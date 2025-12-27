Новини
Почина народната певица Мария Карафезиева, съпруга на Ибряма

27 Декември, 2025 17:46 1 585 9

Погребението ще бъде на 28 декември от 11:00 часа в църквата в село Богомилово

На 27 декември на 77 години почина известната народна певица от оркестър "Тракия" Мария Карафезиева. Тя бе съпруга на популярният кларнетист Иво Папазов - Ибряма.

"Думите не стигат и болката е голяма! Днес от този свят ни напусна нашата Мария! Нашето слънчево и добро момиче! Дано да си на по-добро място! Обичаме те, винаги ще те помним и споменаваме! Почивай в мир!", написаха от оркестър "Тракия" по повод кончината на Мария Карафезиева.

Погребението ще бъде на 28 декември от 11:00 часа в църквата в село Богомилово.


