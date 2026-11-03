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Първият дипломат на Кремъл: Войната с Европа ще бъде много кратка
  Тема: Украйна

Първият дипломат на Кремъл: Войната с Европа ще бъде много кратка

3 Ноември, 2026 18:03 2 722 118

  • сергей лавров-
  • русия-
  • европа-
  • евразийска сигурност-
  • войната в украйна

Руският външен министър заяви, че Москва не планира конфликт с европейските държави, но ще отговори бързо при агресия

Първият дипломат на Кремъл: Войната с Европа ще бъде много кратка - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
РИА Новости РИА Новости

Русия не планира въоръжен конфликт с европейските държави, но ще даде бърз и решителен отговор, ако бъде нападната. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров на пленарното заседание на IV Минска международна конференция по евразийската сигурност.

„Президентът на Русия Владимир Путин многократно е повтарял, че ние не искаме и не планираме никаква война с Европа, но ако Европа, както заплашва, сама се подготвя за война и я започне, то ние сме готови за тази война, но тя ще бъде различна и много кратка“, заяви Лавров. Изказването беше цитирано от РИА Новости.

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Лавров постави условие за евентуален конфликт

Руският министър представи войната с Европа като хипотетичен сценарий, който би последвал само при нападение срещу Русия. В изказването му не се съобщава за започнал конфликт, за конкретна атака или за непосредствено решение на европейски държави да предприемат военни действия.

Лавров отново се позова на позицията на Москва, че Русия не възнамерява да напада европейски страни. В същото време той заяви, че страната му е готова за война, ако Европа започне такава.

Критики към ЕС и отношенията с Европа

По време на конференцията Лавров заяви още, че в момента не вижда перспектива за реалистичен диалог с европейските държави. По думите му Западът се противопоставя на формирането на многополюсен световен ред и се стреми да разшири влиянието си в източната част на Евразия.

Руският външен министър критикува и предложенията на Европейския съюз за прекратяване на огъня в Украйна. Според него подобни инициативи не са насочени към постигане на мир, а към осигуряване на време за възстановяване на военния потенциал на Киев.

Изказването на Лавров идва на фона на продължаващото напрежение между Москва и европейските държави заради войната в Украйна и разногласията около бъдещата архитектура на сигурността в Европа.

Източници: focus-news.net, vedomosti.ru, aa.com.tr


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да разберат

    35 27 Отговор
    Редно е вече да им нарисувате една червена линия, хем червена, хем радиоактивна!

    Коментиран от #4, #7, #9, #20, #40, #111

    18:04 03.11.2026

  • 2 Бай Дън

    50 25 Отговор
    Освен войната с Русия, Украйна е пред гражданска война!!!!

    18:05 03.11.2026

  • 3 К.О.Т..А.К 🐱

    27 23 Отговор
    чакайте, Малая Токмачка първо

    Коментиран от #74

    18:06 03.11.2026

  • 4 Така трябва

    49 31 Отговор

    До коментар #1 от "Да разберат":

    щом подготвят европейски войски срещу Русия, правилно им го казва човека

    Коментиран от #24, #27

    18:06 03.11.2026

  • 5 ставка

    9 3 Отговор
    Ама тя свърши.
    Даже два пъти.

    18:06 03.11.2026

  • 6 Бай Араб

    28 40 Отговор
    Конския в атака .Отдавна е пенсионер,но ФСБ не го освобождава, в цяла Русия не могат да му намерят замесник,страшен лицемер .

    Коментиран от #10, #14

    18:07 03.11.2026

  • 7 Дякон Унуфрий Араллампиев

    39 26 Отговор

    До коментар #1 от "Да разберат":

    Лошото е че на много хора не им се вярва че Русия не блъфира Щатите няма да си мръднат пръста Те знаят какво ги чака

    Коментиран от #65

    18:08 03.11.2026

  • 8 Сатана Z

    32 23 Отговор
    Най накрая ще се свършат европейските мъки за 5 минути Райската градина ще стане на бунище.

    18:08 03.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пише се

    13 2 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Араб":

    замесТник. Хахаха

    Коментиран от #55

    18:09 03.11.2026

  • 11 жик так

    23 17 Отговор
    В Европейската оранжерия всичко ври и кипи .
    Западни медии пишат , че гражданската война е започнала .
    Нато ще воюва с цивилното население там.

    Коментиран от #30

    18:09 03.11.2026

  • 12 Роджър Мур 007 ⛷️

    23 16 Отговор
    Браво! Не се огъвайте пред ционистите окупирали европейските правителства!

