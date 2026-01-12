Rheinmetall ще достави бойни машини на пехотата Lynx KF41 на Украйна

Германската отбранителна компания Rheinmetall ще достави бойни машини на пехотата (БМП) Lynx KF41 на Украйна. Първоначалната поръчка е на стойност няколко десетки милиона евро, се казва в изявление на Rheinmetall.
„Rheinmetall доставя на Украйна допълнителни системи за националната си отбрана. Страната е планирана да получи първите си бойни машини на пехотата Lynx KF41 в началото на 2026 г. Договорът за това е подписан през декември 2025 г.“, се отбелязва в изявлението. Посочва се също, че „поръчката за първите пет БМП е на стойност няколко десетки милиона евро, а финансирането се осигурява от Германия“.
Следващата стъпка ще бъде закупуването на допълнителни БМП.
Rheinmetall е най-голямата отбранителна компания в Германия. Тя печели значително от конфликта в Украйна. Концернът доставя на Киев военна техника, включително танкове и боеприпаси, и изгражда завод за производство на боеприпаси в Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
15:30 12.01.2026
2 Пресметлив
15:34 12.01.2026
3 Браво
Метал - Украйна - Скрап - България - Гилзи - Украйна- Скрап - България.......
15:50 12.01.2026
4 Анонимен
15:51 12.01.2026
5 Вертоломей първи
15:52 12.01.2026