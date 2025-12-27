Спортна журналистка и вратар на екзотична почивка

Италианската журналистка Дилета Леота и вратарят на Шалке 04 Лорис Кариус се отдадоха на заслужена почивка. Двамата използваха паузата в първенството на Втора Бундеслига, за да отидат на топло и да празнуват Коледните и Новогодишните празници.

Сексапилната Дилета публикува снимки от почивката на двамата, които събраха хиляди лайкове и положителни коментари.

Наскоро двамата разкриха, че чакат второ дете.