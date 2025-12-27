Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ман Сити продължи победната си серия

Ман Сити продължи победната си серия

27 Декември, 2025 17:43 563 0

  • манчестър сити-
  • футбол-
  • висша лига-
  • нотингам форест-
  • сити граунд

"Гражданите" срещнаха отпор от Нотингам Форест, но записаха успех

Ман Сити продължи победната си серия - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити постигна осма поредна победа във всички турнири и шеста такава в Премиър лийг, след като надделя с 2:1 над Нотингам Форест на "Сити Граунд" в двубой от 18-ия кръг на Премиър лийг. Така "гражданите" изместиха поне за няколко часа от върха във временното класиране Арсенал. В момента тимът на Пеп Гуардиола има една точка повече от "топчиите", които след малко приемат Брайтън на "Емиратс".

Ман Сити продължи победната си серия

Форест и Сити изиграха скучно първо полувреме, в което нямаше нито един точен удар. След почивката обаче и двата отбора търсеха победата. Тижани Райндерс (48') откри резултата, но скоро след това Омари Хътчинсън изравни. Раян Шерки донесе така важните три точки на "гражданите" в 83-тата минута.

В седмата минута домакините създадоха първата голяма възможност. Хъдсън-Одой центрира по страхотен начин между двамата централни бранители на Сити, но от няколко метра Гибс-Уайт не успя да засече топката на далечната греда.

Малко след това Бернардо Силва намери Шерки в наказателното поле. Миленкович притисна французина и той стреля над вратата.

Ман Сити продължи победната си серия

"Гражданите" контролираха топката, но Форест много спокойно се защитаваше и не допускаше положения. Удари на Холанд, Фоудън и Нунеш бяха блокирани и Виктор не трябваше да прави нито едно спасяване през първата част. Домингес пък опита да застраши Донарума от пряк свободен удар в средата на полувремето, но топката премина над вратата.

Веднага след това, при първия си точен удар в мача, Сити взе преднина. Гвардиол намери пред границата на наказателното поле Шерки, който с едно докосване изведе много добре Райндерс. Бившият играч на Милан обърна топката в далечния ъгъл, давайки преднина на "гражданите".

Ман Сити продължи победната си серия

В 54-тата минута защитата на Сити проспа една контра на домакините и резултатът бе изравнен. Гибс-Уайт пое топката пред своето наказателно поле, напредна, размени подавания с Хъдсън-Одой, след което пусна в наказателното поле към Игор Жезус. Той центрира към Омари Хътчинсън, който бе оставен непокрит и отблизо направи 1:1.

В следващите минути Нотингам Форест бе отборът, който изглеждаше по-близо до втори гол. Игор Жезус стреля над вратата от добра позиция, а Донарума изби удар на Уилямс от далечна дистанция, след което Савона направи добавка, но отблизо прати топката над вратата.

В 72-ата минута Виктор също направи много важно спасяване, след като Фоудън премина покрай няколко бранители и стреля, но стражът на домакините изби с крак.

Ман Сити продължи победната си серия

В 83-ата минута Гвардиол свали много умело с глава центриране на Фоудън от корнер. Бранителят насочи топката към Шерки, който стреля до близката греда. Топката премина между краката на двама бранители и влезе във вратата на Виктор. Домакините имаха претенции за нарушение в атака срещу Мурило, чиято фланелка бе скъсана, но ВАР валидира попадението.

До края Нотингам Форест не успя да създаде положения пред вратата на Донарума и Манчестър Сити запази преднината си.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