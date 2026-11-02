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КЕВР бламира Румен Радев: Газът поскъпва с рекордните 32,52% през ноември до 58,43 евро

КЕВР бламира Румен Радев: Газът поскъпва с рекордните 32,52% през ноември до 58,43 евро

2 Ноември, 2026 17:26 1 147 80

  • природен газ-
  • кевр-
  • булгаргаз-
  • румен радев-
  • чирен

КЕВР намали първоначално предложената цена с 0,65 евро за мегаватчас. Румен Радев обеща да не поскъпват токът и парното, но не и природният газ

КЕВР бламира Румен Радев: Газът поскъпва с рекордните 32,52% през ноември до 58,43 евро - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Природният газ поскъпва с 32,52% през ноември, след като Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 58,43 евро за мегаватчас. Сумата е без цените за достъп и пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ще продава горивото на крайните снабдители и на топлофикациите.

Първоначалното заявление на обществения доставчик беше за 59,08 евро за мегаватчас. Така КЕВР е намалила предложението с 0,65 евро, или с около 1,1%. Спрямо цената за октомври обаче остава увеличение от 32,52%.

Колко е ограничено поскъпването

Намалението е постигнато след настояване на регулатора „Булгаргаз“ да използва допълнителни количества природен газ от хранилището „Чирен“. Според КЕВР без тази мярка поскъпването през ноември е щяло да достигне 39,37% спрямо октомври.

Това означава, че използването на запасите е ограничило увеличението с 6,85 процентни пункта спрямо този сценарий. При запазване на международните цени от момента на подаване на заявлението и при новата структура на микса увеличението би било около 28%.

„Независимо от сегашните екстремни цени на международните енергийни пазари, достигащи нива от 100-105 евро за мегаватчас, увеличение с 34 процента е неприемливо, защото би било шоково за топлофикациите и за икономиката на страната“, заяви председателят на КЕВР Пламен Младеновски.

В ценовия микс са включени пълните месечни количества по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен природен газ, закупен от „Булгаргаз“ след организиран търг с търговци.

Какво обеща Румен Радев

На 28 октомври премиерът Румен Радев заяви, че цените на електроенергията за домакинствата и на парното няма да се повишават през следващия отоплителен сезон до 1 юли 2027 г. Той приветства намерението на регулатора да запази тези цени въпреки поскъпването на газа на международните пазари, съобщи bTV.

„Цените на парното и на тока за бита да не се променят през целия следващ сезон до 1 юли 2027 г.“, каза Радев.

Обещанието на премиера е за цените на тока и топлинната енергия, а не за самия природен газ. Домакинствата, които се отопляват директно на газ, остават изложени на утвърденото увеличение от 32,52%.

КЕВР посочи, че разполага с регулаторни механизми да не допусне поскъпване на тока и парното за бита от 1 януари. За природния газ обаче ноемврийската цена вече е определена на 58,43 евро за мегаватчас.

Източници: bta.bg, mediapool.bg, btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Това Се Казва !

    13 2 Отговор
    Приход За Бюджета !

    17:28 02.11.2026

  • 4 Честито другари

    35 7 Отговор
    Това е подарък за народа от Президента Йотова и Министър председателя Радев.

    Коментиран от #32, #49

    17:28 02.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 На кого му пука

    22 6 Отговор
    от Радевите лъжи.

    17:29 02.11.2026

  • 8 Наиграхте

    24 6 Отговор
    Ли се бе Купейчициии. Да ви е честитааа Йотовицаааа

    Коментиран от #52

    17:29 02.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Коя е сглобката пита мунчо Крадев боташа

    22 3 Отговор
    Къде е сглобката? При мистър КЕШ Боташов явно!
    Сглобка с Каракачанов бивш вицепремиер на Борисов и министър на отбраната зам.председател на инициативния комитет на Йотова ,Евродепутата от ГЕРБ Емил Радев при Йотова ,Вежди Рашидов бивш министър на културата и председател на парламента от ГЕРБ при Йотова ,Георги Първанов ( с агентурен псевдоним Гоце) и председател на АБВ бивш коалиционен партньор на ГЕРБ при Йотова ...няма да ми стигне полето да изброя всички. Ето къде е СГЛОБКАТА!

