговор
    Той пък Путин се утепал да му звъни. Хахаха

    Коментиран от #16

    19:35 03.11.2026

  • 5 Мнение

    70 11 Отговор
    ,,Той заяви, че Украйна не кани Путин в Киев", те може и да не го канят, но ми се струва, че до някоя друга година ще дойде заедно с армията.

    19:36 03.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Зеленски верно трябва

    60 8 Отговор
    да изслушва историческа лекция от руския лидер

    19:36 03.11.2026

  • 8 Оги

    52 7 Отговор
    Не ги разбирам тоя, има нещо гнило, че напъва за лична среща някъде навън. Подготвил е нещо.

    Коментиран от #34, #126

    19:37 03.11.2026

  • 9 Ами

    57 7 Отговор
    Зеленски се прави на мъж. И разбира се, пак е извън окраина.
    Тръмп ясно му го каза - Путин не е поискал, не го е направил.

    19:38 03.11.2026

  • 10 Зеленски очевидно иска

    38 7 Отговор
    Някой друг да му свърши работата ама няма как да се случи

    19:38 03.11.2026

  • 11 Горски

    42 6 Отговор
    Бе ти си си забранил бе, никакви срещи ! Пък като толкова настоява да заповяда в Москва, никой няма да го върне.

    Коментиран от #21, #28, #30, #52

    19:38 03.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Истината

    17 4 Отговор
    Руският цар Николай(Никълъс )II е внук на британската кралица Виктория

    19:39 03.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мишоче по телефонче,

    7 8 Отговор
    така и баба може

    19:39 03.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Кой бре

    42 3 Отговор
    Европейската комисия в Брюксел ли ще дава гаранциите за сигурността на Украйна ? Олеее...

    19:40 03.11.2026

  • 20 ФактТройственное Согласие

    7 7 Отговор
    Англия и русия са съюзници срещу Наполеон,Адолф,при окупацията на иран,Антантата е създадена през 1907 година с подписването на Англо-руското съглашение

    19:41 03.11.2026

  • 21 Бега бе

    8 35 Отговор

    До коментар #11 от "Горски":

    Бункерният беше тръгнал преди 4,5 години да ходи до Киев.Беше се засилил с 200 даже.🤣🤣🤣

    Коментиран от #35

    19:41 03.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 23 Отговор

    До коментар #18 от "Щип":

    Путин да моли Зельо да спре да го бомби.

    Коментиран от #63

    19:41 03.11.2026

  • 24 Укр

    29 3 Отговор
    Да, бе, ще се срещнете да подпишеш капитулацията...

    19:41 03.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 на Запад най войствени са бабичките

    45 4 Отговор
    Назначиха си политици без семейни ценности !!

    Макрон - няма деца .
    Шолц - няма деца .
    Меркел - няма деца .
    Рюте - няма деца .
    Тереза Мей - няма деза .
    Стърджън - няма деца .
    Бетел -няма деца
    Шимоните - няма деца .
    Камала Харис -няма деца .
    Джулия Гилард - няма деца ...

    И за чие бъдеще да мислят тия ?!!
    За нашето ли ?!

    Коментиран от #40, #45, #59, #97

    19:42 03.11.2026

  • 28 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 22 Отговор

    До коментар #11 от "Горски":

    Чакат Путин в Киев....
    Вече пета година.

    Коментиран от #77

    19:43 03.11.2026

  • 29 🤣🤣🤣🤣

    6 4 Отговор

    До коментар #16 от "Ами ще звъни ботокса":

    Хахаха. 500000 бяха😎😎😎😎 Хахаха.

    19:43 03.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Къв Киев

    12 9 Отговор

    До коментар #21 от "Бега бе":

    На танковете им пишеше "На Бирлин". Щяха да си мият краката на Ламанша.

    19:45 03.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Да беее

    7 5 Отговор
    Звъни, звъни Путин ама Зелю не му вдига нали ..

    19:45 03.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Путин

    5 15 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.А.К 🐱":

    И аз съм еврейче-Вл Шаломов Путин,хахаха

    19:46 03.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ей го на

    19 4 Отговор

    До коментар #32 от "Путин":

    сънувате го май тоя Путин. Яко ви бръкна.. в нервните точки..

