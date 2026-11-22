Ювентус победи Венеция с 4:0 в мач от 12-ия кръг на Серия А, след като реши двубоя с четири гола през второто полувреме. Ник Волтемаде се завърна след контузия и оказа непосредствено влияние върху играта с попадение и асистенция.

Германският нападател се появи на почивката вместо Керим Алайбегович и откри резултата в 53-ата минута. След рикошет топката попадна в краката му, а Волтемаде реагира най-бързо и я изпрати във вратата от близко разстояние.

Само шест минути по-късно той подаде на Теун Коопмайнерс, който с диагонален удар вкара за 2:0. В 65-ата минута Едон Жегрова центрира към Хуан Кабал, а колумбиецът се разписа с глава за третото попадение.

Крайният резултат беше оформен в 71-ата минута. Рандал Коло Муани спечели дузпа след пробив в наказателното поле и сам изпълни точно наказателния удар.

Ювентус реагира след освиркванията

Преди почивката домакините не успяха да наложат контрол върху мача. Венеция създаде опасни положения чрез Акор Адамс, но Глейсон Бремер се намеси решително при най-добрата възможност на нападателя. Вратарят на гостите Филип Станкович спаси удар на Джанлука Бузио, а в края на полувремето Уестън Маккени не успя да насочи с глава топката в целта.

Феновете на Ювентус изпратиха отбора с освирквания на почивката, но след подновяването на играта домакините стигнаха до три гола в рамките на 12 минути. Жегрова започна като титуляр за първи път в кариерата си в мач от Серия А и беше сред най-активните футболисти на Ювентус преди почивката.

Ювентус събра 21 точки и се придвижи до шестото място според данните в подадения материал, докато Венеция остана предпоследна с 6 точки. В официалния си отчет клубът определи победата като „най-добрият начин“ Лучано Спалети да отбележи своя мач номер 600 като треньор в Серия А.

В следващите мачове от кръга предстоят срещите Болоня – Удинезе, Сасуоло – Дженоа, Милан – Фрозиноне и Аталанта – Интер. В понеделник е двубоят Монца – Фиорентина.

Източници: bta.bg, tntsports.co.uk