    17:29 02.11.2026

  • 11 Само ден след изборите

    20 8 Отговор
    започват приятните новини от управляващите в 22-рата Российская Республика Болгаристан

    Коментиран от #26

    17:30 02.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 честен ционист

    0 5 Отговор
    Тези от КЕВР май си просят да попаднат в система запретов на Радевисти.

    17:30 02.11.2026

  • 14 На копейците

    17 4 Отговор
    Виденовата зима ще имате види рай по сравнение с Радевата.

    Коментиран от #30, #35

    17:31 02.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Цвете

    10 2 Отговор
    ОКОМПЛЕТОВАХА ЛЪЖИТЕ ВЕДНАГА СЛЕД ИЗБОРИТЕ, НАЛИ? ДА ВИДИМ УТРЕ, КАКВО ЩЕ ИМА ОЩЕ ОТ СЪЩОТО ? 🤦‍♂️✈️👎🫡🫡🫡🫡🫡🫡🤔🤫🤫🤫😠😠🤥🤐🤐🫡🤦‍♂️👍🇧🇬

    17:32 02.11.2026

  • 18 Владо Черноземски

    4 1 Отговор
    ИмотитИ в "перспективния" квартал Манастирски Ливади Изток само нагоре. Колкото по-голяма се сметката за парно за отопляващия се на газ, толкова по-висока цена на имота се вдига нали така? Един брокер ми го каза....

    17:32 02.11.2026

  • 19 боташ струва вноски

    9 1 Отговор
    КЕВР не бламира премиера, а ентусиазиран от избора за президент освободено възставовява справедливите социалстични цени.

    17:32 02.11.2026

  • 20 Последния Софиянец

    17 3 Отговор
    Подигравка с народа.

    17:32 02.11.2026

  • 21 МОНА ЛИСА

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "14/88":

    АМ ЧИ ТОВА
    Е НЕЩО КАТО ПОДАРЪК За чнг
    ОТ ТРИОТО...
    БАРОНЕСА....ФАТ МАК ...И купейкин...🗣

    17:32 02.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Дране мунчово боташово 6 милиарда

    15 3 Отговор
    Същите тези хорица с нисък социален обществен и финансов статус избрали Йотова с луксозните имоти за милиони евро ,с инициативен комитет червена ДС олигархия, края на зимата ще вият като карпатски вълци от глад и невъзможност да си платят дори битовите разходи и ще са по площадите. Същите които избраха и радев ощетил държавата с 3.5 млрд.евро ( 6 млрд.лв.) с договора "Боташ" ,същия който увери че като вземе властта ще спре инфлацията и намали цените с 15%, а след 6 месеца на власт увеличи винетки с 30% ,горива най скъпи в историята на страната, вдигна Ел.енергия ,данъци ,такси, хранителни продукти. Същия му енергиен министър в служебното му правителство Росен Христов ( катамарана) който подписа загробващия страната и народа договор "Боташ" ,радев назначи в борда на директорите в ДКК със заплата 11.600 евро и който обикаляше страната и Европа с кабриолет с манекенки купен с комисионната и махаха високомерно на минувачите. Срещам познати отиват да гласуват за йотова. Питам ги за мотива ,и отговарят онзи другия ще ни вкара във войната. Обяснявам им че агресията на русия започна при правителството на Кирил Петков и при него и следващите правителства нито един дрон не падна в нашето черноморие а при радев и йотова падат като круши и замърсиха необратимо нашето черноморие и е видно кой ни вкарва във войната.
    Всекиму своето

    17:33 02.11.2026

  • 24 4432

    5 1 Отговор
    Оплаквачките реват!

    17:34 02.11.2026

  • 25 Генералск Дума

    11 0 Отговор
    Е ТЕ НАЛИ ИЗБОРИТЕ МИНАХА-ВЕЧЕ МОЖЕ ! :) НЯМА ДА Е САМО ГАЗТА :) СЕГА ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ПРЕМИЕРА И ЩЕ СВАЛИ ПОСКЪПВАНЕТО СЪС 7-8 % И ЩЕ КАЖЕ НЕ УСПЯХМЕ НАПЪЛНО НО ТРЪГНАХМЕ ДА НАМАЛЯВАМЕ :) ЧЕСТИТО НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ ! ТО ТАКА БЕШЕ И ПРИ БОРИСОВ !

