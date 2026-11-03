Първият дипломат на Кремъл: Войната с Европа ще бъде много кратка

Русия не планира въоръжен конфликт с европейските държави, но ще даде бърз и решителен отговор, ако бъде нападната. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров на пленарното заседание на IV Минска международна конференция по евразийската сигурност.
„Президентът на Русия Владимир Путин многократно е повтарял, че ние не искаме и не планираме никаква война с Европа, но ако Европа, както заплашва, сама се подготвя за война и я започне, то ние сме готови за тази война, но тя ще бъде различна и много кратка“, заяви Лавров. Изказването беше цитирано от РИА Новости.
Лавров постави условие за евентуален конфликт
Руският министър представи войната с Европа като хипотетичен сценарий, който би последвал само при нападение срещу Русия. В изказването му не се съобщава за започнал конфликт, за конкретна атака или за непосредствено решение на европейски държави да предприемат военни действия.
Лавров отново се позова на позицията на Москва, че Русия не възнамерява да напада европейски страни. В същото време той заяви, че страната му е готова за война, ако Европа започне такава.
Критики към ЕС и отношенията с Европа
По време на конференцията Лавров заяви още, че в момента не вижда перспектива за реалистичен диалог с европейските държави. По думите му Западът се противопоставя на формирането на многополюсен световен ред и се стреми да разшири влиянието си в източната част на Евразия.
Руският външен министър критикува и предложенията на Европейския съюз за прекратяване на огъня в Украйна. Според него подобни инициативи не са насочени към постигане на мир, а към осигуряване на време за възстановяване на военния потенциал на Киев.
Изказването на Лавров идва на фона на продължаващото напрежение между Москва и европейските държави заради войната в Украйна и разногласията около бъдещата архитектура на сигурността в Европа.
Източници: focus-news.net, vedomosti.ru, aa.com.tr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да разберат
Коментиран от #4, #7, #9, #20, #40, #111
18:04 03.11.2026
2 Бай Дън
18:05 03.11.2026
3 К.О.Т..А.К 🐱
Коментиран от #74
18:06 03.11.2026
4 Така трябва
До коментар #1 от "Да разберат":щом подготвят европейски войски срещу Русия, правилно им го казва човека
Коментиран от #24, #27
18:06 03.11.2026
5 ставка
Даже два пъти.
18:06 03.11.2026
6 Бай Араб
Коментиран от #10, #14
18:07 03.11.2026
7 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #1 от "Да разберат":Лошото е че на много хора не им се вярва че Русия не блъфира Щатите няма да си мръднат пръста Те знаят какво ги чака
Коментиран от #65
18:08 03.11.2026
8 Сатана Z
18:08 03.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пише се
До коментар #6 от "Бай Араб":замесТник. Хахаха
Коментиран от #55
18:09 03.11.2026
11 жик так
Западни медии пишат , че гражданската война е започнала .
Нато ще воюва с цивилното население там.
Коментиран от #30
18:09 03.11.2026
12 Роджър Мур 007 ⛷️
18:09 03.11.2026
13 Ше удари атома по жермания
18:10 03.11.2026
14 Бай пън
До коментар #6 от "Бай Араб":Западните едни младоци, чак букмейкърите приемат залози, дали ще изкарат мандата, а един вече имаше и познати от другата страна, с които редовно се здрависваха.
Коментиран от #69
18:10 03.11.2026
15 Сатана Z
Иранската държавна телевизия публикува подробни указания за гражданите относно това как да постъпят в случай на ядрен удар.
Препоръките включват следните действия:
— не гледайте към ярката светкавица;
— ако сте на открито, потърсете прикритие зад някакво препятствие, легнете на земята и предпазете главата и лицето си;
— след преминаването на ударната вълна влезте в най-близката сграда – не оставайте навън и не търсете убежище в превозно средство;
— веднъж вътре, отидете в мазето или в централната част на сградата, далеч от прозорци и външни стени;
— затворете всички врати и прозорци и изключете вентилационните системи, които засмукват въздух отвън;
— ако сте били изложени на външната среда, свалете връхните си дрехи (без да ги изтупвате от праха), поставете ги в плътно затворен плик и вземете душ или почистете кожата си с мокри кърпички;
— консумирайте само бутилирана вода и пакетирани храни, останете в укритието поне 24 часа и не излизайте, докато не бъде направено официално съобщение.
18:12 03.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 хмммм
Коментиран от #23
18:12 03.11.2026
20 55555
До коментар #1 от "Да разберат":А тебе е редно да те затворят за това че си се сложил в служба на вражеска нам държава,и недоумявам какво вършат службите в България,че държат такива вражески елементи на свобода!!!
Коментиран от #28, #54
18:13 03.11.2026
21 !!!?
