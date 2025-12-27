Реал Мадрид взема халф на ПСЖ, ако продаде Винисиус

Реал Мадрид обмисля придобиването на халфа на ПСЖ Витиня, ако нападателят Винисиус Жуниор напусне, според Cadena Ser.

Ако преговорите с Винисиус за нов договор стигнат до задънена улица, ръководството на испанците биха били готови да продадат крилото през лятото на 2026 г. за 100 милиона евро и да инвестират приходите във Витиня.

Реал Мадрид вярва, че португалецът може да помогне на отбора да подобри контрола на топката, да внесе разнообразие в атаката и баланс между линиите.

От „белия балет“ все още не са се споразумели за нов договор с Винисиус. Настоящото споразумение на 25-годишния бразилец с испанския клуб е до лятото на 2027 година.