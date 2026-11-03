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ПСЖ разби Виляреал за четвърта поредна победа в Шампионската лига

ПСЖ разби Виляреал за четвърта поредна победа в Шампионската лига

3 Ноември, 2026 23:54 496 0

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Фабиан Руис се разписа два пъти, а Давид Боли оформи крайния резултат

ПСЖ разби Виляреал за четвърта поредна победа в Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен разгроми Виляреал с 6:0 като гост в мач от четвъртия кръг на Шампионската лига. Френският шампион реши двубоя още в началото, след като поведе с 4:0 до 17-ата минута.

Жоао Невеш откри резултата в 9-ата минута след подаване на Уилиан Пачо. Само три минути по-късно Дезире Дуе удвои преднината с точен удар от границата на наказателното поле.

Натискът на парижани продължи и в 13-ата минута Сени Маюлу направи резултата класически. В 17-ата минута Фабиан Руис вкара четвъртия гол след комбинация с Мане Аклиуш.

До края на първата част ПСЖ продължи да атакува. В 36-ата минута Дуе беше близо до второ попадение, но Петер Гулачи се намеси и предотврати нов гол. Така почивката дойде при резултат 4:0 за гостите.

Пари Сен Жермен не намали темпото и след почивката. В 50-ата минута Руис се разписа за втори път, след като засече центриране на Витиня от пряк свободен удар.

Виляреал опита да отговори, но Матвей Сафонов спаси опасен далечен удар на Папе Гей в 66-ата минута. Парижани продължиха да контролират играта въпреки извършените смени от двата отбора.

Крайното 6:0 оформи Давид Боли в 78-ата минута. Младият защитник се възползва от отлично подаване на Жоао Невеш и реализира последното попадение в мача.

Успехът е четвърти пореден за Пари Сен Жермен в тазгодишната кампания на Шампионската лига. Тимът е лидер в класирането с 12 точки, докато Виляреал остава с 3 пункта на 29-ото място.


Испания
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