18:14 03.11.2026
22 Българин
Коментиран от #92
18:14 03.11.2026
23 Говори за Запада, за ЕС
До коментар #19 от "хмммм":ти само заглавието на Фитки ли четеш
18:15 03.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 на Запад най войствени са бабичките
Макрон - няма деца .
Шолц - няма деца .
Меркел - няма деца .
Рюте - няма деца .
Тереза Мей - няма деза .
Стърджън - няма деца .
Бетел -няма деца
Шимоните - няма деца .
Камала Харис -няма деца .
Джулия Гилард - няма деца ...
И за чие бъдеще да мислят тия ?!!
За нашето ли ?!
Коментиран от #81
18:15 03.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Размишления
18:17 03.11.2026
30 Бай Дън
До коментар #11 от "жик так":Точно това става след последните събития колкото и да не се харесва на нашите либерали! ТКЦ срещу граждани и скоро ще е масово!
18:17 03.11.2026
31 Много е прав
Коментиран от #36
18:17 03.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ами
"Сармат" достига всяка точка на Европа за под 210 секунди.
Докато изпушиш една цигара ... И Западна Европа вече я няма.
Коментиран от #49, #77, #93
18:17 03.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Хахахаха
18:18 03.11.2026
36 Хахахаха
До коментар #31 от "Много е прав":На фашизирани глави като копейките, всичко им е фашистко.
Коментиран от #42
18:18 03.11.2026
37 Копейкотрошач
До коментар #18 от "Шорт":10 секунди.Толкова ти давам.
Коментиран от #47
18:18 03.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Колкото беше кратка в Украйна?
До коментар #1 от "Да разберат":Я да види Украйна каква мизерна армия имаше, Русия с какво въоръжение беше, сега да види армиите на Европа , и какво е останало в скъсаните руски джобове.
Коментиран от #50, #60, #85, #86, #91, #98, #107, #118
18:19 03.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Така е
До коментар #36 от "Хахахаха":фашизираният запад опря и до такива като теб да си показват трагедията.
18:20 03.11.2026
43 Стоянчо Пуканката
18:20 03.11.2026
44 гОШО
18:20 03.11.2026
45 Удри коня с лопатЕто
18:20 03.11.2026
46 Умствено изостанали
18:20 03.11.2026
47 кажи бе смърф
До коментар #37 от "Копейкотрошач":ша ми седнеш ли на де до ви я ?
Коментиран от #59
18:20 03.11.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Еха
До коментар #33 от "Ами":Ако си пред мен ...
18:21 03.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Нормално,натуту е пълен фарс
18:25 03.11.2026
58 Айде пробвайте
Коментиран от #68
18:25 03.11.2026
59 Костадин Костадинов
До коментар #47 от "кажи бе смърф":Може ли аз да седна ?
18:25 03.11.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Митя
18:26 03.11.2026
62 Л8ндон за 3 дни АХАХАХАХА
18:26 03.11.2026
63 Мишел
18:27 03.11.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Стоянчо Пуканката
До коментар #7 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Европците са притиснати до стената, не можаха да ограбят Русия (а колко силно се надяваха завалиите!) и са се запътили към бездната със страшна скорост. Вече никой и нищо не може да ги спаси, заприличали са на удавник, който се хваща за сламката (войната), надявайки се на чудо...
Но както е казал чичко Сталин: "чудес не бывает» ""...
Коментиран от #80
18:27 03.11.2026
66 Прав е
18:28 03.11.2026
67 Дневални
До коментар #52 от "Новината от ДНЕС с ФАКТИ":В Русия отиват на санаториум!
18:28 03.11.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Бай Араб
До коментар #14 от "Бай пън":Ами най -западния, Агент Краснов ,гледай как ще падне в канала . Той е най -западния.
18:29 03.11.2026
70 Демек
18:30 03.11.2026
71 Махнете тоя изкукал дъртак
18:30 03.11.2026
72 Мишел
18:30 03.11.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Мишел
До коментар #3 от "К.О.Т..А.К 🐱":Малая Токмачка отдавна е руска територия на всички карти.
Коментиран от #94
18:32 03.11.2026
75 Другарят Си няма да
Коментиран от #99
18:33 03.11.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Бай Араб
18:33 03.11.2026
79 Четете между редовете
Това не е заплаха, а вик за помощ от безсилие...
18:34 03.11.2026
80 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #65 от "Стоянчо Пуканката":Въпросът е ние да избегнем поредният крах За другите ми е ясно Без руски ресурси икономика не може да има Разбра го и Наполеон и Фюрера ще го разбере и Мерц Но по трудният начин
18:35 03.11.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Горски
18:35 03.11.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Не само
18:37 03.11.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Ами
До коментар #40 от "Колкото беше кратка в Украйна?":ВСУ им разказа играта.За 5 години русия стана за смях и на Африка.
