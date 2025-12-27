Рахийм Стърлинг ще възражда кариерата си през януари

Рахийм Стърлинг се бори да спаси кариерата си в английската Висша лига. Вариант за него през януарския трансферен прозорец са лондонските Кристъл Палас и Фулъм.

31-годишният бивш футболист на Манчестър Сити и Ливърпул не влиза в плановете на мениджъра на Челси Енцо Мареска.

На "Стамфорд Бридж" обаче той взима по 300 000 паунда седмично и всяка раздяла между него и "сините" може да бъде възпрепятствана поради високата му заплата. Освен с него, Челси иска да освободи и Аксел Дисаси.

Стърлинг пристигна в клуба от Западен Лондон за 50 млн. паунда и има още 18 месеца до края на настоящия си договор.