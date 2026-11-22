ЦСКА 1948 не успя да победи Ботев Враца като гост и завърши 1:1 в мач от 15-ия кръг на efbet Лига. Елиаш Франко даде преднина на столичния тим, но Милен Стоев изравни още преди почивката.

Равенството остави ЦСКА 1948 с 30 точки, на две зад втория във временното класиране Левски преди двубоя на „сините“ с Локомотив София. Ботев Враца спечели 11-ата си точка през сезона.

Головете паднаха преди почивката

ЦСКА 1948 поведе в 34-ата минута. Огниен Гашевич проби по десния фланг и изпрати ниско центриране към Елиаш Франко, който завърши атаката с удар от близко разстояние. За бразилеца това беше шестият гол през сезона.

Ботев Враца изравни осем минути по-късно. Радослав Цонев центрира от ъглов удар, Лазар Боянов върна топката пред вратата, а капитанът Милен Стоев надскочи защитник на гостите и се разписа с глава. Това беше първото попадение на централния защитник през сезона.

В добавеното време на първата част Алекс Божев предотврати втори гол за домакините, след като спаси удар на Мартин Смоленски.

Отменен гол в края

След почивката двата отбора продължиха да играят равностойно. В 75-ата минута Ботев Враца стигна до добра възможност след включване на резервите Мартин Ачков и Мартин Петков, но последният се размина с топката от чиста позиция.

ЦСКА 1948 вкара втори гол в 88-ата минута. Бернардо Коуто центрира, а Елиаш Франко прати топката във вратата от близко разстояние. След видеопреглед главният съдия Кристиян Колев отмени попадението заради засада.

„Този мач можеше да го спечелим, но можеше и да загубим. Трудни мачове имахме напоследък, дано това даде импулс на играчите“, заяви треньорът на Ботев Враца Тодор Симов.

Той допълни, че след допуснатия гол отборът му е реагирал добре и е станал по-уверен. Симов отбеляза още, че Ботев е играл срещу отбор от Топ 4 и изрази задоволство от приноса на футболистите, появили се като резерви.

Източници: bta.bg