18:37 03.11.2026
87 Едни и същи клишета
Коментиран от #100
18:39 03.11.2026
88 Фанов
18:39 03.11.2026
89 Васил
18:40 03.11.2026
90 Опашката за помощи
До коментар #85 от "А вие":с какво перо погалиха?
18:41 03.11.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Мишел
До коментар #22 от "Българин":Според данни от публикуван в началото на 2023г. доклад на Пентагона, при ядрена война НатО и САЩ губят над 99% от населението си, Русия до 35%, Китай до 45%.
Този доклад е достъпен чрез централния архив на САЩ.
Коментиран от #97
18:42 03.11.2026
93 Лудия касапин
До коментар #33 от "Ами":Да, тя Западна Европа ще стои и ще пуши цигари и ще чака. Същото няма да прави и Китай, ако психясалото джудже си мисли, че може да си играе на ядрена война в задния двор но Поднебесната империя, значи вече тотално е сдало багажа. Ако му се мре толкова, Китай със сигурност ще му помогнат.
Коментиран от #104
18:42 03.11.2026
94 Горна
До коментар #74 от "Мишел":Малая Токмачка !
18:43 03.11.2026
95 Кон🐴,
ДО КРАК!!!
18:43 03.11.2026
96 Най добре ще направиш
До коментар #83 от "Засили се някъде отвисоко":Един продаден отпадък по малко е голямо нещо.
18:44 03.11.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Мишел
До коментар #75 от "Другарят Си няма да":Си няма как с какво да спре САЩ НатО и Русия, ако започнат война. Ядреният арсенал на Китай е десетки пъти по -малък от техните.
Коментиран от #109
18:47 03.11.2026
100 Когато американците
До коментар #87 от "Едни и същи клишета":са използвали ядрено оръжие дори и те не са знаели какви ще са последиците. Бързали са защото мислели, че Германия вече го има, а и Сталин се е усмихвал особено. Вечна слава на физика Хайзенберг който е имал смелостта да излъже Хитлер в очите, че такава бомба не може да бъде направена. Той също е в основата на бомбандировката на немския ядрен реактор и потапянето на корабите с тежка вода.
18:47 03.11.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Гост
Те,и Украйна нямаше да нападат...точно последния ден преди нападението
Коментиран от #110
18:50 03.11.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Ами
До коментар #93 от "Лудия касапин":Ако Русия реши да нападне някого с ядрено оръжие ти гарантирам,
че никой няма да реагира по никакъв начин.
Няма да има декларации, няма да има заплахи.
По простата причина, че всички ще са заети с оцеляването си.
Коментиран от #114
18:53 03.11.2026
105 Ами не
До коментар #101 от "Енергото":За да троли, човек, се мрази и се има за отпадък и затова и фашисткият запад и Украйна го ползва за такъв, та не е от тока, а от тъпотата и липсата на достойнство!
18:53 03.11.2026
106 Никой
18:54 03.11.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Ти какво си мислиш,
До коментар #99 от "Мишел":руснаците ще използват ЯО заради някакви си приказки на западни политици, дори и много остри или снабдяването на Украйна с оръжия? Докато обединените войски на Западна Европа не настъпят на руска територия и пожънат някакви успехи заплашващи съществуването на Русия това не може да стане. Смяташ ли за възможен такъв сценарий?
18:55 03.11.2026
110 Ами
До коментар #102 от "Гост":Те и НАТО няма да нападат, но ако не ги предизвикат.
Докато е Путин турболибералите ще си лаят,
но дойдели някой като Митя ...
18:56 03.11.2026
111 България и българите мразят русия
До коментар #1 от "Да разберат":По-интересното е утре това джудже русия като наяде шамарите за няколко минути лъде ще се криете вие продажните и антибългарски джафкачи ?
Коментиран от #113
18:58 03.11.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 България и българите не мразят Русия
До коментар #111 от "България и българите мразят русия":Русия я мразят безродниците ин продажниците. За радост една шепа креслива и лъжлива измет са.
18:59 03.11.2026
114 Ами
До коментар #104 от "Ами":Европа има ядрен чадър от САЩ.
Коментиран от #115
18:59 03.11.2026
115 Верно ли
До коментар #114 от "Ами":Няма чадър и няма ПВО, което може да те спаси!
19:01 03.11.2026
116 Йода
Коментиран от #117
19:02 03.11.2026
117 Украйна може и за 3 часа
До коментар #116 от "Йода":Да ви имам мечтите на глупавите.
19:04 03.11.2026
118 Евтината пропаганда
До коментар #40 от "Колкото беше кратка в Украйна?":не ти е от полза и не изглеждаш добре.
Нещо невярно ли има или преча на лъжите на тролея. Все забравям, че сте сайт на тролеи, пошлост и лъжи.
19:05 03.11.2026