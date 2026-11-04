Барселона с класика срещу Астън Вила в Шампионската лига

Барселона победи Астън Вила с 3:0 в четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Ламин Ямал даде преднина на домакините още в 7-ата минута, а Рафиня реши мача с две попадения след почивката.

Срещата се игра на „Спотифай Камп Ноу“, а италианският съдия Давиде Маса ръководи двубоя.

Барселона се оттегли на почивката с аванс от 1:0, след като Ямал се разписа в началото на мача.

Рафиня удвои преднината на каталунците в 52-рата минута.

Бразилският нападател се разписа отново в 64-ата минута и оформи крайния резултат 3:0.

Астън Вила не успя да отговори с гол, въпреки че преди двубоя беше спечелил първите си три мача в турнира.

За Барселона това беше трета победа в четири срещи. Тимът започна кампанията с успехи срещу Фейенорд и Галатасарай, преди да загуби от Пари Сен Жермен. След победата над английския състав каталунците вече имат девет точки.

Следващият мач на Барселона в Шампионската лига е гостуване на Сабах на 25 ноември. В същия ден Астън Вила ще играе като гост на Галатасарай.