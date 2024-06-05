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Селекционерът на младежите обяви списък с играчи за предстоящата контрола на България с Азербайджан

5 Юни, 2024 19:35 221 0

Селекционерът на младежите обяви списък с играчи за предстоящата контрола на България с Азербайджан

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На подготвителния лагер за първи път ще се събере отбор във формация U20

Селекционерът на младежите обяви списък с играчи за предстоящата контрола на България с Азербайджан - 1
Снимка: Архив БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Селекционерът на младежкия национален отбор по футбол Александър Димитров обяви списък от играчи по повод предстоящата контролна среща с Азербайджан на 11 юни в Баку.

На подготвителния лагер за първи път ще се събере отбор във формация U20, за да се даде допълнителна възможност за изява на футболисти, чиито национални гарнитури от дълго време не са имали мачове.

Състав на България:

ВРАТАРИ: Алекс Божев (Литекс), Велизар Илиев (Каляри);

ЗАЩИТНИЦИ: Николай Златев (Черно море), Росен Божинов (ЦСКА 1948), Симеон Василев (ЦСКА 1948), Захари Атанасов (Септември София), Мартин Георгиев (Славия), Теодор Иванов (ЦСКА 1948), Тодор Павлов (Локомотив Пд), Божидар Томовски (Янтра Габрово), Димитър Папазов (Ботев Пд);

ПОЛУЗАЩИТНИЦИ: Чунг Нгуен До (Славия), Антоан Стоянов (Емполи), Георги Чорбаджийски (ЦСКА), Асен Митков (Левски), Никола Илиев (ЦСКА 1948), Берк Бейхан (Черно море);

НАПАДАТЕЛИ: Даниел Любомиров (Алавес), Роберто Райчев (Славия), Борислав Маринов (Септември София), Йоан Борносузов (Дженоа), Николас Пенев (Хебър)


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