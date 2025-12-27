Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ботев Пловдив привлича бивш таран от "Лаута"?

Ботев Пловдив привлича бивш таран от "Лаута"?

27 Декември, 2025 15:00 514 1

  • мичи нтело-
  • локомотив пловдив-
  • ботев пловдив-
  • футбол

24-годишният белгиец в момента е изпаднал в немилост в Ивердон, където бе продаден от „черно-белите“ през лятото на 2024 година.

Ботев Пловдив привлича бивш таран от "Лаута"? - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ботев Пд ще подсили атаката си с любимец на феновете на големия си съперник – Локомотив. „Мач Телеграф“ твърди, че „канарчетата“ ще върнат у нас Мичи Нтело.

24-годишният белгиец в момента е изпаднал в немилост в Ивердон, където бе продаден от „черно-белите“ през лятото на 2024 година. При това за доста пари – 700 000 евро. През есента той взе участие в 18 мача, но само в 3 от тях започна като титуляр.

Интересното е, че швейцарците го ползват в доста случаи като дясно крило. Нтело е готов да се върне у нас, за да рестартира кариерата си и е приел предложението на „канарчетата“.

Мичи Нтело пристигна в Локомотив Пловдив от белгийския Шарльороа. Той има 18 мача за "смърфовете", в които вкара шест гола.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Специалиста

    0 0 Отговор
    Река Конго е дълга 5 000 км. По двата и бряга волно растат брачедите на този белгиец. Всички доказано са по бързи от лъвовете и пантерите които ловуват край реката. Погледнеш ли в короните на дърветата, ще видиш родителите им да си почиват и да рупат банани. Продават ги на кило. Да си купят канарчетата 100 парчета, и след една година обучение, ще имат 10 пантери, готови за две купи ориз и кило банани да изорат тревата до баластрата на Колежа.

    15:37 27.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