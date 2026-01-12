Новини
Интензивна звукова вълна! Американските командоси са използвали тайно оръжие по време на залавянето на Мадуро

12 Януари, 2026 15:35 1 943 40

След въздействието ѝ много от венецуелските бойци са паднали на земята, неспособни да се движат, като са проявили симптоми на кървене и силна болка

Интензивна звукова вълна! Американските командоси са използвали тайно оръжие по време на залавянето на Мадуро - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

САЩ са използвали мощно, неидентифицирано оръжие по време на операция във Венецуела, при която венецуелски войници са били изведени от строя с тежки физически симптоми, включително кървене от носа и повръщане на кръв, според разказ на очевидец, разпространен в събота в социалната мрежа X от говорителя на Белия дом Каролайн Ливит.

В интервю, цитирано в публикацията, член на охраната описва как малко американско подразделение е нанесло решително поражение на значително по-многобройни венецуелски сили по време на акция за залавяне на президента Николас Мадуро. По думите му американските сили не са дали жертви.

Очевидецът твърди, че операцията е започнала с внезапно изключване на всички радарни системи, последвано от прелитане на множество дронове над позициите. Малко по-късно в района са се появили "около осем" хеликоптера, които според оценката му са разположили приблизително 20 американски войници.

"Те бяха технологично много напреднали. Не приличаха на нищо, срещу което сме се борили преди", казва той. Според разказа му последвалият сблъсък е бил кратък и едностранен, като американските войници са стреляли с изключителна прецизност и скорост.

Ключовият момент, по думите на свидетеля, е използването на оръжие, което той описва като "интензивна звукова вълна". След въздействието ѝ много от венецуелските бойци са паднали на земята, неспособни да се движат, като са проявили симптоми на кървене и силна болка.

Белият дом не е отговорил веднага на запитвания дали споделянето на публикацията означава, че администрацията потвърждава достоверността на разказа. Министерството на вътрешните работи на Венецуела съобщи, че около 100 служители на силите за сигурност са били убити при атаката на 3 януари, без да уточнява причините за смъртта.

Бивш източник от американското разузнаване заяви пред NYPost, че военните разполагат от години с оръжия с насочена енергия, които използват микровълни или лазери за неутрализиране на цели, и че те могат да предизвикат симптоми като кървене, болка и временна неспособност за движение. Китай, по негови думи, е използвал подобно микровълново оръжие срещу индийски войници през 2020 г. в района на Ладакх.

Очевидецът, описван като лоялист на Мадуро, заявява, че случилото се вече е предизвикало силен отзвук в Латинска Америка и служи като предупреждение за други държави в региона. Той добавя, че според него събитията ще имат последици не само за Венецуела, но и за по-широкия регионален баланс.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 19 гласа.
  • 1 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    27 39 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #8, #12

    15:36 12.01.2026

  • 2 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    17 37 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #35

    15:36 12.01.2026

  • 3 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    21 35 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #28

    15:37 12.01.2026

  • 4 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    23 32 Отговор
    Зенитно-ракетна система С-300 унищожи украински изтребител F-16

    Коментиран от #30

    15:37 12.01.2026

  • 5 Трол

    33 31 Отговор
    Американците са използвали свръхсекретното оръжие рушвет, изпробвано преди това на полигона в Ново село.

    Коментиран от #15, #27

    15:37 12.01.2026

  • 6 Мда бе

    23 23 Отговор
    Рамбо чиста кръв. Екшън герои.

    15:38 12.01.2026

  • 7 е..........

    21 22 Отговор
    Предполага се , че подобно оръжие е използвано и на протестите в Сърбия.

    15:39 12.01.2026

  • 8 Даааааа

    18 22 Отговор

    До коментар #1 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt":

    Краварите усетили,че Венецуела е слабичка и хоп атака. Ся се пънат на Дания
    Що не пробват с руснака или китаеца?
    Ще ядът дървото

    Коментиран от #17, #20

    15:41 12.01.2026

  • 9 Краварски тероризъм с отвличания и

    19 11 Отговор
    Убийства

    15:41 12.01.2026

  • 10 си дзън

    7 13 Отговор
    Това не е Орешника с механичния жироскоп и лампите.

    15:42 12.01.2026

  • 11 Ма дур ланд

    4 12 Отговор
    Болят ме топките от това тяхно тайно оръжие.... абе май някой ме удари с две тухли четворки по топките, но тухлите се строшиха..... :)

    15:43 12.01.2026

  • 12 Хаха

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt":

    Съвеъският пенис е на ринга. Очаква аплодисменти.

    15:44 12.01.2026

  • 13 Анонимен

    3 12 Отговор
    Чрез това ново оръжие задокенските ни приятели ще притежават цяла Америка,включително Гренландия.Всякаква съпротива е безполезна,горе ръцете предайте се.

    Коментиран от #18

    15:45 12.01.2026

  • 14 Путин

    4 9 Отговор
    Имат хората, угаждат си.

    15:46 12.01.2026

  • 15 Ъъъъ не!

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    В Банкя, не в Ново село! Оръжието действа безотказно!

    15:47 12.01.2026

  • 16 Военен

    6 16 Отговор
    По груби оценки американците са 20 години пред руснаците и около 5 години пред китайците във военните технологии и оръжия във всичките им разновидности.