    Коментиран от #45

    17:34 02.11.2026

  • 26 Нищо,

    12 0 Отговор

    До коментар #11 от "Само ден след изборите":

    Радев каза, че печелим от Боташ и това ще компенсира цената.
    Хахаха.

    Коментиран от #59

    17:34 02.11.2026

  • 27 Не КЕВР бламира Радев

    10 1 Отговор
    А Радев излъга.Лъжеше през цялото време на президентската кампания.Но по-лошо то предстои-бюджет 2027 е секира до секира.

    17:34 02.11.2026

  • 28 И цените Прогресират Бързо (ПБ)

    8 1 Отговор
    Всичко Прогресира в България - цени, инфлация, данъци, корупцията, наркотрафика, заплатата на Радев

    Коментиран от #34

    17:35 02.11.2026

  • 29 Гост

    3 6 Отговор
    Благодарим ти Киро, за диверсификацията.
    Няма вече руски газ по 25 лв.

    17:35 02.11.2026

  • 30 Точен сте ...ще ни се види като розов съ

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "На копейците":

    мунчо боташов афишира че йотова подкрепена от 27 партии и коалиции получила 1 млн.и 90 хил.гласа.
    Да припомним малко факти от близкото ни минало! През декември 1994 г. БСП на Жан Виденов получи 2.2 млн.гласа. Следващата година през септември 1995 г. БСП с манипулации и купуване на гласове спечели и местните избори! Помните ли говорителят на партията им Клара Маринова как показваше с показалец карта на България оцветена цялата в червено?! А на следващата година декември 1996 започнаха протестите срещу тях? Гладни бунтове от същите тези гласували за тях. Помните ли месец януари 1997 г.когато 200 хиляди бяха обградили Народното събрание въоръжени с бухалки ,метални прътове и вериги?! Няма да забравя кадър в който протестиращ хвана милиционерски офицер майор вдигна го и с тялото му строши стъклената врата на главният вход на парламента. Пред сградата бяха дислоцирани около 20 хиляди милиционери и жандармеристи! Протестиращ с мегафон се обърна към тях с призив - " Моля освободете и се оттеглете от периметъра на народното събрание. В противен случай ще бъдете прегазени от стотиците хиляди озверели от гняв и глад Български граждани".
    Протестиращи влязоха с бухалки и прътове в сградата ,а народните представители от БСП се бяха залостили в една от стаите с маси ,бюра ,столове и очаквайки края си пееха " Партизан за бой се стяга". Протестиращите обиколиха сградата на народното събрание и излязоха отвън защото се беше появил новоизбрания президент Петър Стоянов

    17:35 02.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Нали вече сме руска република

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Честито другари":

    Губернатора Йотова да се обади на Путин и да оправи нещата.

    Коментиран от #66, #76

    17:35 02.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 4432

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "И цените Прогресират Бързо (ПБ)":

    И не само в България! Питайте Урсула за газа!

    17:36 02.11.2026

  • 35 Точен сте..ще ни се види като розов сън

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "На копейците":

    Протестиращите обиколиха сградата на народното събрание и излязоха отвън защото се беше появил новоизбрания президент Петър Стоянов който още не беше встъпил в длъжност ,качил се върху раменете на няколко човека призоваваше за спокойствие с думите "Няма да ви предам никога"
    Така че мунчо КЕШ боташов да си прави изводи защото неговия край може да бъде наистина зловещ.

    17:36 02.11.2026

  • 36 Макробиолог

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гошо тарабата":

    Имаме си гений тука.То и да искат да воюват няма с какво,30хл ни армия е посмешище ,нямаме авиация,флот ,и не модерни ами какви да е ракетни системи,радарни инсталации, безпилотници и т.н... Тука въпроса е защо при дрипавото ни икономическо и военно състояние Гюрю подписва договори да дарява на укр пари ,Ел енергия,муниции и прочие.

    17:37 02.11.2026

  • 37 Не,Радев никога не лъже

    8 1 Отговор
    Каза ви,че газът няма да поскъпне с 34%.Е,поскъпна "само" с 32%.Сега следва повишение на всички цени поне с 30%.

