Първият дипломат на Кремъл: Войната с Европа ще бъде много кратка

Русия не планира въоръжен конфликт с европейските държави, но ще даде бърз и решителен отговор, ако бъде нападната. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров на пленарното заседание на IV Минска международна конференция по евразийската сигурност.

„Президентът на Русия Владимир Путин многократно е повтарял, че ние не искаме и не планираме никаква война с Европа, но ако Европа, както заплашва, сама се подготвя за война и я започне, то ние сме готови за тази война, но тя ще бъде различна и много кратка“, заяви Лавров. Изказването беше цитирано от РИА Новости.

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Лавров постави условие за евентуален конфликт

Руският министър представи войната с Европа като хипотетичен сценарий, който би последвал само при нападение срещу Русия. В изказването му не се съобщава за започнал конфликт, за конкретна атака или за непосредствено решение на европейски държави да предприемат военни действия.

Лавров отново се позова на позицията на Москва, че Русия не възнамерява да напада европейски страни. В същото време той заяви, че страната му е готова за война, ако Европа започне такава.

Критики към ЕС и отношенията с Европа

По време на конференцията Лавров заяви още, че в момента не вижда перспектива за реалистичен диалог с европейските държави. По думите му Западът се противопоставя на формирането на многополюсен световен ред и се стреми да разшири влиянието си в източната част на Евразия.

Руският външен министър критикува и предложенията на Европейския съюз за прекратяване на огъня в Украйна. Според него подобни инициативи не са насочени към постигане на мир, а към осигуряване на време за възстановяване на военния потенциал на Киев.

Изказването на Лавров идва на фона на продължаващото напрежение между Москва и европейските държави заради войната в Украйна и разногласията около бъдещата архитектура на сигурността в Европа.

Източници: focus-news.net, vedomosti.ru, aa.com.tr