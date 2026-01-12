Новини
Бешикташ с оферта за Кирил Десподов

Бешикташ с оферта за Кирил Десподов

12 Януари, 2026 11:59

Десподов има договор с ПАОК до лятото на 2027 г. и през този сезон е записал 23 участия във всички турнири, с четири гола и три асистенции

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гръцката медията Sport-fm.gr съобщи, че турският гранд Бешикташ се е насочил към капитана на националния тим Кирил Десподов.

Те се позовават на турския журналист Баръш Йозтюрк, според когото истанбулският клуб е подал официална оферта към ПАОК за придобиването на българското крило.

Турският отбор вярва, че Десподов, благодарение на бързината и опита си, може да осигури незабавни решения в атаката на Бешикташ

Десподов има договор с ПАОК до лятото на 2027 г. и през този сезон е записал 23 участия във всички турнири, с четири гола и три асистенции.


  • 1 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Не е за там! Нежен е, а в Турция се играе кораво!

    12:03 12.01.2026

  • 2 Да отива

    0 0 Отговор
    Има много сходни кадъни, ще си откара яко.

    12:06 12.01.2026