    19:46 03.11.2026

  • 42 Така е

    8 7 Отговор

    До коментар #3 от "Учуден":

    Но ако Зеленски се съгласи на среща формат САЩ, Русия, Украйна, то срещу себе си ще има двама отявлени противници - Тръмп и Путин. Две срещу едно! Не е честно!

    19:47 03.11.2026

  • 43 А Кая Калас

    10 3 Отговор
    Кючек може ли да мята като Зелника ?

    19:47 03.11.2026

  • 44 жалко

    8 2 Отговор

    До коментар #33 от "Ферментиралият":

    каквото има човек в главата, това му излиза от устата..

    19:47 03.11.2026

  • 45 Реалист

    5 7 Отговор

    До коментар #27 от "на Запад най войствени са бабичките":

    Ти чакаш Путин да мисли за твоите ли? Изброил си много малка част от политиците. Само в ЕС има 27 държави.

    19:47 03.11.2026

  • 46 Култура Миянко

    19 2 Отговор
    НВ В Путин с усмивка небрежно и смело премести топа по шаматната дъска .Къде сте чули досега шут да си урежда среща с Император ?

    19:47 03.11.2026

  • 47 Няма край путинското унижение

    5 14 Отговор
    Няма.

    19:48 03.11.2026

  • 48 Абе

    17 2 Отговор
    белото му е изпържило мозъка на на наркофюрера

    19:48 03.11.2026

  • 49 1616

    18 3 Отговор
    Зеления отказал тел.разговор за който никой не го е канил ,заглавието е подвеждащо и поръчково не пишете глупости

    19:48 03.11.2026

  • 50 Някой

    17 4 Отговор
    Ех, излиза че Путин се е молил на Зелнски за телефонен разговор, а нашето момче - не, та не! Нали побеждава на фронта, има ток из цяла Украйна, сваля всички балистични ракети на руснаците, че и не се измъчват хора в цивилни къщи от неофашисти.

    19:49 03.11.2026

  • 51 Така де

    8 9 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Тоя Витков се оказа слаба ракия. Въобще не помага на Путин както трябва. Само се мота.

    19:49 03.11.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Бай Иван

    15 4 Отговор
    Зеления наркоман май е забравил, че със закон е забранил всякакви преговори с Русия! Защо нарушава собственните си закони?

    Коментиран от #61

    19:50 03.11.2026

  • 56 Мира ботокса мисирката от нова телевизия

    8 4 Отговор
    Зеленски ще бъде най посещавания екземпляр в московската зоологическа градина.

    Коментиран от #104

    19:50 03.11.2026

  • 57 Не сме чули Путин да се оплаква...!

    12 3 Отговор

    До коментар #26 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    За разлика от Зеленски,който не е спрял да плаче и хленчи,че Путин го бомби всеки ден и нощ...!

    Коментиран от #81

    19:51 03.11.2026

  • 58 козляци

    13 3 Отговор
    гледате ли клиповете за подземията в киев ?
    Гледате ли какво вадят от там ?
    Гледайте , че може и с вашите деца да се случи !

    19:51 03.11.2026

  • 59 То урсула има

    5 3 Отговор

    До коментар #27 от "на Запад най войствени са бабичките":

    и за другите.

    19:51 03.11.2026

  • 60 Нищо интересно няма

    2 1 Отговор
    Киев е заинтересован от прекратяване на атаките срещу енергийната и критична инфраструктура, от деблокиране на Черно море, от размяна на затворници и от подготовката на тристранна среща на върха на ниво лидери с участието на Европа.

    19:51 03.11.2026

  • 61 Едва ли Зеленски се интересува от теб

    3 6 Отговор

    До коментар #55 от "Бай Иван":

    Ти как мислиш?

    19:52 03.11.2026

  • 62 Хи хи

    11 3 Отговор
    Чудесно ! Щом зеленото жуже иска среща с Путин - тогава чамадан ,вакзал, Масква !! Там да преговаря за МИР, а ако не може да договори мир, значи е некадърно !!!

    19:52 03.11.2026

  • 63 Тъй я

    7 10 Отговор

    До коментар #23 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Зелю яко оскуба козинката на баба Меца.

    19:53 03.11.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 На втори план

    4 3 Отговор
    Раша, Британия, САЩ както винаги играят тъкно в колаборация срещу запада, Европа..нали на времето заедно удариха Бонапарт и Адолф (ЕС)

    19:53 03.11.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Никаква такава ЕК.....