    18:09 03.11.2026

  • 13 Ше удари атома по жермания

    20 15 Отговор
    И предсказанието на вангела ше се сбъдне

    18:10 03.11.2026

  • 14 Бай пън

    8 6 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Араб":

    Западните едни младоци, чак букмейкърите приемат залози, дали ще изкарат мандата, а един вече имаше и познати от другата страна, с които редовно се здрависваха.

    Коментиран от #69

    18:10 03.11.2026

  • 15 Сатана Z

    14 6 Отговор
    Европейците също да четат
    Иранската държавна телевизия публикува подробни указания за гражданите относно това как да постъпят в случай на ядрен удар.

    Препоръките включват следните действия:

    — не гледайте към ярката светкавица;
    — ако сте на открито, потърсете прикритие зад някакво препятствие, легнете на земята и предпазете главата и лицето си;
    — след преминаването на ударната вълна влезте в най-близката сграда – не оставайте навън и не търсете убежище в превозно средство;
    — веднъж вътре, отидете в мазето или в централната част на сградата, далеч от прозорци и външни стени;
    — затворете всички врати и прозорци и изключете вентилационните системи, които засмукват въздух отвън;
    — ако сте били изложени на външната среда, свалете връхните си дрехи (без да ги изтупвате от праха), поставете ги в плътно затворен плик и вземете душ или почистете кожата си с мокри кърпички;
    — консумирайте само бутилирана вода и пакетирани храни, останете в укритието поне 24 часа и не излизайте, докато не бъде направено официално съобщение.

    18:12 03.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 хмммм

    14 8 Отговор
    Вие не сте ли Европа?

    Коментиран от #23

    18:12 03.11.2026

  • 20 55555

    18 8 Отговор

    До коментар #1 от "Да разберат":

    А тебе е редно да те затворят за това че си се сложил в служба на вражеска нам държава,и недоумявам какво вършат службите в България,че държат такива вражески елементи на свобода!!!

    Коментиран от #28, #54

    18:13 03.11.2026

  • 21 !!!?

    20 20 Отговор
    Когато Кремъл плаши е знак, че са напълнили памперсите...!!!?

    18:14 03.11.2026

  • 22 Българин

    21 18 Отговор
    Нищо няма да остане от Русия.

    Коментиран от #92

    18:14 03.11.2026

  • 23 Говори за Запада, за ЕС

    7 4 Отговор

    До коментар #19 от "хмммм":

    ти само заглавието на Фитки ли четеш

    18:15 03.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 на Запад най войствени са бабичките

    26 7 Отговор
    Назначиха си политици без семейни ценности !!

    Макрон - няма деца .
    Шолц - няма деца .
    Меркел - няма деца .
    Рюте - няма деца .
    Тереза Мей - няма деза .
    Стърджън - няма деца .
    Бетел -няма деца
    Шимоните - няма деца .
    Камала Харис -няма деца .
    Джулия Гилард - няма деца ...

    И за чие бъдеще да мислят тия ?!!
    За нашето ли ?!

    Коментиран от #81

    18:15 03.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Размишления

    10 11 Отговор
    Добре че измислиха орешник има силата на ядрено оръжие само че без радиация и е доста точно да му мислят тия дето взимат решения.

    18:17 03.11.2026

  • 30 Бай Дън

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "жик так":

    Точно това става след последните събития колкото и да не се харесва на нашите либерали! ТКЦ срещу граждани и скоро ще е масово!

    18:17 03.11.2026

  • 31 Много е прав

    15 11 Отговор
    Войната ще е много кратка с фашизирана Европа и корумпирани усрсули, търсещи война!

    Коментиран от #36

    18:17 03.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ами

    11 8 Отговор
    Кратка, кратка ... Колко, да е кратка?
    "Сармат" достига всяка точка на Европа за под 210 секунди.
    Докато изпушиш една цигара ... И Западна Европа вече я няма.

    Коментиран от #49, #77, #93

    18:17 03.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хахахаха

    9 11 Отговор
    Кратка за кремъл.

    18:18 03.11.2026

  • 36 Хахахаха

    10 13 Отговор

    До коментар #31 от "Много е прав":

    На фашизирани глави като копейките, всичко им е фашистко.

    Коментиран от #42

    18:18 03.11.2026

  • 37 Копейкотрошач

    4 7 Отговор

    До коментар #18 от "Шорт":

    10 секунди.Толкова ти давам.

