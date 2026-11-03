105 години от рождението на Чарлз Бронсън: Непознатата история на екшън легендата

Преди лицето му да стане символ на мълчаливия екшън герой, Чарлз Бронсън познава живота под земята. Роден е на 3 ноември 1921 г. в Иренфелд, Пенсилвания, като Чарлз Денис Бючински. Той е 11-ото от 15 деца в семейство с литовски произход, а баща му е имигрант и миньор.

Бронсън започва работа във въглищните мини на 16 години. Работи на нощни смени и получава по един долар за всеки тон въглища. По-късно описва родния си квартал Скуптаун като място, в което „нямаше какво да губиш, защото вече си изгубил всичко“.

От мините към сцената

През 1943 г. е мобилизиран в американската армия. Първоначално кара кухненски камион, а след това служи като стрелец на опашната картечница на бомбардировач B-29 в Тихия океан. След войната отказва да се върне в мините, учи изкуство във Филаделфия и постепенно се насочва към театъра.

Пътят към киното не е бърз. Бронсън започва с малки роли и често е избиран заради грубоватата си физиономия и силния си акцент. Дебютира на екрана през 1951 г. във филма „Ти си във флота сега“. През 1954 г. за първи път е изписан като Чарлз Бронсън във филма „Ударът на барабана“. Промяната на фамилията е свързвана с анти-славянските настроения от времето на маккартизма.

Звездата, която Европа открива първа

В началото на 60-те години Бронсън вече не е само актьор за второстепенни роли. Участва във „Великолепната седморка“, „Голямото бягство“ и „Мръсната дузина“ — филми, които го превръщат в разпознаваемо лице на военния и уестърн жанра.

Истинският му международен пробив идва в Европа. В „Имало едно време на Запад“ на Серджо Леоне Бронсън играе мълчаливия Хармоника — герой, който говори малко, но носи цялата си история в погледа и присъствието. През 1972 г. анкета на Холивудската асоциация на чуждестранната преса го определя за най-касовата звезда извън САЩ. В Италия получава прякора „Ил Бруто“, а във Франция го наричат „свещения монстър“.

Пол Кърси и цената на славата

В Америка големият успех идва с „Смъртно желание“ през 1974 г. Бронсън играе архитекта Пол Кърси, чийто живот се разпада след нападение срещу семейството му. Героят започва сам да преследва престъпници, а филмът превръща личното отмъщение и градското насилие в център на обществен спор.

Ролята му носи огромна популярност, но едновременно с това го заключва в образа на суровия мъж, който решава проблемите с оръжие. На критиците, които атакуват филма, Бронсън отговаря: „Не правим филми за критиците, защото те не плащат, за да ги гледат.“

Самият актьор обаче не се възприема единствено като екшън звезда. „Не ме карайте да обяснявам мистиката. Просто се наслаждавам, докато трае“, казва той пред „Ню Йорк таймс“.

Животът зад мълчаливия образ

Бронсън е женен за актрисата Джил Айрлънд от 1968 г. до смъртта ѝ от рак през 1990 г. Двамата се запознават покрай снимките на „Голямото бягство“, а по-късно работят заедно в 11 филма. След нейната смърт Бронсън се жени за актрисата Ким Уикс през 1998 г.

Чарлз Бронсън умира на 30 август 2003 г. в Лос Анджелис на 81-годишна възраст. Остават десетки роли, но и една необичайна холивудска история — на човек, който идва от въглищна мина, стига до войната, започва от малки роли и се превръща в звезда едва когато вече е близо до 50-те си години.

Източници: latimes.com, theguardian.com, rogerebert.com