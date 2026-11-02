КЕВР бламира Румен Радев: Газът поскъпва с рекордните 32,52% през ноември до 58,43 евро

Природният газ поскъпва с 32,52% през ноември, след като Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 58,43 евро за мегаватчас. Сумата е без цените за достъп и пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ще продава горивото на крайните снабдители и на топлофикациите.
Първоначалното заявление на обществения доставчик беше за 59,08 евро за мегаватчас. Така КЕВР е намалила предложението с 0,65 евро, или с около 1,1%. Спрямо цената за октомври обаче остава увеличение от 32,52%.
Колко е ограничено поскъпването
Намалението е постигнато след настояване на регулатора „Булгаргаз“ да използва допълнителни количества природен газ от хранилището „Чирен“. Според КЕВР без тази мярка поскъпването през ноември е щяло да достигне 39,37% спрямо октомври.
Това означава, че използването на запасите е ограничило увеличението с 6,85 процентни пункта спрямо този сценарий. При запазване на международните цени от момента на подаване на заявлението и при новата структура на микса увеличението би било около 28%.„Независимо от сегашните екстремни цени на международните енергийни пазари, достигащи нива от 100-105 евро за мегаватчас, увеличение с 34 процента е неприемливо, защото би било шоково за топлофикациите и за икономиката на страната“, заяви председателят на КЕВР Пламен Младеновски.
В ценовия микс са включени пълните месечни количества по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен природен газ, закупен от „Булгаргаз“ след организиран търг с търговци.
Какво обеща Румен Радев
На 28 октомври премиерът Румен Радев заяви, че цените на електроенергията за домакинствата и на парното няма да се повишават през следващия отоплителен сезон до 1 юли 2027 г. Той приветства намерението на регулатора да запази тези цени въпреки поскъпването на газа на международните пазари, съобщи bTV.„Цените на парното и на тока за бита да не се променят през целия следващ сезон до 1 юли 2027 г.“, каза Радев.
Обещанието на премиера е за цените на тока и топлинната енергия, а не за самия природен газ. Домакинствата, които се отопляват директно на газ, остават изложени на утвърденото увеличение от 32,52%.
КЕВР посочи, че разполага с регулаторни механизми да не допусне поскъпване на тока и парното за бита от 1 януари. За природния газ обаче ноемврийската цена вече е определена на 58,43 евро за мегаватчас.
Източници: bta.bg, mediapool.bg, btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Това Се Казва !
17:28 02.11.2026
4 Честито другари
Коментиран от #32, #49
17:28 02.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 На кого му пука
17:29 02.11.2026
8 Наиграхте
Коментиран от #52
17:29 02.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Коя е сглобката пита мунчо Крадев боташа
Сглобка с Каракачанов бивш вицепремиер на Борисов и министър на отбраната зам.председател на инициативния комитет на Йотова ,Евродепутата от ГЕРБ Емил Радев при Йотова ,Вежди Рашидов бивш министър на културата и председател на парламента от ГЕРБ при Йотова ,Георги Първанов ( с агентурен псевдоним Гоце) и председател на АБВ бивш коалиционен партньор на ГЕРБ при Йотова ...няма да ми стигне полето да изброя всички. Ето къде е СГЛОБКАТА!
17:29 02.11.2026
11 Само ден след изборите
Коментиран от #26
17:30 02.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 честен ционист
17:30 02.11.2026
14 На копейците
Коментиран от #30, #35
17:31 02.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Цвете
17:32 02.11.2026
18 Владо Черноземски
17:32 02.11.2026
19 боташ струва вноски
17:32 02.11.2026
20 Последния Софиянец
17:32 02.11.2026
21 МОНА ЛИСА
До коментар #2 от "14/88":АМ ЧИ ТОВА
Е НЕЩО КАТО ПОДАРЪК За чнг
ОТ ТРИОТО...
БАРОНЕСА....ФАТ МАК ...И купейкин...🗣
17:32 02.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Дране мунчово боташово 6 милиарда
Всекиму своето
17:33 02.11.2026
24 4432
17:34 02.11.2026
25 Генералск Дума
Коментиран от #45
17:34 02.11.2026
26 Нищо,
До коментар #11 от "Само ден след изборите":Радев каза, че печелим от Боташ и това ще компенсира цената.
Хахаха.
Коментиран от #59
17:34 02.11.2026
27 Не КЕВР бламира Радев
17:34 02.11.2026
28 И цените Прогресират Бързо (ПБ)
Коментиран от #34
17:35 02.11.2026
29 Гост
Няма вече руски газ по 25 лв.
17:35 02.11.2026
30 Точен сте ...ще ни се види като розов съ
До коментар #14 от "На копейците":мунчо боташов афишира че йотова подкрепена от 27 партии и коалиции получила 1 млн.и 90 хил.гласа.
Да припомним малко факти от близкото ни минало! През декември 1994 г. БСП на Жан Виденов получи 2.2 млн.гласа. Следващата година през септември 1995 г. БСП с манипулации и купуване на гласове спечели и местните избори! Помните ли говорителят на партията им Клара Маринова как показваше с показалец карта на България оцветена цялата в червено?! А на следващата година декември 1996 започнаха протестите срещу тях? Гладни бунтове от същите тези гласували за тях. Помните ли месец януари 1997 г.когато 200 хиляди бяха обградили Народното събрание въоръжени с бухалки ,метални прътове и вериги?! Няма да забравя кадър в който протестиращ хвана милиционерски офицер майор вдигна го и с тялото му строши стъклената врата на главният вход на парламента. Пред сградата бяха дислоцирани около 20 хиляди милиционери и жандармеристи! Протестиращ с мегафон се обърна към тях с призив - " Моля освободете и се оттеглете от периметъра на народното събрание. В противен случай ще бъдете прегазени от стотиците хиляди озверели от гняв и глад Български граждани".
