Новини
Бизнес »
Rheinmetall ще достави бойни машини на пехотата Lynx KF41 на Украйна
  Тема: Украйна

Rheinmetall ще достави бойни машини на пехотата Lynx KF41 на Украйна

12 Януари, 2026 15:25 532 5

  • rheinmetall-
  • германия-
  • украйна-
  • отбрана-
  • бойна машина-
  • пехота

Доставките се очакват в началото на тази година

Rheinmetall ще достави бойни машини на пехотата Lynx KF41 на Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германската отбранителна компания Rheinmetall ще достави бойни машини на пехотата (БМП) Lynx KF41 на Украйна. Първоначалната поръчка е на стойност няколко десетки милиона евро, се казва в изявление на Rheinmetall.

„Rheinmetall доставя на Украйна допълнителни системи за националната си отбрана. Страната е планирана да получи първите си бойни машини на пехотата Lynx KF41 в началото на 2026 г. Договорът за това е подписан през декември 2025 г.“, се отбелязва в изявлението. Посочва се също, че „поръчката за първите пет БМП е на стойност няколко десетки милиона евро, а финансирането се осигурява от Германия“.

Още новини от Украйна

Следващата стъпка ще бъде закупуването на допълнителни БМП.

Rheinmetall е най-голямата отбранителна компания в Германия. Тя печели значително от конфликта в Украйна. Концернът доставя на Киев военна техника, включително танкове и боеприпаси, и изгражда завод за производство на боеприпаси в Украйна.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    6 2 Отговор
    Дали ще стигнат до фронта или още на полската граница ще станат на скрап?

    15:30 12.01.2026

  • 2 Пресметлив

    3 2 Отговор
    В Украйна няма ток и газ, те машините подготвили. На кой му дреме за украинците. Важното е да се вземат парите на данъкоплатците.

    15:34 12.01.2026

  • 3 Браво

    1 1 Отговор
    Затворен цикъл!
    Метал - Украйна - Скрап - България - Гилзи - Украйна- Скрап - България.......

    15:50 12.01.2026

  • 4 Анонимен

    0 1 Отговор
    Бойните машини са безвъзмездно дадени на Украина,като се заплащат от всички граждани на ЕС .Това е вече решено и прието от Брюксел.Гласувано единодушно без въздържали се и против.

    15:51 12.01.2026

  • 5 Вертоломей първи

    1 1 Отговор
    Дипломати за МИР няма ли кой да достави най-накрая, още колко хора трябва да умрат. за Бога нека се откажАТ ОТ ТЕЗИ ПРЕТЕНЦИИ ЗА НЯКАКВА СИ СКАПАНА ТЕРИТОРИЯ И ДА СПАРТ ДА УМИРАТ, ТОВА Е НЯКАКВО БЕЗУМИЕ.

    15:52 12.01.2026