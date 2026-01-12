Новини
Светлин Тачев: Не изключвам и втори предсрочен вот

12 Януари, 2026 15:41 449 2

Няма как в подобна напрегната ситуация, в напрежение между основните политически играчи, да се създаде нещо стабилно, което да издържи", категоричен е политологът

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Без нови политически играчи много трудно отново ще може да се състави кабинет. Не изключвам да има и втори предсрочен вот".

Тази прогноза направи пред БНР политологът Светлин Тачев от агенция "Мяра".

"Едно трудно конфигурирано НС, което няма да има големи различия спрямо настоящето, много трудно може да излъчи нов кабинет, тъй като това означава някои от политическите сили да загубят подкрепа, а те ми се струва, че няма да го направят. Протестите дадоха бонус енергия и възможност да се стабилизират основно част от политическите формации в лицето на ПП-ДБ. Струва ми се, че оттук насетне един по-твърд курс ще е възможност за връщане на доверието главно към тази политическа сила. Опит за пресъздаване на конфигурации, подобна на настоящата, могат да отприщят недоволство. Картината е много заплетена и без нов политически играч ми се струва, че ще вървим към нови предсрочни избори. Няма как в подобна напрегната ситуация, в напрежение между основните политически играчи, да се създаде нещо стабилно, което да издържи. Големият Х тук остава дали президентът Румен Радев ще излезе на политическия терен, защото тогава разместването на политическите пластове може да е доста голямо. Тогава ситуацията ще е различна", коментира политологът в интервю за предаването "Хоризонт до обед".

За него въпросът е не дали, а кога ще се проведат предсрочните избори:

"По всичко личи, че това е пътят, към който всички политически сили в НС са тръгнали. Въпросът е колкото може, по-бързо това да се случи. И заявките са за подобно нещо. Струва ми се, че и президентът няма да бави процедурата, за да може най-вероятно в края на март да се проведат предсрочните избори".

Светлин Тачев смята, че правителството е подало оставка така бързо, за да се тушира временно протестната енергия, която имаше по площадите:

"Ако правителството беше продължило да управлява, а въпросът беше още колко, това означаваше тя да продължава да се трупа и естествено да води до електорална ерозия върху партиите в управляващото мнозинство. Затова се взе тактическо решение, с което първо беше подадена оставка, тушира се напрежението. Вътре за част от политическите формации това беше по-изгоден вариант, особено за Бойко Борисов. За Борисов като че ли не беше изгоден вариантът, в който се управляваше по този начин, особено доминацията на ДПС-НН, която започна да се вижда все по-отчетливо и в което управление той нямаше възможност за особено големи маневри".

Освен това, това правителство успя да изпълни основната си задача - страната да влезе в еврозоната, допълни политологът и заяви, че оттук нататък то може по всякакъв начин да прехвърля отговорността върху опозицията.

Който и да вземе третия мандат, той няма как да състави правителство, защото водещите партии в НС заявиха, че вървим към предсрочни избори и това НС е изчерпано, категоричен бе още Тачев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 електрошок

    0 1 Отговор
    Не го изключвай,ама първо включи първия в контакта!

    15:48 12.01.2026

  • 2 провинциалист

    0 0 Отговор
    "Без нови политически играчи" току виж някой спрял да си играе и свършил някаква работа.

    15:50 12.01.2026

