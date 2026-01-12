Новини
Синът на Роб Райнър не знае защо е в затвора. Смята, че е жертва на "конспирация"

Синът на Роб Райнър не знае защо е в затвора. Смята, че е жертва на "конспирация"

Докато Ник Райнър остава в ареста по обвинения в убийството на родителите си – режисьора Роб Райнър и съпругата му Мишел Райнър – нов документален филм разглежда възможните фактори, довели до трагедията.

Продукцията TMZ Investigates: The Reiner Murders: What Really Happened анализира ролята на психичното здраве и дългогодишната зависимост от наркотици на Ник Райнер. Според авторите, по време на престъпленията той е съзнавал действията си, но не разбира причината да бъде задържан, като проявява налудничави идеи и възприема случващото се като заговор срещу него.

Източници, цитирани в документалния филм, твърдят, че психичните му проблеми са свързани с промяна в медикаментозното му лечение за шизоафективно разстройство – диагноза, поставена през 2020 г. Основателят на TMZ Харви Левин посочва, че лекарите са сменили терапията месец преди убийствата заради оплаквания от напълняване, което, по думите му, е довело до сериозно влошаване на състоянието на Райнър.

След промяната в медикаментите поведението му станало нестабилно и агресивно, като медицински експерти в продукцията подчертават, че в този период е трябвало да бъде под строг контрол, докато се уточни подходящото лечение. По данни от филма, и в момента лекарите в ареста продължават да коригират терапията му, тъй като симптомите на психоза не са напълно овладени.

От Mayo Clinic описват шизоафективното разстройство като състояние, съчетаващо симптоми на шизофрения – халюцинации и заблуди – с прояви на разстройства на настроението. Психиатри, участващи в разследването, отбелязват, че злоупотребата с наркотици може значително да изостри тези симптоми.

Ник Райнър е говорил публично за зависимостите си и дори е написал сценарий за филм по темата – „Being Charlie“, режисиран от баща му. По данни от документалния филм, той е употребявал хероин, метамфетамини и кокаин и е преминал през рехабилитация 18 пъти. След поставянето на диагнозата, твърдят продуцентите, той е прекратил употребата на нелегални наркотици, но проблемите с предписаните медикаменти са останали.

Експерти по зависимости критикуват кратките 30-дневни програми за лечение, на които Райнър е бил подлаган, като подчертават необходимостта от дългосрочен и структуриран подход при случаи на комбинирана психична болест и зависимост. Според тях подобни пропуски в лечението не са изолирани и се наблюдават в цялата страна.

Все още не е ясно каква ще бъде защитната стратегия по делото, но документалният филм допуска, че е възможно адвокатите на Ник Райнър да настояват за невменяемост към момента на извършване на престъпленията.