    8 3 Отговор
    Радев трябва лично да участва . Само държави с малцинства в Украйна трябва да участват в разграбването и

    19:54 03.11.2026

  • 68 Реалист

    8 5 Отговор
    ООкрайна няма президент има някакъв с изтекъл мандат!

    19:54 03.11.2026

  • 69 Само питам

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Телеграм":

    А гледал ли си на майка си дупката ?

    19:55 03.11.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Горски

    7 4 Отговор
    Защо триете, какъв ви е пролема? Ами направо спрете ковентарите!

    19:56 03.11.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 ЕПИЛИРАНИЯ БОТОКС

    7 6 Отговор
    Не иска да излиза от Бункера.

    СТРАХЛИВ КГБ ПРОЙДОХА.

    Коментиран от #94

    19:57 03.11.2026

  • 75 Така е

    6 7 Отговор

    До коментар #36 от "Гена петолъчката":

    Русия заприлича на коледна елха, гори като бенгалски огън.

    19:57 03.11.2026

  • 76 газят те

    5 2 Отговор

    До коментар #70 от "Никакви преговори":

    релсите на метрото .
    А мирише ли на люляци в метрото ?

    19:57 03.11.2026

  • 77 Глас от бункера

    5 6 Отговор

    До коментар #28 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Не излизам!Пратете Герасимов да докладва за Мала Токмачка!

    Коментиран от #80

    19:59 03.11.2026

  • 78 Горски

    13 4 Отговор
    Зеленски се надява на чудо,защото поне като ученик е научил,че Русия никога не си променя условията,освен към по-тежки.Само,че няма марсианци,които да помогнат срещу неизбежното,а на Земята няма по-голямА ядрена сила от Русия,а той презира Путин,наричайки го я недъгаво старче,я му предсказва скорошна смърт,а това пък случи ли се след Путин може да е като Лукашенко на Беларус някой. Русия не започва войните, тя ги завършва. Исторически факт. Също така, неадекватният край на ВСВ, в който с кръвта на милиони руснаци, фашизмът беше изгонен от Европа, ще има корекция. Няма как финансиралите Хитлер ционисти като Хенри Форд, Морган, Ротшилд, Рокфелер, използвайки Русия като кръвен донор и този път да наложат модела си върху Европа. Светът е многополюсен по физически закони. Финансовите измами на банкерите имат граница. Когато четете, че Путин ще вдигне на Зеленски превода е: Путин ще съобщи за пореден път на Ротшилдската мафия, че условията за капитулация, и нов Европейски фреймуърк за сигурност остават като условие. Всичко останало са илюзии и отчаяние от загубата. И преди тролармията да почне да ми въздиша тежко тука с русофобия и дебилизъм. Всичко написано идва като информация от Полковник Макгрегър, Полковник Уилкинсън и други военни американски лидери. Проверете си го ако ви стиска. Русия не е зависима от западните столици, за разлика от самата Украйна, така че Москва няма навика да приспособява армейските операции към шумни чуждестранни дати. Плътността н

    Коментиран от #86, #109, #125

    20:00 03.11.2026

  • 79 Зелю уж комедиант

    6 9 Отговор
    Попиля комунистическия престъпник русия

    20:00 03.11.2026

  • 80 Хахахахаха

    7 4 Отговор

    До коментар #77 от "Глас от бункера":

    докладва за операция вивалди, защо заглъхва тази мощна операция хахахах, няма вече доклад от нея хахахахахаха

    20:00 03.11.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Маринов

    11 3 Отговор
    Нещата забързват. Явно има съгласуваност Зеленски и НАТО. Зеленски натиска да се прекрати огъня. НАТО прсви тренировки в Полша как ще влезе и се разгърне в Окраина. И не били НАТО, а някои държави. Така ТСВ прави стъпка към Европа. И като чета тук, наркоманът е нагъл и с високо самочувствие. Няма примирие, докато не им измръзнат задниците през зимата. Тогава киевчани сами ще го свалят. Затова зеленият атакува с демонстрации Кличко.

    20:01 03.11.2026

  • 84 ЗЕЛЕНСКИ НИКОЙ НЕ ГО ВЗЕМА НА СЕРИОЗНО

    11 3 Отговор
    Освен Мирчев.

    20:01 03.11.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Нааканите руснета

    2 7 Отговор
    Живеят до 10 минути на фронта.

