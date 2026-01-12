Интензивна звукова вълна! Американските командоси са използвали тайно оръжие по време на залавянето на Мадуро

САЩ са използвали мощно, неидентифицирано оръжие по време на операция във Венецуела, при която венецуелски войници са били изведени от строя с тежки физически симптоми, включително кървене от носа и повръщане на кръв, според разказ на очевидец, разпространен в събота в социалната мрежа X от говорителя на Белия дом Каролайн Ливит.
В интервю, цитирано в публикацията, член на охраната описва как малко американско подразделение е нанесло решително поражение на значително по-многобройни венецуелски сили по време на акция за залавяне на президента Николас Мадуро. По думите му американските сили не са дали жертви.
Очевидецът твърди, че операцията е започнала с внезапно изключване на всички радарни системи, последвано от прелитане на множество дронове над позициите. Малко по-късно в района са се появили "около осем" хеликоптера, които според оценката му са разположили приблизително 20 американски войници.
"Те бяха технологично много напреднали. Не приличаха на нищо, срещу което сме се борили преди", казва той. Според разказа му последвалият сблъсък е бил кратък и едностранен, като американските войници са стреляли с изключителна прецизност и скорост.
Ключовият момент, по думите на свидетеля, е използването на оръжие, което той описва като "интензивна звукова вълна". След въздействието ѝ много от венецуелските бойци са паднали на земята, неспособни да се движат, като са проявили симптоми на кървене и силна болка.
Белият дом не е отговорил веднага на запитвания дали споделянето на публикацията означава, че администрацията потвърждава достоверността на разказа. Министерството на вътрешните работи на Венецуела съобщи, че около 100 служители на силите за сигурност са били убити при атаката на 3 януари, без да уточнява причините за смъртта.
Бивш източник от американското разузнаване заяви пред NYPost, че военните разполагат от години с оръжия с насочена енергия, които използват микровълни или лазери за неутрализиране на цели, и че те могат да предизвикат симптоми като кървене, болка и временна неспособност за движение. Китай, по негови думи, е използвал подобно микровълново оръжие срещу индийски войници през 2020 г. в района на Ладакх.
Очевидецът, описван като лоялист на Мадуро, заявява, че случилото се вече е предизвикало силен отзвук в Латинска Америка и служи като предупреждение за други държави в региона. Той добавя, че според него събитията ще имат последици не само за Венецуела, но и за по-широкия регионален баланс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #8, #12
15:36 12.01.2026
2 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #35
15:36 12.01.2026
3 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt
Коментиран от #28
15:37 12.01.2026
4 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt
Коментиран от #30
15:37 12.01.2026
5 Трол
Коментиран от #15, #27
15:37 12.01.2026
6 Мда бе
15:38 12.01.2026
7 е..........
15:39 12.01.2026
8 Даааааа
До коментар #1 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt":Краварите усетили,че Венецуела е слабичка и хоп атака. Ся се пънат на Дания
Що не пробват с руснака или китаеца?
Ще ядът дървото
Коментиран от #17, #20
15:41 12.01.2026
9 Краварски тероризъм с отвличания и
15:41 12.01.2026
10 си дзън
15:42 12.01.2026
11 Ма дур ланд
15:43 12.01.2026
12 Хаха
До коментар #1 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt":Съвеъският пенис е на ринга. Очаква аплодисменти.
15:44 12.01.2026
13 Анонимен
Коментиран от #18
15:45 12.01.2026
14 Путин
15:46 12.01.2026
15 Ъъъъ не!
До коментар #5 от "Трол":В Банкя, не в Ново село! Оръжието действа безотказно!
15:47 12.01.2026
16 Военен
15:48 12.01.2026
17 до Ана
До коментар #8 от "Даааааа":да бе верно що не пробват? замисли се
15:49 12.01.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "Анонимен":Оръжието не в НОВО, нарича се предателство❗
Всички системи са били ..... ИЗКЛЮЧЕНИ‼️
15:49 12.01.2026
19 Гост
15:49 12.01.2026
20 Боруна Лом
До коментар #8 от "Даааааа":И ДОНЧО ХОДИ НА КРАК ПРИ КИМЧО!
15:49 12.01.2026
21 Доналд Тръмп, Президентът
За залавянето на Путин ще ползваме примка и картофен чувал 🎅👍
15:51 12.01.2026
22 Никой
15:52 12.01.2026
23 Софиянец
А после слушаме жалки фантастични истории за невероятни оръжия и технологии!
Коментиран от #25
15:52 12.01.2026
24 Сатана Z
Коментиран от #33
15:54 12.01.2026
25 Владимир Путин, президент
До коментар #23 от "Софиянец":Наистина глупасти.....
Аз показах що е СВО - Четири Года, 2млн трупа, библейски разрушения, апокалипсис и самоубиващи се вайници. Маладец 🎅
Коментиран от #37
15:56 12.01.2026
26 И Киев е Руски
15:57 12.01.2026
27 Специална Военна Опсерация
До коментар #5 от "Трол":Сигурно са взели технологията от извънземните, дето катастрофираха в Рзуел! ;)
Коментиран от #38
15:57 12.01.2026
28 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #3 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt":Че много дълго продължава бе, С един ден вече е повече от Великата Отечествена.. а трябваше за три дня чак и Лисабон да асвабадят..меси питките и бери китките и беги на Дунав мост, белким намине насам Трети Украински...
Коментиран от #34
15:58 12.01.2026
29 Разменям 1000 атомни бомби за 1 Баце
15:59 12.01.2026
30 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #4 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt":ДА татаковам у дайрето..
15:59 12.01.2026
31 404
Коментиран от #39
16:00 12.01.2026
32 си дзън
16:00 12.01.2026
33 Владимир Путин, президент
До коментар #24 от "Сатана Z":"...уговорен мач, подкуп..."
Интересна пачему не е реагирал руския спецназ и зенитчици, които несъмнено са били там ?
Или руснак се купува за чифт дънки и пакетче дъвка.
16:01 12.01.2026
34 Хъхъхъ🤣😂🤣😂🥳😂
До коментар #28 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Що трябваше? Тъй каза ген. М. Мили ли? Ще ви думкат още толкова, да ви смачкат цялото ЕС.
16:01 12.01.2026
35 Фани си сложи въжето.
До коментар #2 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt":Друг вариант нямаш.
16:02 12.01.2026
36 Иванчо Иванов
16:02 12.01.2026
37 джудж ,😡
До коментар #25 от "Владимир Путин, президент":Как дела ? Погода очень холодная ....Есть денги , есть водка и сельодка ?!
16:02 12.01.2026
38 да ти кажа ...🤣🤣
До коментар #27 от "Специална Военна Опсерация":Абе не знам ко са зимали, ко ни са зимали..ама скриха шапката на Хаяско. Ко ли си вика.... Кога ли ша додят и за мене..? Ай тъй са прай СВО, не като умрелите ватенки, дето четири години са спрепат у Донецк кат простинале катъре и още до административната граница не са го докарале...чако че взимат на ден по десет села и осемнаесе колиби..
16:03 12.01.2026
39 си дзън
До коментар #31 от "404":С тия ламби Орешникът е като сляп снайперист.
16:04 12.01.2026
40 Копейкиииии
16:04 12.01.2026