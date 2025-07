Ас на Лудогорец пред трансфер в Серия А

Лудогорец може да продаде капитана си Якуб Пьотровски на италианския Удинезе, твърдят полското издание Goal и Calciomercato.

Полският журнаклист Пьотр Козмински пише, че двата клуба водят преговори, но все още не може да се каже със сигурност дали сделката ще се осъществи или не. Ако такъв трансфер има, то 27-годишният халф отново ще работи с Коста Руняич, който е бил негов треньор и в Погон Шченин.

Calciomercato допълва, че развитие около евентуален трансфер може да има още до края на седмицата. "Договорът на полския национал с Лудогорец изтича през юни 2026 г. Следователно операцията е осъществима, ще видим дали този път Удинезе ще направи решителен трансфер".

Италианското издание допълва още, че Удинезе е искал Пьотровски още през миналото лято, но до сделка така и не се е стигнало.

Göztepe Spor Kulübü 🇹🇷 are interested in PFC Ludogorets Razgrad midfielder Jakub Piotrowski, who is under contract until 2026



The Polish international midfielder played 43 matches last season, winning Efbet Liga, the Bulgarian Cup, and the Bulgarian Supercup



✍️ @ersanserdall pic.twitter.com/DTTJecLmMZ