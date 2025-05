Част от феновете на Барселона нападнаха жестоко Араухо: Просто си тръгни!

Част от привържениците на Барселона изразиха силно недоволство и изляха гнева си по адрес на защитника Роналд Араухо след представянето му срещу Интер (3:4). Уругваецът се появи в игра в 76-ата минута, заменяйки Иниго Мартинес, но не успя да предотврати изравнителното попадение на Франческо Ачерби в 90+3-ата минута, както и гола на Давиде Фратези в 99-ата минута от продълженията.

След края на мача профилът на Араухо в Instagram /е буквално залят от критични и гневни съобщения от фенове на каталунския клуб. Сред тях се открояваха обиди като:

„Ще се наслаждавам на цялата омраза, която ще получиш“, „Комбинация си между Магуайър и Ориол Ромеу“, „Махни се от моя клуб. Два гола паднаха от твоята зона“ и „Просто си тръгни“.

Do you think the referee influenced the result?



Araujo: "I think so, yes. There was a foul on Gerard Martín. But anyway, let's not look for excuses." pic.twitter.com/JFaqjsf6gh