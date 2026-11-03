Йорданка Христова развълнувана от откриването на „Българска армия“: „Уникално бижу!“

Легендарната изпълнителка Йорданка Христова, чийто глас стои зад химна на ЦСКА, сподели емоциите си след официалното откриване на обновения стадион „Българска армия“. Певицата беше сред участниците в тържествената церемония и отправи специално послание към червената общност в социалните мрежи.

Христова не скри вълнението си от възможността да пее заедно с хилядите привърженици на „армейците“. По думите ѝ преживяването е било незабравимо, а новият дом на ЦСКА е истинско бижу.

Изпълнителката сподели още, че по време на събитието е имала възможност да се срещне и прегърне редица шампиони, спортисти, режисьори и фенове от цялата страна.

Ето какво написа Йорданка Христова:

„Сърца червени,

Страхотна емоция и преживяване бе за мен да пеем заедно 18 000 в този ден! Голям кеф!

Мястото, което помня от малка, сега блести – новият дом на ЦСКА! Уникално бижу!

Прегърнах много шампиони, спортисти, режисьори и фенове от цялата страна!

Благодарим на всички, които допринесоха това да се случи! Бъдете здрави и благословени!

Ние ще ви следваме!“