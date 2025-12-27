Новини
Реал Мадрид взема халф на ПСЖ, ако продаде Винисиус

27 Декември, 2025 16:28 552 1

  • псж-
  • витиня-
  • винисиус жуниор-
  • реал мадрид

От „белия балет“ все още не са се споразумели за нов договор с Винисиус

Реал Мадрид взема халф на ПСЖ, ако продаде Винисиус - 1
Снимка: БГНЕС
Реал Мадрид обмисля придобиването на халфа на ПСЖ Витиня, ако нападателят Винисиус Жуниор напусне, според Cadena Ser.

Ако преговорите с Винисиус за нов договор стигнат до задънена улица, ръководството на испанците биха били готови да продадат крилото през лятото на 2026 г. за 100 милиона евро и да инвестират приходите във Витиня.

Реал Мадрид вярва, че португалецът може да помогне на отбора да подобри контрола на топката, да внесе разнообразие в атаката и баланс между линиите.

От „белия балет“ все още не са се споразумели за нов договор с Винисиус. Настоящото споразумение на 25-годишния бразилец с испанския клуб е до лятото на 2027 година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Реал

    0 0 Отговор
    е спорно ще успее ли да купи Витиня, той на какво ниво ще бъде в Реал, и по-важното - защо точно в халф да инвестират много? Защитата е съставена над половина от хронично контузени играчи - Менди, Алаба, Карвахал, Милитао, вече Рюдигер и Трент. В атака има Мбапе, има Рюдигер и Диаз като резервни опции, Гонзало Гарсия евентуално като вариант, евентуално Ендрик лятото, ако е на някакво ниво в Лион, и това е. Халфовете на Реал са Белингам и Арда, които въпреки че могат да играят и на други офанзивни позиции, са си халфове, Чуамени, Камавинга, Себайос, Валверде, който също го въртят на няколко позиции, за смешни пари лятото може да си върнат Нико Паз. Точно халф не трябва.

    17:02 27.12.2025

