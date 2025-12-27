Новини
Спорт »
Бг футбол »
Африкански гранд продължава да се интересува от Сангаре

Африкански гранд продължава да се интересува от Сангаре

27 Декември, 2025 14:28 544 1

  • есперанс-
  • мустафа сангаре-
  • левски

Клубът от столицата Тунис готви мащабни рокади в селекцията и френският таран на „сините“ продължава да е основна цел

Африкански гранд продължава да се интересува от Сангаре - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Тунизийският Есперанс не се е отказал от намерението си да привлече нападателя на Левски Мустафа Сангаре, твърдят едновременно няколко местни издания, цитирани от "Мач Телеграф". Клубът от столицата Тунис готви мащабни рокади в селекцията и френският таран на „сините“ продължава да е основна цел. Много е вероятно през зимния трансферен прозорец Есперанс да вдигне мизата и да предложи нова, по-добра оферта на Левски за закупуването на футболиста.

Припомняме, че през лятото предложението бе за близо 1,5 милиона евро. То обаче бе отхвърлено първо от Левски, а след това и от самия нападател. Той призна, че е имало оферта към него, но след разговор с ръководството не я е приел. Според запознати, тогава Сангаре е поставил условие да бъде продаден през зимата при добра оферта. Сега обаче малийският нападател не иска да напуска и се очаква пак да отхвърли евентуално ново предложение. Причината е, че Левски има реален шанс да стане шампион, дори да направи требъл, което би му вдигнало цената многократно.

Медиите в Тунис разкриха, че Есперанс ще освободи между 8 и 10 футболисти от отбора и така ще осигури средства, с които да привлече няколко по-класни играчи за следващия сезон. В списъка от нови попълнения Мустафа Сангаре е на челно място, като за привличането му са активирани и двама сръбски мениджъри. Един от тях работи от дълго време с български играчи и има много добри позиции на нашия пазар.

От Левски обаче нямат никакво намерение да продават тарана, който този сезон играе най-силния си футбол от идването си на „Герена“. Трансфер на Сангаре напълно ще разбие схемата на Хулио Веласкес, който го превърна в твърд титуляр и много важен играч за тактиката на тима. В момента в състава на „сините“ има само двама номинални централни нападатели – Сангаре и Борислав Рупанов.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    0 1 Отговор
    Много скъпа печка, бе. То повече от цялата "пералня".😂

    14:55 27.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