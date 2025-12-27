Спортна журналистка и вратар на екзотична почивка

Италианската журналистка Дилета Леота и вратарят на Шалке 04 Лорис Кариус се отдадоха на заслужена почивка. Двамата използваха паузата в първенството на Втора Бундеслига, за да отидат на топло и да празнуват Коледните и Новогодишните празници.
Сексапилната Дилета публикува снимки от почивката на двамата, които събраха хиляди лайкове и положителни коментари.
Наскоро двамата разкриха, че чакат второ дете.
1 глоги
15:34 27.12.2025
3 ристю
15:35 27.12.2025
8 Пустиня(к)
15:49 27.12.2025