    17:37 02.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Цвете

    6 1 Отговор
    И КАКВО СЕ ОКАЗА С ИЗБОРА НА ЙОТОВА? ЧЕ РАДЕВ КАРА ТРЕТИ МАНДАТ ? ТЯ НЕ Е ЗАПОЗНАТА НИТО С ДИПЛОМАЦИЯТА ,ДА НЕ ГОВОРИМ С ВОЕНЩИНА ?! СКРИХА ДОСИЕТАТА С ДС ИЗБРАНИЦИТЕ И СЕГА НАСТЪПВА ПЪЛНОТО СПОКОЙСТВИЕ ,ЗАЩОТО ТРИ ВЛАСТИ СА ИМ В РЪЦЕТЕ.✈️👎🤔🤦‍♂️👍✈️🫡🫡🤦‍♂️🫡🤦‍♂️

    17:37 02.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Той

    3 0 Отговор
    на топло ли е ? Ганьо плаща и зъзне !

    17:38 02.11.2026

  • 42 венсеремос

    4 1 Отговор
    Да живее комунизма!Гладът и студът!И малкият Хладилник!
    Слава другари!

    17:38 02.11.2026

  • 43 Николай Бареков пиар Радев - взривявaщо

    4 1 Отговор
    От нашите избиратели на ПБ са гласували за Йотова 1/3 ,ocтаналите са от всички областни градове с кметове на ГЕРБ. Да ви информирам: Във всички тези области Йотова има между 55 и 65% . Мощна е нашата скрита коалиция ПБ - ГЕРБ ДПС която е управляваща-
    🚨🅱️В любимия град на Бойко Стара Загора Илияна Йотова удaри рекордните 67%‼️

    В градовете с кметове на ГЕРБ, особено най-знаковите, Илияна Йотова печели с голяма разлика срещу Гюров и Кандев и ги бие с двоен и троен резултат! В Стара Загора и близкия Хасково резултатът е фрапиращ. Подкрепата на гражданина Борисов за кандидата Гюров вероятно не е мотивирала партия ГЕРБ, която вече слуша повече кметовете си и ги приема за истински лидери, а не формалния си председател. Според социолозите - ГЕРБ са дали 30К гласа на Гюров за първия тур и 70 К за втория. Колко ли тогава са гласували за Йотова от досегашните гласоподаватели на ГЕРБ?

    Коментиран от #46

    17:38 02.11.2026

  • 44 голям праз

    3 3 Отговор
    ТЕЦ София и без това не си плаща газа, какво значение има цената?

    17:38 02.11.2026

  • 45 минало бешало

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Генералск Дума":

    Ще си мечтаеш за цените преди времето на юмрука при Борисов3. С юмрук днес изцяло си върнаха държавата от преди 10 ноември ..г.

    17:38 02.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 5556

    1 2 Отговор
    Ревете ли паветници? Свиквайте след 5 години пак ще има избори! А газа лично Радев го повиши за да ревете!

    Коментиран от #48

    17:40 02.11.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Честито

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Честито другари":

    Това е газа на глуповато Кире, 6 кораба, дето ги поръча през 22 година

    Коментиран от #53, #60

    17:43 02.11.2026

  • 50 ТОВА Е ПОДАРЪК НА

    3 4 Отговор
    Гюрека асанчо и дебелите да не тъжат и да си имат опорка. Имат още хора които мътят водата на Радев. И така ще бъде до като не смени всички от яслата.

    17:43 02.11.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Щом тази мисъл те успокоява.....

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "Честито":

    Няма проблеми. Важното е, че печелим от Боташ.
    Това ще компенсира цената.

    Коментиран от #71

    17:45 02.11.2026

  • 54 Пламен

    6 0 Отговор
    Това е нищо.
    Идва БЮДЖЕТА .
    Е там ще видите артелчика Донев какви изненади ни е приготвил.

    17:45 02.11.2026

  • 55 АБВ

    6 2 Отговор
    Лъжеш.Гюров не е дал и цент на Украйна.Провери.

    17:45 02.11.2026

  • 56 Важното е на Вуте да му е зле!

