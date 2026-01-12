Бешикташ с оферта за Кирил Десподов

Гръцката медията Sport-fm.gr съобщи, че турският гранд Бешикташ се е насочил към капитана на националния тим Кирил Десподов.
Те се позовават на турския журналист Баръш Йозтюрк, според когото истанбулският клуб е подал официална оферта към ПАОК за придобиването на българското крило.
Турският отбор вярва, че Десподов, благодарение на бързината и опита си, може да осигури незабавни решения в атаката на Бешикташ
Десподов има договор с ПАОК до лятото на 2027 г. и през този сезон е записал 23 участия във всички турнири, с четири гола и три асистенции.
BEŞİKTAŞ’A BULGAR YILDIZDAN İTALYA CEVABI! DESPODOV’DAN TRANSFER VETOSU! 🦅🇧🇬🚫— Barış Öztürk (@barisoztuerk) January 10, 2026
Beşiktaş transfer haberleri ve son dakika gelişmesi: Siyah-beyazlılar, PAOK’un kaptanı Kiril Despodov için menajerler aracılığıyla bir teklif sundu! Beşiktaş transfer hamlesinde hızıyla tanınan 29… pic.twitter.com/hySiXA6DaC