    Коментиран от #47

    18:18 03.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Колкото беше кратка в Украйна?

    15 9 Отговор

    До коментар #1 от "Да разберат":

    Я да види Украйна каква мизерна армия имаше, Русия с какво въоръжение беше, сега да види армиите на Европа , и какво е останало в скъсаните руски джобове.

    Коментиран от #50, #60, #85, #86, #91, #98, #107, #118

    18:19 03.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Така е

    5 5 Отговор

    До коментар #36 от "Хахахаха":

    фашизираният запад опря и до такива като теб да си показват трагедията.

    18:20 03.11.2026

  • 43 Стоянчо Пуканката

    8 5 Отговор
    Европците са пичоуе, тех не ги интересува че Баба Меца ще ги гази, важното е с плюшени мечета по гарите да продължават да посрещат ядрени физици и електроиженери...

    18:20 03.11.2026

  • 44 гОШО

    4 0 Отговор
    Абе колко пъти ще пишете едно и също

    18:20 03.11.2026

  • 45 Удри коня с лопатЕто

    4 6 Отговор
    Докато ритне 2 пъти.

    18:20 03.11.2026

  • 46 Умствено изостанали

    9 1 Отговор
    В това Путен е прав Война с Европа ще бъде много кратка дори няма да разбере че вече са в небитието

    18:20 03.11.2026

  • 47 кажи бе смърф

    6 1 Отговор

    До коментар #37 от "Копейкотрошач":

    ша ми седнеш ли на де до ви я ?

    Коментиран от #59

    18:20 03.11.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Еха

    2 5 Отговор

    До коментар #33 от "Ами":

    Ако си пред мен ...

    18:21 03.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Нормално,натуту е пълен фарс

    8 1 Отговор
    Русия като бомбардира и уби хора в акваторията на България, НАТО звучно замълча,щели да отговарят с декларация и санкция

    18:25 03.11.2026

  • 58 Айде пробвайте

    6 6 Отговор
    Само Урал и вряща лава ще остане от Западна Монголия.

    Коментиран от #68

    18:25 03.11.2026

  • 59 Костадин Костадинов

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "кажи бе смърф":

    Може ли аз да седна ?

    18:25 03.11.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Митя

    2 3 Отговор
    Два сармата и орешник..герап...

    18:26 03.11.2026

  • 62 Л8ндон за 3 дни АХАХАХАХА

    4 7 Отговор
    Първият дипломат на Кремъл: Войната с Европа ще бъде много кратка

    18:26 03.11.2026

  • 63 Мишел

    5 3 Отговор
    Бомбоубежищата в Москва могат да съберат 20% от населението на града.

    18:27 03.11.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Стоянчо Пуканката

    11 6 Отговор

    До коментар #7 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Европците са притиснати до стената, не можаха да ограбят Русия (а колко силно се надяваха завалиите!) и са се запътили към бездната със страшна скорост. Вече никой и нищо не може да ги спаси, заприличали са на удавник, който се хваща за сламката (войната), надявайки се на чудо...

    Но както е казал чичко Сталин: "чудес не бывает» ""...

    Коментиран от #80

    18:27 03.11.2026

  • 66 Прав е

    7 3 Отговор
    дано изринат войнолюбивите урсули, за да не стигнем до там!

    18:28 03.11.2026

  • 67 Дневални

    4 2 Отговор

    До коментар #52 от "Новината от ДНЕС с ФАКТИ":

    В Русия отиват на санаториум!

    18:28 03.11.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Бай Араб

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Бай пън":

    Ами най -западния, Агент Краснов ,гледай как ще падне в канала . Той е най -западния.

    18:29 03.11.2026

  • 70 Демек

    2 2 Отговор
    под 3 дни!По украинския календар!

    18:30 03.11.2026

  • 71 Махнете тоя изкукал дъртак

    3 2 Отговор
    И на него му се живее.

    18:30 03.11.2026

  • 72 Мишел

    4 5 Отговор
    Войната в Европа ще бъде кратка, защото Русия ще използва над 10 кратното си превъзходство в тактически ядрени оръжия.

    18:30 03.11.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Мишел

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Малая Токмачка отдавна е руска територия на всички карти.

    Коментиран от #94

    18:32 03.11.2026

  • 75 Другарят Си няма да

    3 4 Отговор
    позволи такава война. Годишно Китай продава на страните от Европа стоки за $3450млрд . (23,6трлн. юана). Търговията му с РФ е $250млрд. и то най-вече внос на суровини. Сибир ще бъде радиоактивен след ответния удар и край на суровините оттам.