    4 0 Отговор
    Това, което направиха избирателите на кРадев е същото като да си забиеш пирон в главата, за да се счупи машинката на фризьора.

    17:45 02.11.2026

  • 57 Изчакаха изборите

    3 0 Отговор
    Да минат. Малко по рано не посмяха . Щяха да загубят изборите. Ама за газта не бил обещавал, хубаво, ти кажи процентите!! Ама преди 2 дни. Това увеличение ще удари всичко по веригата.!

    17:45 02.11.2026

  • 58 Дика

    4 0 Отговор
    Честит ви нов президент!

    17:45 02.11.2026

  • 59 При тези цени на пазара

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Нищо,":

    е точно така..

    17:46 02.11.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 000

    0 2 Отговор
    Ето ви диверсификация, ала кирчо парапета.

    17:47 02.11.2026

  • 62 20 см. по-къс

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "5556":

    Казах.

    17:47 02.11.2026

  • 63 Кой какво

    4 0 Отговор
    Про руската военна хунта в България излъга че няма да повиши цените на горивата,и хоп след избора на путиновата Илиана 32 процента увеличение,и това е само началото,вечната дружба дава незабавни резултати

    17:48 02.11.2026

  • 64 9689

    0 1 Отговор
    КЕВР-са назначени от мутрата и шопара,мислете.

    17:48 02.11.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Що, нали вече..

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Нали вече сме руска република":

    Преди това кой беше президент?
    Всичко е както си беше. Ако не положим усилия за мир, Любо Пенев го каза .

    17:48 02.11.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    4 0 Отговор
    Сега очаквам да намалят ДДС на течния сапун за да подпомогнат бизнеса и гражданите.
    Както направиха с дизела.

    17:49 02.11.2026

  • 69 Макс

    4 0 Отговор
    Всяко нещо си има цена . Радев също .

    17:49 02.11.2026

  • 70 червената

    1 0 Отговор
    маймуна колкото повече я насилват в задния двор комунистите, толкова с по -голямо настървение гласува за тях.Приятно изкарване на зимата, а до лятото ще се препотите при новите сметки за ток.Малко ви е.

    17:50 02.11.2026

  • 71 На майтап, на истина

    0 2 Отговор

    До коментар #53 от "Щом тази мисъл те успокоява.....":

    Цената на световните пазари е около 1000$ за куб.

    Коментиран от #78

    17:50 02.11.2026

  • 72 Хахахаха

    2 0 Отговор
    А, що така? Нали газа в раша е евтин, а България вече е руска губерния? Защо се вдига газа?

    17:51 02.11.2026

  • 73 СССС

    1 1 Отговор
    Тръмп ви каза ще купувате газ и петрол от САЩ, Урсула беше много доволна цената не е важна !!!

    17:52 02.11.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 ,чакайте бе

    0 1 Отговор
    Радев ли се отказа от руската газ!? Важно е санкциите да работят

    17:52 02.11.2026

  • 76 Енергетик

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Нали вече сме руска република":

    Когато получавахме газ само от другаря Путин, плащахме с по 40-220% братска надценка от борсовата цена в Европа. Има спечелено дело на ЕК в наша полза, по което РФ ни дължаха 550 млн. $, но Бойко им ги опрости.
    Така, че със съдействието на др. Путин увеличението ще е поне 60%

    17:52 02.11.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Това би трябвало да е без значение

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "На майтап, на истина":

    Нали вече сме руската задунайска губерния с Губернатор Йотова.

    17:52 02.11.2026

  • 79 66666666666

    0 0 Отговор
    Ама победителите не се ядосвайте . Това е само началото. Победените ще гледат отстрани цирка.

    17:53 02.11.2026

  • 80 Констатация

    0 0 Отговор
    ДругарЕ, цената на Газта не зависи от Радев, а от международните борси, търсенето и предлагането, сезонния скок...., а всичко туй ни го надроби баба "Урсула и Ко"!!! Не търсетете вината там, дето я няма!!! Същото е и с високата цена на Дизела, за него требва да благодарим на Бай Дончу, Мошеняху и отново на баба Урсула и Ко, туй-то!!!!!

    17:54 02.11.2026

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