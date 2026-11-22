Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш потвърди, че клубът му е предложил нов договор, но преговорите са замразени. Португалският полузащитник заяви, че в настоящия момент най-важното е отборът да прекъсне серията от слаби резултати и отново да започне да печели мачове.

„Да, клубът ми предложи нов договор, което показва, че от тяхна страна има желание да остана. Но в момента не се водят преговори“, каза Фернандеш пред Sky Sports. Той уточни, че разговори за бъдещето му са имали в края на миналия сезон и в началото на настоящия, но след това е оставил темата на заден план.

„Не смятам, че сега е подходящият момент – нито за мен, нито за клуба – да водим преговори. Най-важното в момента е клубът отново да започне да печели мачове“, заяви капитанът.

Настоящият договор на Фернандеш изтича в края на сезона. Манчестър Юнайтед обаче разполага с опция да го удължи с още една година – до юни 2028 г., което дава на клуба допълнително време за постигане на споразумение по новите условия.

Фернандеш отрече да преговаря за повече пари

Португалският национал коментира и твърденията, че е поискал по-високо възнаграждение и по-дълъг договор. Той отхвърли тези твърдения и подчерта, че желанието му е да остане на „Олд Трафорд“ и да помогне за възстановяването на Манчестър Юнайтед.

„Ако исках повече пари, нямаше да бъда тук. Имах възможност да отида другаде, където щях да получавам много повече пари, отколкото в Манчестър Юнайтед. Можех да бъда на място, което е много по-топло от Манчестър“, каза Фернандеш.

Манчестър Юнайтед заема третото място от дъното във Висшата лига, след като е спечелил само един от първите си 10 мача. Според Ройтерс това е най-слабият старт на сезона за клуба от 40 години насам.

Почетино започва срещу Ливърпул

Новият мениджър Маурисио Почетино ще направи дебюта си начело на Манчестър Юнайтед в мача срещу Ливърпул. Аржентинецът беше назначен след уволнението на Майкъл Карик по-рано през месеца.

Ливърпул заема петото място във Висшата лига. Срещата е първият мач на Почетино, откакто пое отбора, а представянето на Юнайтед може да има значение и за бъдещия ход на разговорите с неговия капитан.

Източници: bta.bg, skysports.com, thestar.com.my