Макларън подготвя сериозни подобрения за Бразилия

Макларън ще пристигне с обновен болид за предстоящото състезание за Гран При на Сао Пауло във Формула 1. Британският тим подготвя пакет от технически подобрения за своя MCL40, като една от най-интересните новости е концепцията на предното крило, която може да намери място и в автомобила за сезон 2027.

Отборът демонстрира сериозен напредък след мащабните актуализации, въведени по време на Гран При на Унгария. Тогава Ландо Норис спечели състезанието, а впоследствие повтори успеха си и на пистата „Зандвоорт“. В последните надпревари обаче Макларън загуби част от предимството си спрямо преките конкуренти, въпреки че представи нови компоненти в Баку и допълнителни подобрения в Остин.

Статистиката от последните четири квалификации показва, че британският тим е разполагал с четвъртия най-бърз автомобил. Средното изоставане на Макларън от полпозишъна е било 0,511 секунди, а разликата спрямо третия най-бърз отбор е достигнала 0,236 секунди.

Въпреки това инженерният екип продължава активно да работи по развитието на MCL40, като част от усилията вече са насочени и към следващия сезон.

„Подготвили сме подобрения по колата, обхващащи предното крило, задното крило и отделни елементи по пода като част от стандартната ни програма за развитие. Целта ни е да стопим изоставането, да вдигнем нивото в оставащите стартове и да запазим инерцията за следващата година“, заяви главният технически директор по аеродинамиката на Макларън Питър Продрому.

Той изрази надежда, че характеристиките на пистата в Сао Пауло ще позволят на новите компоненти да покажат потенциала си.

„Сао Пауло традиционно е удобно трасе за нас и същевременно е достатъчно представителна писта, така че се надяваме новите детайли да ни изведат крачка напред към челните места. Сезонът не е приключил и тези актуализации трябва да подсилят болида още сега в битката за третото място в шампионата“, допълни Продрому.

Специалистът подчерта, че натрупаният опит от настоящата кампания ще бъде полезен за разработката на автомобила за 2027 година. Именно тогава се очаква концепцията на новото предно крило да бъде пренесена и в основната версия на болида.

Към момента Макларън изостава със 17 точки от третия в класирането при конструкторите Ред Бул. В последните пет състезания британският тим е спечелил 59 точки, докато съперникът му е добавил 152.

Гран При на Мексико донесе известни поводи за оптимизъм за Макларън. Ландо Норис завърши пети, на 12 секунди зад победителя Макс Верстапен. Въпреки това британският пилот остава предпазлив и не очаква автоматично подобрение на всички трасета.

„Ако погледнем представянето ни в Баку и на други подобни писти, смятам, че все още ще изпитваме затруднения с темпото. Нужно е да подобрим колата на определени трасета и в конкретни зони още много. Не съм убеден, че ако се върнем на пистите, където се мъчехме, изведнъж ще бъдем силни. Не искам да разчитаме само на надежди и късмет. Знаем върху какво трябва да работим и се надявам в Бразилия да имаме по-добър ден“, коментира Норис.