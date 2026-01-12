Пуснаха първата кукла Барби с аутизъм (ВИДЕО)

Американският производител на играчки Mattel пусна първата кукла Барби с аутизъм, пише Independent.

Според производителя, куклата се отличава със специални дизайнерски елементи, внимателно подбрани, за да отразят преживяванията, често срещани при някои аутистични хора. Те включват широки дрехи, предназначени да сведат до минимум контакта с кожата, леко отклонен поглед, розов въртящ се механизъм, който помага за облекчаване на стреса и насърчава фокуса, и слушалки с шумопотискане, които блокират фоновия шум и ограничават сензорното претоварване.

Лактите и китките на куклата са шарнирни. Комплектът включва и розов таблет, който „помага“ на куклата да общува ефективно с приятели.

Mattel е разработи играчката след консултация с благотворителни организации, които работят с хора с аутизъм.

Ели Мидълтън, писателка, диагностицирана с аутизъм, нарече куклата „мощен символ“.

„Статистиката показва, че младите момичета често са недостатъчно диагностицирани или погрешно диагностицирани, така че наличието на мощен символ като аутистична кукла Барби помага да се привлече вниманието към проблема с невродивергенцията при жените, така че аутистичните момичета да могат да се чувстват приети и видими“, казва Мидълтън.