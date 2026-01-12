Новини
Любопитно »
Пуснаха първата кукла Барби с аутизъм (ВИДЕО)

Пуснаха първата кукла Барби с аутизъм (ВИДЕО)

12 Януари, 2026 15:14 642 3

  • барби-
  • аутизъм-
  • mattel-
  • кукла

Mattel е разработи играчката след консултация с благотворителни организации, които работят с хора с аутизъм

Пуснаха първата кукла Барби с аутизъм (ВИДЕО) - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският производител на играчки Mattel пусна първата кукла Барби с аутизъм, пише Independent.

Според производителя, куклата се отличава със специални дизайнерски елементи, внимателно подбрани, за да отразят преживяванията, често срещани при някои аутистични хора. Те включват широки дрехи, предназначени да сведат до минимум контакта с кожата, леко отклонен поглед, розов въртящ се механизъм, който помага за облекчаване на стреса и насърчава фокуса, и слушалки с шумопотискане, които блокират фоновия шум и ограничават сензорното претоварване.

Лактите и китките на куклата са шарнирни. Комплектът включва и розов таблет, който „помага“ на куклата да общува ефективно с приятели.

Mattel е разработи играчката след консултация с благотворителни организации, които работят с хора с аутизъм.

Ели Мидълтън, писателка, диагностицирана с аутизъм, нарече куклата „мощен символ“.

„Статистиката показва, че младите момичета често са недостатъчно диагностицирани или погрешно диагностицирани, така че наличието на мощен символ като аутистична кукла Барби помага да се привлече вниманието към проблема с невродивергенцията при жените, така че аутистичните момичета да могат да се чувстват приети и видими“, казва Мидълтън.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 морския

    9 1 Отговор
    с разстройскто кога ще пуснат !?

    15:22 12.01.2026

  • 2 Искам

    4 1 Отговор
    Кукла Барби не с ефектна, а ефективна вагина. И голяма уста.

    Коментиран от #3

    15:46 12.01.2026

  • 3 Пловдив

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Искам":

    И да може да се включи към прахосмукачка.

    15:53 12.01.2026