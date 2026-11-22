Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик заяви, че не се тревожи от подобряващата се форма на Реал Мадрид преди домакинството на каталонците срещу Виляреал. Барселона имаше три точки преднина на върха в испанското първенство при равен брой изиграни мачове.

Реал Мадрид започна кръга на второ място след пет поредни победи в първенството и осем успеха в последните си девет мача. Тимът на Жозе Моуриньо има възможност временно да оглави класирането, ако спечели срещу Селта, преди Барселона да изиграе своя мач.

„Не ме интересува какво ще направи Реал Мадрид тази вечер със Селта. При равни мачове ние имаме три точки преднина и искаме да я запазим. Трябва да продължаваме напред, а този мач е в миналото“, каза Флик.

Барселона спечели последните си два мача в първенството след загубата от Реал Мадрид в „Ел Класико“. Германският треньор обаче призна, че отборът не е достигнал най-високото си ниво, след като в рамките на една важна седмица загуби и от Пари Сен Жермен в Шампионската лига.

Добри новини за състава на Барселона

„Моята работа е да подготвя отбора за победа. Свършихме добра работа, но не най-добрата, защото загубихме два мача през една важна седмица. Не играхме на най-високо ниво“, заяви наставникът.

Флик получи положителни новини около няколко от основните си футболисти. Френки де Йонг, който имаше проблем в слабините, и Дани Олмо, възстановяващ се от разтежение в адукторите, са готови да играят. Жюл Кунде също може да се завърне след проблем в глезена.

Пау Кубарси вероятно ще започне срещата от резервната скамейка, въпреки че състоянието му се е подобрило. Защитникът се възстановяваше от травма в бедрото.

Андреас Кристенсен ще пропусне още около две седмици заради травма в прасеца. Извън сметките остава и Родри.

„Де Йонг, Олмо и Кунде са готови да играят срещу Виляреал. Кубарси вероятно ще бъде на резервната скамейка. Трябва да разпределяме добре игровото време на играчите, за да се справим с натоварения график“, каза Флик.

Треньорът на Барселона определи Виляреал като „страхотен отбор“, а Иниго Перес – като добър треньор. Следващата задача пред каталонците е да запазят преднината си на върха, независимо от резултата на Реал Мадрид.

Източници: bta.bg