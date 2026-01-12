Ман Юнайтед избра новия си мениджър след обрат в последния момент

Майкъл Карик е напът да бъде назначен за временен мениджър на Манчестър Юнайтед още през тази седмица. До късно снощи Оле Гунар Солскяер се смяташе за водещ кандидат за поста, като ръководството на „червените дяволи“ е провело разговори и с двамата. В последните часове обаче ситуацията се е развила в полза на Карик.

Според Фабрицио Романо, бившият халф е имал изключително позитивна комуникация с шефовете от INEOS и клубното ръководство, като самият той вярва, че ще получи поста. Сериозен напредък в преговорите е бил постигнат в рамките на последните 12 часа. Солскяер продължава да очаква официалното решение, но издания като The Guardian и The Sun също посочват Карик като фаворит.

44-годишният англичанин вече има опит в подобна роля, след като временно води Манчестър Юнайтед между ноември и декември 2021-а година, именно след раздялата със Солскяер. Впоследствие той пое Мидълзбро, където прекара три сезона като старши треньор, преди да бъде освободен през миналото лято.

Според източници в клуба, спортният директор Джейсън Уилкокс, който е водил разговорите с двамата кандидати, силно подкрепя назначението на Карик. Очаква се в щаба му да бъде включен и Дарън Флетчър, който пое отбора временно за два мача след уволнението на Рубен Аморим. Смята се, че ще бъде обявен и още един помощник-треньор.

От „Олд Трафорд“ официално настояват, че окончателно решение все още не е взето, но индикациите сочат, че назначението ще бъде потвърдено в рамките на следващите 48 часа. Журналистът Бен Джейкъбс твърди, че решението може да бъде взето дори още днес. Процесът се ръководи от Уилкокс и изпълнителния директор Омар Берада, като е необходимо одобрение от сър Джим Ратклиф и семейство Глейзър.

След като стане ясно кой ще води отбора до края на сезона, вниманието на клуба ще се насочи към намирането на постоянен наследник на Аморим. Манчестър Юнайтед освободи португалеца преди седмица, след 14 месеца начело на отбора. Решението последва драматичната пресконференция на 4-и януари след равенството с Лийдс Юнайтед (1:1), на която португалецът подчерта, че е дошъл в клуба, за да бъде „мениджър“, а не просто „треньор“. Той беше привлечен от Спортинг Лисабон през ноември 2024-а година с договор до 2027-а година и ще трябва да му плати цялата неустойка по останалия период от контракта – около 10 милиона паунда.