    Коментиран от #103

    20:03 03.11.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Горски

    9 2 Отговор

    До коментар #86 от "Марш у горското па ти да изтрезнееш!":

    Марш в азов!

    20:03 03.11.2026

  • 91 ЖЪЛТОПАВЕТИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    6 2 Отговор
    Вярват на подобни новини.

    20:04 03.11.2026

  • 92 мнение

    0 0 Отговор
    Иска да го убие, да го заколи, както заколиха турчина в онзи НРБ филм - в главата.

    20:05 03.11.2026

  • 93 да бе брат

    4 1 Отговор

    До коментар #82 от "Удри копейката с лопатЕТо":

    Колко си ги наудрял у WC то ...

    20:05 03.11.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Реалист

    5 3 Отговор
    Евродикатурата и Американската диктатура подържат един фашист озурпатор на Украйна

    20:07 03.11.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 стоян

    3 8 Отговор

    До коментар #27 от "на Запад най войствени са бабичките":

    До 27 ком - другар путин като се грижи за руските семейства и деца защо федерацията по данни от оон и руски демографи до края на века федерацията щяла да е около 80 милиона заедно с мюслюманите

    Коментиран от #101, #102, #136, #138

    20:08 03.11.2026

  • 98 Само питам

    7 1 Отговор
    Защо цената на газа в Европа 30 пъти по висока отколкото в щатите ?

    Коментиран от #129, #135

    20:08 03.11.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Зеленски и господарите му не искат мир

    5 2 Отговор
    Володимир Зеленски отказа да проведе телефонни разговори с Русия за разрешаване на конфликта в Украйна, наричайки ги безсмислени. Той направи това изявление на пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц, която беше излъчена на уебсайта на кабинета му, 

    20:09 03.11.2026

  • 101 а бе стояне ...

    9 2 Отговор

    До коментар #97 от "стоян":

    ти за България гледай , че до 2050 година Българското населението ще е малцинство !!!

    20:10 03.11.2026

  • 102 любопитен

    7 2 Отговор

    До коментар #97 от "стоян":

    А ние колко ще бъдем в края на века, с лилавите

    20:10 03.11.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 БОТОКСА

    5 7 Отговор

    До коментар #56 от "Мира ботокса мисирката от нова телевизия":

    ЩЕ БЪДЕ НАЙ ПОСЕЩАВАНИЯ

    ДАЖЕ И В МАВЗОЛЕЯ.

    РУСНАЦИТЕ СЪС ГОДИНИ
    ЩЕ ПЛЮЯТ ПО МУМИЯТА

    Коментиран от #105

    20:13 03.11.2026

  • 105 а зелю в зоологическата

    6 2 Отговор

    До коментар #104 от "БОТОКСА":

    Там карамфили ще му носят .

    20:14 03.11.2026

  • 106 Има вече вътрешна криза,

    8 3 Отговор
    след като властите потвърдиха съществуването на тайни затвори и камери за мъчения в Украйна. Един такъв затвор беше открит в Петропавловска Боршаховка, близо до Киев, което накара протестиращите да излязат на улицата, последвано от въоръжени сблъсъци. Кремъл заяви, че ситуацията с камерата за мъчения в Киевска област вече е придобила „глобален резонанс“. Ще предизвика ли тази ситуация обществени вълнения и кой може да е провокирал събитията? Европейските структури правят всичко възможно, за да защитят своите протежета от подобни скандали, въпреки че е очевидно също, че скандалът вече е придобил световен резонанс“, каза той.

    В отговор на въпрос относно липсата на реакция от западните организации за правата на човека, Песков заяви, че Кремъл не е изненадан от това, тъй като това е „естествено“ за европейските структури.

    20:14 03.11.2026

  • 107 Глупости

    9 2 Отговор
    Ама кой му е предложил телефонен разговор, май никой??? Той не отказва покана за телефонен разговор, той казва, че не вижда смисъл в подобно действие по принцип. Няма как да откажеш нещо, което не ти е предлагано, но статията следва наръчника за евтина манипулация...

    20:15 03.11.2026

  • 108 Соловьовче Объркано

    5 6 Отговор

    До коментар #96 от "Карлуково вика козляка":

    Боли ли истината ?

    Руснака е Пълен Пияндурник
    Затова са измрели
    Милиони През
    ВСВ.

