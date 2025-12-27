Почина народната певица Мария Карафезиева, съпруга на Ибряма

На 27 декември на 77 години почина известната народна певица от оркестър "Тракия" Мария Карафезиева. Тя бе съпруга на популярният кларнетист Иво Папазов - Ибряма.

"Думите не стигат и болката е голяма! Днес от този свят ни напусна нашата Мария! Нашето слънчево и добро момиче! Дано да си на по-добро място! Обичаме те, винаги ще те помним и споменаваме! Почивай в мир!", написаха от оркестър "Тракия" по повод кончината на Мария Карафезиева.

Погребението ще бъде на 28 декември от 11:00 часа в църквата в село Богомилово.