Ман Сити продължи победната си серия

Манчестър Сити постигна осма поредна победа във всички турнири и шеста такава в Премиър лийг, след като надделя с 2:1 над Нотингам Форест на "Сити Граунд" в двубой от 18-ия кръг на Премиър лийг. Така "гражданите" изместиха поне за няколко часа от върха във временното класиране Арсенал. В момента тимът на Пеп Гуардиола има една точка повече от "топчиите", които след малко приемат Брайтън на "Емиратс".

Форест и Сити изиграха скучно първо полувреме, в което нямаше нито един точен удар. След почивката обаче и двата отбора търсеха победата. Тижани Райндерс (48') откри резултата, но скоро след това Омари Хътчинсън изравни. Раян Шерки донесе така важните три точки на "гражданите" в 83-тата минута.

В седмата минута домакините създадоха първата голяма възможност. Хъдсън-Одой центрира по страхотен начин между двамата централни бранители на Сити, но от няколко метра Гибс-Уайт не успя да засече топката на далечната греда.

Малко след това Бернардо Силва намери Шерки в наказателното поле. Миленкович притисна французина и той стреля над вратата.

"Гражданите" контролираха топката, но Форест много спокойно се защитаваше и не допускаше положения. Удари на Холанд, Фоудън и Нунеш бяха блокирани и Виктор не трябваше да прави нито едно спасяване през първата част. Домингес пък опита да застраши Донарума от пряк свободен удар в средата на полувремето, но топката премина над вратата.

Веднага след това, при първия си точен удар в мача, Сити взе преднина. Гвардиол намери пред границата на наказателното поле Шерки, който с едно докосване изведе много добре Райндерс. Бившият играч на Милан обърна топката в далечния ъгъл, давайки преднина на "гражданите".

В 54-тата минута защитата на Сити проспа една контра на домакините и резултатът бе изравнен. Гибс-Уайт пое топката пред своето наказателно поле, напредна, размени подавания с Хъдсън-Одой, след което пусна в наказателното поле към Игор Жезус. Той центрира към Омари Хътчинсън, който бе оставен непокрит и отблизо направи 1:1.

В следващите минути Нотингам Форест бе отборът, който изглеждаше по-близо до втори гол. Игор Жезус стреля над вратата от добра позиция, а Донарума изби удар на Уилямс от далечна дистанция, след което Савона направи добавка, но отблизо прати топката над вратата.

В 72-ата минута Виктор също направи много важно спасяване, след като Фоудън премина покрай няколко бранители и стреля, но стражът на домакините изби с крак.

В 83-ата минута Гвардиол свали много умело с глава центриране на Фоудън от корнер. Бранителят насочи топката към Шерки, който стреля до близката греда. Топката премина между краката на двама бранители и влезе във вратата на Виктор. Домакините имаха претенции за нарушение в атака срещу Мурило, чиято фланелка бе скъсана, но ВАР валидира попадението.

До края Нотингам Форест не успя да създаде положения пред вратата на Донарума и Манчестър Сити запази преднината си.