    15:48 12.01.2026

  • 17 до Ана

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Даааааа":

    да бе верно що не пробват? замисли се

    15:49 12.01.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 6 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    Оръжието не в НОВО, нарича се предателство❗
    Всички системи са били ..... ИЗКЛЮЧЕНИ‼️

    15:49 12.01.2026

  • 19 Гост

    18 4 Отговор
    Това "тайно" оръжие е познато от времето на финикийците и се нарича "пари". А както знаем, това, което ме се купува с пари, се купува с много пари. Така че, да не ни правят на по-глупави отколкото сме.

    15:49 12.01.2026

  • 20 Боруна Лом

    10 3 Отговор

    До коментар #8 от "Даааааа":

    И ДОНЧО ХОДИ НА КРАК ПРИ КИМЧО!

    15:49 12.01.2026

  • 21 Доналд Тръмп, Президентът

    5 10 Отговор
    Спокойно бе....
    За залавянето на Путин ще ползваме примка и картофен чувал 🎅👍

    15:51 12.01.2026

  • 22 Никой

    7 11 Отговор
    Колко източни идиота са налазили тук . По коментарите ще ги познаете .

    15:52 12.01.2026

  • 23 Софиянец

    14 0 Отговор
    Пълни глупости! Тайното им оръжие е вербуван предател! Както винаги!

    А после слушаме жалки фантастични истории за невероятни оръжия и технологии!

    Коментиран от #25

    15:52 12.01.2026

  • 24 Сатана Z

    10 3 Отговор
    Уговорен мач за повдигане на самочувствието.Мадуро няма ракети с ядрени бойни глави и не представлява заплаха за Обора,но според бай Дочнчо е откраднал американския нефт и е наказан да слуша издаващите специални звуци американски джедаи.

    Коментиран от #33

    15:54 12.01.2026

  • 25 Владимир Путин, президент

    4 6 Отговор

    До коментар #23 от "Софиянец":

    Наистина глупасти.....
    Аз показах що е СВО - Четири Года, 2млн трупа, библейски разрушения, апокалипсис и самоубиващи се вайници. Маладец 🎅

    Коментиран от #37

    15:56 12.01.2026

  • 26 И Киев е Руски

    2 2 Отговор
    В Русия съм в Русия съм

    15:57 12.01.2026

  • 27 Специална Военна Опсерация

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    Сигурно са взели технологията от извънземните, дето катастрофираха в Рзуел! ;)

    Коментиран от #38

    15:57 12.01.2026

  • 28 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt":

    Че много дълго продължава бе, С един ден вече е повече от Великата Отечествена.. а трябваше за три дня чак и Лисабон да асвабадят..меси питките и бери китките и беги на Дунав мост, белким намине насам Трети Украински...

    Коментиран от #34

    15:58 12.01.2026

  • 29 Разменям 1000 атомни бомби за 1 Баце

    6 0 Отговор
    Най-разрушителното оръжие на всички времена е Българския Политик, нанесли са щети за трилиони, действа безотказно.

    15:59 12.01.2026

  • 30 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt":

    ДА татаковам у дайрето..

    15:59 12.01.2026

  • 31 404

    5 1 Отговор
    Само от звука на орешника разбират евроколхозите

    Коментиран от #39

    16:00 12.01.2026

  • 32 си дзън

    1 4 Отговор
    Седиш си на пост спокойно, не виждаш никой и изведнъж почваш да повръщаш кръв...

    16:00 12.01.2026

  • 33 Владимир Путин, президент

    1 4 Отговор

    До коментар #24 от "Сатана Z":

    "...уговорен мач, подкуп..."

    Интересна пачему не е реагирал руския спецназ и зенитчици, които несъмнено са били там ?
    Или руснак се купува за чифт дънки и пакетче дъвка.

    16:01 12.01.2026

  • 34 Хъхъхъ🤣😂🤣😂🥳😂

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    Що трябваше? Тъй каза ген. М. Мили ли? Ще ви думкат още толкова, да ви смачкат цялото ЕС.

    16:01 12.01.2026

  • 35 Фани си сложи въжето.

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt":

    Друг вариант нямаш.

    16:02 12.01.2026

  • 36 Иванчо Иванов

    3 0 Отговор
    Американците да дадът туй смразяващо оружиеее на Зеления,че да може да бастиса хер Путин!Но преди това руснаците да си изключат ПВО.Ха-ха ха...аууу!

    16:02 12.01.2026

  • 37 джудж ,😡

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Владимир Путин, президент":

    Как дела ? Погода очень холодная ....Есть денги , есть водка и сельодка ?!

    16:02 12.01.2026

  • 38 да ти кажа ...🤣🤣

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Специална Военна Опсерация":

    Абе не знам ко са зимали, ко ни са зимали..ама скриха шапката на Хаяско. Ко ли си вика.... Кога ли ша додят и за мене..? Ай тъй са прай СВО, не като умрелите ватенки, дето четири години са спрепат у Донецк кат простинале катъре и още до административната граница не са го докарале...чако че взимат на ден по десет села и осемнаесе колиби..

    16:03 12.01.2026

  • 39 си дзън

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "404":

    С тия ламби Орешникът е като сляп снайперист.

    16:04 12.01.2026

  • 40 Копейкиииии

    0 0 Отговор
    Виждате ли как третополовите американски жендари арестуват руските танкери по ред на номерата?

    16:04 12.01.2026