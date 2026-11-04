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Резултати и голмайстори в Шампионската лига по футбол

Резултати и голмайстори в Шампионската лига по футбол

4 Ноември, 2026 00:16 571 0

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  • интер

ПСЖ разби Виляреал с 6:0

Резултати и голмайстори в Шампионската лига по футбол - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Резултати от мачовете в Шампионска лига играни на 3 ноември:

Шахтьор Донецк - Спортинг Лисабон 0:1
0:1 Иса Доумбия 59'

Галатасарай - Щутгарт 2:0
1:0 Алексей Батраков 12'
2:0 Алексей Батраков 15'

Атлетико Мадрид - Байерн Мюнхен 0:2
0:1 Ленарт Карл 56'
0:2 Конрад Лаймер 80'

Барселона - Астън Вила 3:0
1:0 Ламин Ямал 7'
2:0 Рафиня 52'
3:0 Рафиня 65'

Будьо/Глимт - Лил 0:0

Фейенорд - Интер 0:3
0:1 Франческо Пио Еспозито 8'
0:2 Еспозито 34'
0:3 Пьотр Зелински 53'

ЛАСК Линц - Слован Братислава 4:0
1:0 Каспер Йоргенсен 19'
2:0 Каспер Йоргенсен 37'
3:0 Роберт Любичич 44'
4:0 Самуел Адениран 48

Манчестър Юнайтед - Рома 3:2
0:1 Матиас Соуле 11'
0:2 Дониел Мален (д) 17'
1:2 Бруно Фернандеш (д) 58'
2:2 Матеуш Куня 83'
3:2 Матеуш Куня 86'

Виляреал - ПСЖ 0:6
0:1 Жоао Невеш 9'
0:2 Дезире Дуе 12'
0:3 Сени Маюлу 13'
0:4 Фабиан Руис 17'
0:5 Фабиан Руис 50'
0:6 Давид Боли 78'


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