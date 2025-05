Барселона и Ман Юнайтед се конкурират за Емилиано Мартинес

Вратарят Емилиано Мартинес намекна с поведението си, че дните му в Астън Вила са преброени. След успеха над Тотнъм Хотспър в последния домакински мач за сезона, аржентинският вратар видимо развълнуван се сбогува с феновете на „Вила Парк“, което засили спекулациите за предстоящ трансфер.

Световният шампион се присъедини към бирмингамския клуб през 2020-а година, преминавайки от Арсенал, а миналото лято поднови договора си до 2029-а година. Въпреки това е все по-вероятно да не продължи кариерата си под ръководството на Унай Емери.

Според информация на аржентинския телевизионен канал DSports, Мартинес вече е обект на интерес от Манчестър Юнайтед и Барселона. Mundo Deportivo също съобщава, че каталунският гранд може да отправи оферта към Дибу, ако Войчех Шчесни не приеме условията за нов договор. Междувременно на „Олд Трафорд“ активно се търси нов страж, който да замени разочароващия Андре Онана.

