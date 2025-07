Барселона обмисля да продава халф

Барселона може да се раздели с един от халфовете си през това лято, твърди Sport. В клуба смятат, че има пренасищане на тази позиция и е много вероятно един от вътрешните полузащитници да бъде продаден.

Сериозен интерес има към Марк Касадо. Дефанзивният халф направи много силен сезон, когато беше наложен от Ханзи Флик в първия отбор. Юношата на "блаугранас" е оценяван на над 30 млн. евро, като от клуба биха обмислили оферта над въпросната сума.

Твърди се, че интерес към Касадо има от клубове от Висшата лига, сред които Челси.

Марк Касадо има 41 мача за първия отбор на Барселона, в които е вкарал един гол и е направил шест асистенции. Той вече има две срещи и за националния отбор на Испания.

🚨 JUST IN: Barça sees a lot of overbooking in the midfield position and many clubs are interested in Marc Casadó.



Chelsea is one of those teams. If the English club makes an offer of + €30m for Casadó, the club could consider selling him.



— @sport pic.twitter.com/4nQ6oXjqZZ