Йорданка Христова развълнувана от откриването на „Българска армия“: „Уникално бижу!“

Легендарната изпълнителка Йорданка Христова, чийто глас стои зад химна на ЦСКА, сподели емоциите си след официалното откриване на обновения стадион „Българска армия“. Певицата беше сред участниците в тържествената церемония и отправи специално послание към червената общност в социалните мрежи.
Христова не скри вълнението си от възможността да пее заедно с хилядите привърженици на „армейците“. По думите ѝ преживяването е било незабравимо, а новият дом на ЦСКА е истинско бижу.
Изпълнителката сподели още, че по време на събитието е имала възможност да се срещне и прегърне редица шампиони, спортисти, режисьори и фенове от цялата страна.
Ето какво написа Йорданка Христова:
„Сърца червени,
Страхотна емоция и преживяване бе за мен да пеем заедно 18 000 в този ден! Голям кеф!
Мястото, което помня от малка, сега блести – новият дом на ЦСКА! Уникално бижу!
Прегърнах много шампиони, спортисти, режисьори и фенове от цялата страна!
Благодарим на всички, които допринесоха това да се случи! Бъдете здрави и благословени!
Ние ще ви следваме!“
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