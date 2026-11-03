МОСВ с правила при среща с мечка край населено място

Сигналите за мечки в близост до градове и села са зачестили през последните седмици. От Министерството на околната среда и водите посочват, че един от основните фактори е наличието на леснодостъпна храна. Затова хранителни отпадъци не трябва да се оставят на открито, а капаците на контейнерите за смет трябва да бъдат затворени.

МОСВ предупреждава хората да не хранят мечки, особено малки мечета. Когато животните свикнат с човешкото присъствие, те могат да изгубят естествения си страх и да започнат да свързват човешката миризма с леснодостъпна храна.

„Важно е да помним, че кафявата мечка е естествена част от българската природа. Нейното присъствие е показател за добре запазена природна среда и функциониращи екосистеми“, посочват от министерството.

Как да се реагира при среща с мечка

При среща с мечка трябва да се запази спокойствие. Животното не бива да бъде приближавано или снимано. Човек трябва бавно да се отдалечи назад, без да изпуска мечката от поглед, и да говори спокойно, така че тя да усети, че няма заплаха.

МОСВ съветва да не се бяга, да не се хвърлят предмети по животното и да не се прави опит то да бъде прогонено. Особено внимание е необходимо, ако наблизо има малки мечета, защото майката може да реагира защитно.

При мечка в населено място сигналът трябва да бъде подаден на телефон 112. Самостоятелни действия за прогонване или залавяне на животното могат да създадат допълнителен риск.

Мечки са забелязани край Симеоновския лифт и Кресна

На 25 октомври мечка е била забелязана в близост до междинната станция на Симеоновския лифт до хижа „Северина“, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст. В края на октомври животно е наблюдавано многократно и край населени места в района на Кресна.

Експертите препоръчват още да се осигури защита на домашните животни и пчелините. Сметищата трябва да бъдат добре оградени, за да не позволяват достъп на диви животни до отпадъците. През октомври две мечки, които многократно са навлизали в района на девинското село Гьоврен, бяха уловени и преместени в район без населени места в обхвата на Държавното ловно стопанство „Кормисош“.

Източници: dariknews.bg, bta.bg