Африкански гранд продължава да се интересува от Сангаре

Тунизийският Есперанс не се е отказал от намерението си да привлече нападателя на Левски Мустафа Сангаре, твърдят едновременно няколко местни издания, цитирани от "Мач Телеграф". Клубът от столицата Тунис готви мащабни рокади в селекцията и френският таран на „сините“ продължава да е основна цел. Много е вероятно през зимния трансферен прозорец Есперанс да вдигне мизата и да предложи нова, по-добра оферта на Левски за закупуването на футболиста.

Припомняме, че през лятото предложението бе за близо 1,5 милиона евро. То обаче бе отхвърлено първо от Левски, а след това и от самия нападател. Той призна, че е имало оферта към него, но след разговор с ръководството не я е приел. Според запознати, тогава Сангаре е поставил условие да бъде продаден през зимата при добра оферта. Сега обаче малийският нападател не иска да напуска и се очаква пак да отхвърли евентуално ново предложение. Причината е, че Левски има реален шанс да стане шампион, дори да направи требъл, което би му вдигнало цената многократно.

Медиите в Тунис разкриха, че Есперанс ще освободи между 8 и 10 футболисти от отбора и така ще осигури средства, с които да привлече няколко по-класни играчи за следващия сезон. В списъка от нови попълнения Мустафа Сангаре е на челно място, като за привличането му са активирани и двама сръбски мениджъри. Един от тях работи от дълго време с български играчи и има много добри позиции на нашия пазар.

От Левски обаче нямат никакво намерение да продават тарана, който този сезон играе най-силния си футбол от идването си на „Герена“. Трансфер на Сангаре напълно ще разбие схемата на Хулио Веласкес, който го превърна в твърд титуляр и много важен играч за тактиката на тима. В момента в състава на „сините“ има само двама номинални централни нападатели – Сангаре и Борислав Рупанов.