    Коментиран от #99

    18:33 03.11.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Бай Араб

    1 4 Отговор
    На Конския вече му мелят зобта,зъбите му се заоблиха от лъжи .Но не е зависим от алкохола,това трябва да му се признае ,за разлика от Маша и Медведя ,също и другаря Песков.

    18:33 03.11.2026

  • 79 Четете между редовете

    2 3 Отговор
    Това е признание на Лавров, че Русия е толкова слаба, че изобщо не може да се противопостави на Европа. Направо ще прибегне до ядреното оръжие, защото иначе е обречена....
    Това не е заплаха, а вик за помощ от безсилие...

    18:34 03.11.2026

  • 80 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 3 Отговор

    До коментар #65 от "Стоянчо Пуканката":

    Въпросът е ние да избегнем поредният крах За другите ми е ясно Без руски ресурси икономика не може да има Разбра го и Наполеон и Фюрера ще го разбере и Мерц Но по трудният начин

    18:35 03.11.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Горски

    5 4 Отговор
    404 се управлява от ЦРУ и МИ 6, целите за атакуване се избират и задват от САЩ, дроновете и ракетите на 404 ползват старлинк, ако наистина западът иска прекратяване на войната, може веднага да я спрат, но не искат. "Преговорите" с Русия са за капитулация на Русия, което няма да стане, така че войната ще продължи. Искаме ресурсите на Русия, защото ние, Обединеният запад нямаме ресурси, за да продължим да сме хегемон. Украинският народ е само месо за отстрел, западът е нагъл лицемер, пират и бандит от векове, а българите сме наивни, че сме им повярвали, че ще ни направят богати. Комунистите някога бяха прави: "Съюз със СССР", иначе България умира и изчезва! Един от изтезаваните е със счупен гръбнак. Момчето на 14 са го били с лопати. Няколко души въобще са били мъртви вече. А буданов се е изпуснал да каже че има още много такива места из държавата 404. А за да решат проблема, властите са изтеглили полицията и са позволили на цивилни азовци с бухалки да разпръснат протестиращите... Най-жалкото и смешно е че всички на видеата от инцидента, и журналисти, и азовци, и протестиращите и дори дивият русофоб буданов говорят на чист руски език без една "украинска" дума да използват дори.

    18:35 03.11.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Не само

    5 5 Отговор
    Лавров и Путин колкото и горчиво да звучи на соросите целият свят вижда че Русия щади населението на Украйна! Та повече от половината население преди "Майдана" се определяше като руси! Светът вижда и на какви репресии са подложени мъжете за да заминат на фронта! С европейците повярвайте няма да е така! За съжаление управниците им заслепени от потоците пари към личните им сметки не виждат истината...

    18:37 03.11.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Ами

    8 4 Отговор

    До коментар #40 от "Колкото беше кратка в Украйна?":

    ВСУ им разказа играта.За 5 години русия стана за смях и на Африка.

    18:37 03.11.2026

  • 87 Едни и същи клишета

    2 4 Отговор
    Дори проруския Радев го каза. Когато Путин се почуства слаб, плаши с ядрено оръжие.САЩ никога не са плашила с него, но са единствените, които са го употребили, а руснаците много лаят, но не хапят.При тях има следния синдром.Своите си разстрелват, а чуждия уважават.Крепостен манталитет.

    Коментиран от #100

    18:39 03.11.2026

  • 88 Фанов

    0 0 Отговор
    Дано не е последния!

    18:39 03.11.2026

  • 89 Васил

    2 3 Отговор
    Да Лавров правилно ще бъде кратка кочината ви ще спре да съществува.

    18:40 03.11.2026

  • 90 Опашката за помощи

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "А вие":

    с какво перо погалиха?

    18:41 03.11.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Мишел

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    Според данни от публикуван в началото на 2023г. доклад на Пентагона, при ядрена война НатО и САЩ губят над 99% от населението си, Русия до 35%, Китай до 45%.
    Този доклад е достъпен чрез централния архив на САЩ.

    Коментиран от #97

    18:42 03.11.2026

  • 93 Лудия касапин

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "Ами":

    Да, тя Западна Европа ще стои и ще пуши цигари и ще чака. Същото няма да прави и Китай, ако психясалото джудже си мисли, че може да си играе на ядрена война в задния двор но Поднебесната империя, значи вече тотално е сдало багажа. Ако му се мре толкова, Китай със сигурност ще му помогнат.

