Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
МОСВ с правила при среща с мечка край населено място

МОСВ с правила при среща с мечка край населено място

3 Ноември, 2026 12:46 383 10

  • мечки-
  • мосв-
  • кафява мечка-
  • телефон 112

Министерството предупреждава да не се оставя храна на открито и да не се бяга при среща с животното. Сигналите за мечки край градове и села са зачестили през последните седмици

МОСВ с правила при среща с мечка край населено място - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сигналите за мечки в близост до градове и села са зачестили през последните седмици. От Министерството на околната среда и водите посочват, че един от основните фактори е наличието на леснодостъпна храна. Затова хранителни отпадъци не трябва да се оставят на открито, а капаците на контейнерите за смет трябва да бъдат затворени.

МОСВ предупреждава хората да не хранят мечки, особено малки мечета. Когато животните свикнат с човешкото присъствие, те могат да изгубят естествения си страх и да започнат да свързват човешката миризма с леснодостъпна храна.

„Важно е да помним, че кафявата мечка е естествена част от българската природа. Нейното присъствие е показател за добре запазена природна среда и функциониращи екосистеми“, посочват от министерството.

Как да се реагира при среща с мечка

При среща с мечка трябва да се запази спокойствие. Животното не бива да бъде приближавано или снимано. Човек трябва бавно да се отдалечи назад, без да изпуска мечката от поглед, и да говори спокойно, така че тя да усети, че няма заплаха.

МОСВ съветва да не се бяга, да не се хвърлят предмети по животното и да не се прави опит то да бъде прогонено. Особено внимание е необходимо, ако наблизо има малки мечета, защото майката може да реагира защитно.

При мечка в населено място сигналът трябва да бъде подаден на телефон 112. Самостоятелни действия за прогонване или залавяне на животното могат да създадат допълнителен риск.

Мечки са забелязани край Симеоновския лифт и Кресна

На 25 октомври мечка е била забелязана в близост до междинната станция на Симеоновския лифт до хижа „Северина“, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст. В края на октомври животно е наблюдавано многократно и край населени места в района на Кресна.

Експертите препоръчват още да се осигури защита на домашните животни и пчелините. Сметищата трябва да бъдат добре оградени, за да не позволяват достъп на диви животни до отпадъците. През октомври две мечки, които многократно са навлизали в района на девинското село Гьоврен, бяха уловени и преместени в район без населени места в обхвата на Държавното ловно стопанство „Кормисош“.

Източници: dariknews.bg, bta.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хихи

    1 0 Отговор
    Властите в Аляска издават официално предупреждение към туристите:
    „Поради зачестилите срещи с мечки гризли, съветваме всички посетители да носят със себе си малки звънчета, които да закачат на дрехите си. Звукът на звънчетата плаши мечките и ги държи на разстояние. Също така е препоръчително да носите със себе си спрей срещу мечки.
    Освен това, бъдете нащрек за следи от мечки. Много е важно да можете да различавате изпражненията на черната мечка от тези на мечката гризли:
    • Изпражненията на черната мечка са по-малки и в тях често има остатъци от горски плодове и семена.
    • Изпражненията на мечката гризли миришат на лютив спрей и в тях има малки звънчета.

    12:50 03.11.2026

  • 4 604

    1 1 Отговор
    чак мечките на превзеха, трагикомедия в НТД

    12:51 03.11.2026

  • 5 Факт

    2 2 Отговор
    Поглете животинчето и го нахранете със себе си...

    12:51 03.11.2026

  • 6 Палома дедковеца

    0 1 Отговор
    Ой дедка дедка

    12:52 03.11.2026

  • 7 Инструкция за русофили

    1 0 Отговор
    Ако Мечката е руска, заставаш в поза "партер".

    Коментиран от #8

    12:52 03.11.2026

  • 8 хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Инструкция за русофили":

    ако си жълтопаветник и мечката демократична видимо полово раздвоена може да се окажете гръб в гръб, качени на оная работа на руската мечка....

    12:55 03.11.2026

  • 9 Правила ?

    1 0 Отговор
    Бай , бабо , да не те среща мечката !

    12:56 03.11.2026

  • 10 ....

    0 0 Отговор
    Болно общество. Половината убиват кученца, другата половина отказват да приемат, че има проблем със свръхпопулацията на мечки и спешно трябва поне да се разселят, преди да се е наложило да се застрелят. В много държави дават мило и драго да си върнат популацията от мечки, а ние тук ги развъждаме сякаш са кокошки. Поне част от тези в гъстонаселените райони могат да бъдат преместени в Странджа, да ви пазат от нарушители на границата.

    12:56 03.11.2026