    Коментиран от #117

    20:15 03.11.2026

  • 109 Клати Курти

    3 1 Отговор

    До коментар #78 от "Горски":

    Браво ,приятел щом ползваш английски и редовно гледаш такива серозни и достойни хора 👍!Аз също ,от има няма 4г и 8месеца години вече и те така .

    20:16 03.11.2026

  • 110 Бай онзи

    4 1 Отговор
    Има закон на Зеленски,минал през техния парламент с който се забраняват разговори с Путин!!!!

    20:17 03.11.2026

  • 111 Страх го

    6 2 Отговор
    е на не го урочасат по телефона.

    20:18 03.11.2026

  • 112 хахахахха

    5 2 Отговор
    и от къде на къде тоя паразит ще изисква нещо🤣

    20:19 03.11.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Кво става тук бре?

    4 8 Отговор
    Краставият бункерен плъх моли Зеленски?

    20:20 03.11.2026

  • 115 ФАКТ

    3 6 Отговор
    ПУШИЯ приклу4и,, ПААА цулееееее

    Коментиран от #120, #121, #133

    20:21 03.11.2026

  • 116 ЗЕЛЕНСКИ НЯМА ДУМАТА

    10 3 Отговор
    Каквото му кажат това ще разпише а и вече в Украйна и по медиите се говори че ще бъде съден след войната. След последните разкрития за центрове за мъчения на "дезертъори" които са били обявени за изчезнали жална му майка и на него и на тея около него

    20:21 03.11.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Не разбрах точно

    5 1 Отговор
    Искал тристранен формат, но Европа да участвала. Коя от четирите страни да се изхвърли? Може би неговата?

    20:26 03.11.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 100 процента

    3 1 Отговор

    До коментар #78 от "Горски":

    прав, а така както го казваш да стане ама много скоро

    20:31 03.11.2026

  • 126 Друго обяснение няма

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Оги":

    В това натискане за среща има нещо гнило! Ясно е че от Зеленски нищо не зависи, няма думата и мнението му е без значение(справка Истанбул).
    Британските служби явно са замислили някакъв мръсен номер, в което ги бива много!

    Иначе е необяснимо защо Зеленсли мълчи и не каже сега, какво толкова може да каже на Путин, та Русия да се откаже от условията си?! А и медиите необяснимо и послушно не задават този въпрос.

    20:32 03.11.2026

  • 127 Ццц

    4 1 Отговор
    Наркоманът пак е скалъпил някаква идиотщина за оправдание. Чуе ли "мир" или "бюлетина" и наркоманското му акне се влошава. Изприщва се все едно е повръщал срещу вентилатор.

    20:33 03.11.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Реалист

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "Само питам":

    Защото ЦРУ от Брюксел така иска!

    20:34 03.11.2026

  • 130 Анонимен

    5 0 Отговор
    Ха ха ха! Отказал разговор?!!! Че кой те е канил бе? Кой си ти? Ега си наглеца!

    20:35 03.11.2026

  • 131 Ехааааааа

    4 0 Отговор
    Надрусаняка искал лична среща ......той да не си мисли , че иска милиарди от управляващите евробудали ?????

    20:35 03.11.2026

  • 132 Един

    5 0 Отговор
    по- дебел не иска ли?

    20:36 03.11.2026

  • 133 охооо

    3 0 Отговор

    До коментар #115 от "ФАКТ":

    полираното до блясък мозъче отново изпъква с интелект 🤣

    20:36 03.11.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Защото руската газ

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "Само питам":

    за да стигне до САЩ, да бъдат там изгонени злите духове от нея и след това да бъде транспортирана до Европа, е свързано с много разходи.

    20:41 03.11.2026

  • 136 Димитър Георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "стоян":

    Стояне ,злите езици говорят ,че си бил с попарен от сланата праз ,а Деси Димитрова -Контрольорката била голяма шпага ,отвсякъде го поем.....малла ..

    20:42 03.11.2026

  • 137 КЛОУНА СИ Е КЛОУН

    1 0 Отговор
    КЛОУНА СИ Е КЛОУН !

    20:43 03.11.2026

  • 138 Ивайло Мирчев

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "стоян":

    стояне ,абе тоя твой адаш стоян георгиев ,кой го е....б...е ,че съм му голям мераклия ?

    20:44 03.11.2026

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