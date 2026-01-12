Левски има две оферти от мощни компании за генерален спонсор на клуба, съобщава Gong.bg. Очаква се ръководството в следващите седмици да ги разгледа.

Припомняме, че наскоро собственикът на Левски - Наско Сираков, сподели, че клубът вече не търси спонсори, а компаниите търсят Левски. Легендата на "сините" не разкри подробности.

Нашата медия обаче разбра, че на "Герена" са пристигнали две оферти, като фирмите са дали конкретни финансови параметри.

На този етап още няма яснота дали Левски ще приеме някое от новите предложения или ще продължи със сегашния генерален спонсор.