КЕВР бламира Румен Радев: Газът поскъпва с рекордните 32,52% през ноември до 58,43 евро

Природният газ поскъпва с 32,52% през ноември, след като Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 58,43 евро за мегаватчас. Сумата е без цените за достъп и пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ще продава горивото на крайните снабдители и на топлофикациите.

Първоначалното заявление на обществения доставчик беше за 59,08 евро за мегаватчас. Така КЕВР е намалила предложението с 0,65 евро, или с около 1,1%. Спрямо цената за октомври обаче остава увеличение от 32,52%.

Колко е ограничено поскъпването

Намалението е постигнато след настояване на регулатора „Булгаргаз“ да използва допълнителни количества природен газ от хранилището „Чирен“. Според КЕВР без тази мярка поскъпването през ноември е щяло да достигне 39,37% спрямо октомври.

Това означава, че използването на запасите е ограничило увеличението с 6,85 процентни пункта спрямо този сценарий. При запазване на международните цени от момента на подаване на заявлението и при новата структура на микса увеличението би било около 28%.

„Независимо от сегашните екстремни цени на международните енергийни пазари, достигащи нива от 100-105 евро за мегаватчас, увеличение с 34 процента е неприемливо, защото би било шоково за топлофикациите и за икономиката на страната“, заяви председателят на КЕВР Пламен Младеновски.

В ценовия микс са включени пълните месечни количества по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен природен газ, закупен от „Булгаргаз“ след организиран търг с търговци.

Какво обеща Румен Радев

На 28 октомври премиерът Румен Радев заяви, че цените на електроенергията за домакинствата и на парното няма да се повишават през следващия отоплителен сезон до 1 юли 2027 г. Той приветства намерението на регулатора да запази тези цени въпреки поскъпването на газа на международните пазари, съобщи bTV.

„Цените на парното и на тока за бита да не се променят през целия следващ сезон до 1 юли 2027 г.“, каза Радев.

Обещанието на премиера е за цените на тока и топлинната енергия, а не за самия природен газ. Домакинствата, които се отопляват директно на газ, остават изложени на утвърденото увеличение от 32,52%.

КЕВР посочи, че разполага с регулаторни механизми да не допусне поскъпване на тока и парното за бита от 1 януари. За природния газ обаче ноемврийската цена вече е определена на 58,43 евро за мегаватчас.

Източници: bta.bg, mediapool.bg, btvnovinite.bg