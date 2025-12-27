Новини
Спортна журналистка и вратар на екзотична почивка

27 Декември, 2025 15:30 581 8

Наскоро двамата разкриха, че чакат второ дете

Спортна журналистка и вратар на екзотична почивка - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Италианската журналистка Дилета Леота и вратарят на Шалке 04 Лорис Кариус се отдадоха на заслужена почивка. Двамата използваха паузата в първенството на Втора Бундеслига, за да отидат на топло и да празнуват Коледните и Новогодишните празници.

Сексапилната Дилета публикува снимки от почивката на двамата, които събраха хиляди лайкове и положителни коментари.

Наскоро двамата разкриха, че чакат второ дете.


  • 1 глоги

    1 0 Отговор
    Спортна журналистка и вратар СА на екзотична почивка.

    15:34 27.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ристю

    1 0 Отговор
    И кое й е екзотичното на тази тяхна пачифка?!

    15:35 27.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пустиня(к)

    1 0 Отговор
    На една от снимките гледам неква пенсия я гепила и й го набримчила изотзаде. Тоа младия кьорав ли е, че й цепат шевовете некви дъртаци?

    15:49 27.12.2025