Протестиращи влязоха с бухалки и прътове в сградата ,а народните представители от БСП се бяха залостили в една от стаите с маси ,бюра ,столове и очаквайки края си пееха " Партизан за бой се стяга". Протестиращите обиколиха сградата на народното събрание и излязоха отвън защото се беше появил новоизбрания президент Петър Стоянов
17:35 02.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Нали вече сме руска република
До коментар #4 от "Честито другари":Губернатора Йотова да се обади на Путин и да оправи нещата.
Коментиран от #66, #76
17:35 02.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 4432
До коментар #28 от "И цените Прогресират Бързо (ПБ)":И не само в България! Питайте Урсула за газа!
17:36 02.11.2026
35 Точен сте..ще ни се види като розов сън
До коментар #14 от "На копейците":Протестиращите обиколиха сградата на народното събрание и излязоха отвън защото се беше появил новоизбрания президент Петър Стоянов който още не беше встъпил в длъжност ,качил се върху раменете на няколко човека призоваваше за спокойствие с думите "Няма да ви предам никога"
Така че мунчо КЕШ боташов да си прави изводи защото неговия край може да бъде наистина зловещ.
17:36 02.11.2026
36 Макробиолог
До коментар #1 от "Гошо тарабата":Имаме си гений тука.То и да искат да воюват няма с какво,30хл ни армия е посмешище ,нямаме авиация,флот ,и не модерни ами какви да е ракетни системи,радарни инсталации, безпилотници и т.н... Тука въпроса е защо при дрипавото ни икономическо и военно състояние Гюрю подписва договори да дарява на укр пари ,Ел енергия,муниции и прочие.
17:37 02.11.2026
37 Не,Радев никога не лъже
17:37 02.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Цвете
17:37 02.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Той
17:38 02.11.2026
42 венсеремос
Слава другари!
17:38 02.11.2026
43 Николай Бареков пиар Радев - взривявaщо
🚨🅱️В любимия град на Бойко Стара Загора Илияна Йотова удaри рекордните 67%‼️
В градовете с кметове на ГЕРБ, особено най-знаковите, Илияна Йотова печели с голяма разлика срещу Гюров и Кандев и ги бие с двоен и троен резултат! В Стара Загора и близкия Хасково резултатът е фрапиращ. Подкрепата на гражданина Борисов за кандидата Гюров вероятно не е мотивирала партия ГЕРБ, която вече слуша повече кметовете си и ги приема за истински лидери, а не формалния си председател. Според социолозите - ГЕРБ са дали 30К гласа на Гюров за първия тур и 70 К за втория. Колко ли тогава са гласували за Йотова от досегашните гласоподаватели на ГЕРБ?
Коментиран от #46
17:38 02.11.2026
44 голям праз
17:38 02.11.2026
45 минало бешало
До коментар #25 от "Генералск Дума":Ще си мечтаеш за цените преди времето на юмрука при Борисов3. С юмрук днес изцяло си върнаха държавата от преди 10 ноември ..г.
17:38 02.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 5556
Коментиран от #48
17:40 02.11.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Честито
До коментар #4 от "Честито другари":Това е газа на глуповато Кире, 6 кораба, дето ги поръча през 22 година
Коментиран от #53, #60
17:43 02.11.2026
50 ТОВА Е ПОДАРЪК НА
17:43 02.11.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Щом тази мисъл те успокоява.....
До коментар #49 от "Честито":Няма проблеми. Важното е, че печелим от Боташ.
Това ще компенсира цената.
Коментиран от #71
17:45 02.11.2026
54 Пламен
Идва БЮДЖЕТА .
Е там ще видите артелчика Донев какви изненади ни е приготвил.
17:45 02.11.2026
55 АБВ
17:45 02.11.2026
56 Важното е на Вуте да му е зле!
17:45 02.11.2026
57 Изчакаха изборите
17:45 02.11.2026
58 Дика
17:45 02.11.2026
59 При тези цени на пазара
До коментар #26 от "Нищо,":е точно така..
17:46 02.11.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 000
17:47 02.11.2026
62 20 см. по-къс
До коментар #51 от "5556":Казах.
17:47 02.11.2026
63 Кой какво
17:48 02.11.2026
64 9689
17:48 02.11.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Що, нали вече..
До коментар #32 от "Нали вече сме руска република":Преди това кой беше президент?
Всичко е както си беше. Ако не положим усилия за мир, Любо Пенев го каза .
17:48 02.11.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Гyмен кРадев БОгаТАШа
Както направиха с дизела.
17:49 02.11.2026
69 Макс
17:49 02.11.2026
70 червената
17:50 02.11.2026
71 На майтап, на истина
До коментар #53 от "Щом тази мисъл те успокоява.....":Цената на световните пазари е около 1000$ за куб.
Коментиран от #78
17:50 02.11.2026
72 Хахахаха
17:51 02.11.2026
73 СССС
17:52 02.11.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 ,чакайте бе
17:52 02.11.2026
76 Енергетик
До коментар #32 от "Нали вече сме руска република":Когато получавахме газ само от другаря Путин, плащахме с по 40-220% братска надценка от борсовата цена в Европа. Има спечелено дело на ЕК в наша полза, по което РФ ни дължаха 550 млн. $, но Бойко им ги опрости.
Така, че със съдействието на др. Путин увеличението ще е поне 60%
17:52 02.11.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Това би трябвало да е без значение
До коментар #71 от "На майтап, на истина":Нали вече сме руската задунайска губерния с Губернатор Йотова.
17:52 02.11.2026
79 66666666666
17:53 02.11.2026
80 Констатация
17:54 02.11.2026