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Йорданка Христова развълнувана от откриването на „Българска армия“: „Уникално бижу!“

Йорданка Христова развълнувана от откриването на „Българска армия“: „Уникално бижу!“

3 Ноември, 2026 23:28 367 2

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Изпълнителката не скри вълнението си от възможността да пее заедно с хилядите привърженици на „армейците“

Йорданка Христова развълнувана от откриването на „Българска армия“: „Уникално бижу!“ - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Легендарната изпълнителка Йорданка Христова, чийто глас стои зад химна на ЦСКА, сподели емоциите си след официалното откриване на обновения стадион „Българска армия“. Певицата беше сред участниците в тържествената церемония и отправи специално послание към червената общност в социалните мрежи.

Христова не скри вълнението си от възможността да пее заедно с хилядите привърженици на „армейците“. По думите ѝ преживяването е било незабравимо, а новият дом на ЦСКА е истинско бижу.

Изпълнителката сподели още, че по време на събитието е имала възможност да се срещне и прегърне редица шампиони, спортисти, режисьори и фенове от цялата страна.

Ето какво написа Йорданка Христова:

„Сърца червени,

Страхотна емоция и преживяване бе за мен да пеем заедно 18 000 в този ден! Голям кеф!

Мястото, което помня от малка, сега блести – новият дом на ЦСКА! Уникално бижу!

Прегърнах много шампиони, спортисти, режисьори и фенове от цялата страна!

Благодарим на всички, които допринесоха това да се случи! Бъдете здрави и благословени!

Ние ще ви следваме!“


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