    Коментиран от #104

    18:42 03.11.2026

  • 94 Горна

    0 3 Отговор

    До коментар #74 от "Мишел":

    Малая Токмачка !

    18:43 03.11.2026

  • 95 Кон🐴,

    2 2 Отговор
    СВЪРШЕНИ СТЕ!
    ДО КРАК!!!

    18:43 03.11.2026

  • 96 Най добре ще направиш

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "Засили се някъде отвисоко":

    Един продаден отпадък по малко е голямо нещо.

    18:44 03.11.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Мишел

    2 2 Отговор

    До коментар #75 от "Другарят Си няма да":

    Си няма как с какво да спре САЩ НатО и Русия, ако започнат война. Ядреният арсенал на Китай е десетки пъти по -малък от техните.

    Коментиран от #109

    18:47 03.11.2026

  • 100 Когато американците

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Едни и същи клишета":

    са използвали ядрено оръжие дори и те не са знаели какви ще са последиците. Бързали са защото мислели, че Германия вече го има, а и Сталин се е усмихвал особено. Вечна слава на физика Хайзенберг който е имал смелостта да излъже Хитлер в очите, че такава бомба не може да бъде направена. Той също е в основата на бомбандировката на немския ядрен реактор и потапянето на корабите с тежка вода.

    18:47 03.11.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Гост

    3 1 Отговор
    По същия начин,същите глупости и Хитлер е говорил....
    Те,и Украйна нямаше да нападат...точно последния ден преди нападението

    Коментиран от #110

    18:50 03.11.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #93 от "Лудия касапин":

    Ако Русия реши да нападне някого с ядрено оръжие ти гарантирам,
    че никой няма да реагира по никакъв начин.
    Няма да има декларации, няма да има заплахи.
    По простата причина, че всички ще са заети с оцеляването си.

    Коментиран от #114

    18:53 03.11.2026

  • 105 Ами не

    2 0 Отговор

    До коментар #101 от "Енергото":

    За да троли, човек, се мрази и се има за отпадък и затова и фашисткият запад и Украйна го ползва за такъв, та не е от тока, а от тъпотата и липсата на достойнство!

    18:53 03.11.2026

  • 106 Никой

    2 0 Отговор
    Ако искаш мир готви се за война .

    18:54 03.11.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Ти какво си мислиш,

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "Мишел":

    руснаците ще използват ЯО заради някакви си приказки на западни политици, дори и много остри или снабдяването на Украйна с оръжия? Докато обединените войски на Западна Европа не настъпят на руска територия и пожънат някакви успехи заплашващи съществуването на Русия това не може да стане. Смяташ ли за възможен такъв сценарий?

    18:55 03.11.2026

  • 110 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #102 от "Гост":

    Те и НАТО няма да нападат, но ако не ги предизвикат.
    Докато е Путин турболибералите ще си лаят,
    но дойдели някой като Митя ...

    18:56 03.11.2026

  • 111 България и българите мразят русия

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Да разберат":

    По-интересното е утре това джудже русия като наяде шамарите за няколко минути лъде ще се криете вие продажните и антибългарски джафкачи ?

    Коментиран от #113

    18:58 03.11.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 България и българите не мразят Русия

    1 2 Отговор

    До коментар #111 от "България и българите мразят русия":

    Русия я мразят безродниците ин продажниците. За радост една шепа креслива и лъжлива измет са.

    18:59 03.11.2026

  • 114 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #104 от "Ами":

    Европа има ядрен чадър от САЩ.

    Коментиран от #115

    18:59 03.11.2026

  • 115 Верно ли

    0 1 Отговор

    До коментар #114 от "Ами":

    Няма чадър и няма ПВО, което може да те спаси!

    19:01 03.11.2026

  • 116 Йода

    1 0 Отговор
    Тя и войната върви Украйна щеше да бъде за 3дни.

    Коментиран от #117

    19:02 03.11.2026

  • 117 Украйна може и за 3 часа

    0 0 Отговор

    До коментар #116 от "Йода":

    Да ви имам мечтите на глупавите.

    19:04 03.11.2026

  • 118 Евтината пропаганда

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Колкото беше кратка в Украйна?":

    не ти е от полза и не изглеждаш добре.

    Нещо невярно ли има или преча на лъжите на тролея. Все забравям, че сте сайт на тролеи, пошлост и лъжи.

    19:05 03.11.2026

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