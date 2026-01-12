Интензивна звукова вълна! Американските командоси са използвали тайно оръжие по време на залавянето на Мадуро

САЩ са използвали мощно, неидентифицирано оръжие по време на операция във Венецуела, при която венецуелски войници са били изведени от строя с тежки физически симптоми, включително кървене от носа и повръщане на кръв, според разказ на очевидец, разпространен в събота в социалната мрежа X от говорителя на Белия дом Каролайн Ливит.

В интервю, цитирано в публикацията, член на охраната описва как малко американско подразделение е нанесло решително поражение на значително по-многобройни венецуелски сили по време на акция за залавяне на президента Николас Мадуро. По думите му американските сили не са дали жертви.

Очевидецът твърди, че операцията е започнала с внезапно изключване на всички радарни системи, последвано от прелитане на множество дронове над позициите. Малко по-късно в района са се появили "около осем" хеликоптера, които според оценката му са разположили приблизително 20 американски войници.

"Те бяха технологично много напреднали. Не приличаха на нищо, срещу което сме се борили преди", казва той. Според разказа му последвалият сблъсък е бил кратък и едностранен, като американските войници са стреляли с изключителна прецизност и скорост.

Ключовият момент, по думите на свидетеля, е използването на оръжие, което той описва като "интензивна звукова вълна". След въздействието ѝ много от венецуелските бойци са паднали на земята, неспособни да се движат, като са проявили симптоми на кървене и силна болка.

Белият дом не е отговорил веднага на запитвания дали споделянето на публикацията означава, че администрацията потвърждава достоверността на разказа. Министерството на вътрешните работи на Венецуела съобщи, че около 100 служители на силите за сигурност са били убити при атаката на 3 януари, без да уточнява причините за смъртта.

Бивш източник от американското разузнаване заяви пред NYPost, че военните разполагат от години с оръжия с насочена енергия, които използват микровълни или лазери за неутрализиране на цели, и че те могат да предизвикат симптоми като кървене, болка и временна неспособност за движение. Китай, по негови думи, е използвал подобно микровълново оръжие срещу индийски войници през 2020 г. в района на Ладакх.

Очевидецът, описван като лоялист на Мадуро, заявява, че случилото се вече е предизвикало силен отзвук в Латинска Америка и служи като предупреждение за други държави в региона. Той добавя, че според него събитията ще имат последици не само за Венецуела, но и за по-широкия регионален баланс.