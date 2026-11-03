МОСВ с правила при среща с мечка край населено място

Сигналите за мечки в близост до градове и села са зачестили през последните седмици. От Министерството на околната среда и водите посочват, че един от основните фактори е наличието на леснодостъпна храна. Затова хранителни отпадъци не трябва да се оставят на открито, а капаците на контейнерите за смет трябва да бъдат затворени.
МОСВ предупреждава хората да не хранят мечки, особено малки мечета. Когато животните свикнат с човешкото присъствие, те могат да изгубят естествения си страх и да започнат да свързват човешката миризма с леснодостъпна храна.
„Важно е да помним, че кафявата мечка е естествена част от българската природа. Нейното присъствие е показател за добре запазена природна среда и функциониращи екосистеми“, посочват от министерството.
Как да се реагира при среща с мечка
При среща с мечка трябва да се запази спокойствие. Животното не бива да бъде приближавано или снимано. Човек трябва бавно да се отдалечи назад, без да изпуска мечката от поглед, и да говори спокойно, така че тя да усети, че няма заплаха.
МОСВ съветва да не се бяга, да не се хвърлят предмети по животното и да не се прави опит то да бъде прогонено. Особено внимание е необходимо, ако наблизо има малки мечета, защото майката може да реагира защитно.
При мечка в населено място сигналът трябва да бъде подаден на телефон 112. Самостоятелни действия за прогонване или залавяне на животното могат да създадат допълнителен риск.
Мечки са забелязани край Симеоновския лифт и Кресна
На 25 октомври мечка е била забелязана в близост до междинната станция на Симеоновския лифт до хижа „Северина“, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст. В края на октомври животно е наблюдавано многократно и край населени места в района на Кресна.
Експертите препоръчват още да се осигури защита на домашните животни и пчелините. Сметищата трябва да бъдат добре оградени, за да не позволяват достъп на диви животни до отпадъците. През октомври две мечки, които многократно са навлизали в района на девинското село Гьоврен, бяха уловени и преместени в район без населени места в обхвата на Държавното ловно стопанство „Кормисош“.
Източници: dariknews.bg, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 хихи
„Поради зачестилите срещи с мечки гризли, съветваме всички посетители да носят със себе си малки звънчета, които да закачат на дрехите си. Звукът на звънчетата плаши мечките и ги държи на разстояние. Също така е препоръчително да носите със себе си спрей срещу мечки.
Освен това, бъдете нащрек за следи от мечки. Много е важно да можете да различавате изпражненията на черната мечка от тези на мечката гризли:
• Изпражненията на черната мечка са по-малки и в тях често има остатъци от горски плодове и семена.
• Изпражненията на мечката гризли миришат на лютив спрей и в тях има малки звънчета.
12:50 03.11.2026
4 604
12:51 03.11.2026
5 Факт
12:51 03.11.2026
6 Палома дедковеца
12:52 03.11.2026
7 Инструкция за русофили
Коментиран от #8
12:52 03.11.2026
8 хихи
До коментар #7 от "Инструкция за русофили":ако си жълтопаветник и мечката демократична видимо полово раздвоена може да се окажете гръб в гръб, качени на оная работа на руската мечка....
12:55 03.11.2026
9 Правила ?
12:56 03.11.2026
10 ....
12:56 03.11.2026