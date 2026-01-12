Новини
Грипна епидемия във Варна, шест области са в предепидемична обстановка

12 Януари, 2026 16:45 1 118 7

Пикът за страната се очаква до края на месеца

Заради сериозен ръст на заболелите от грип и остри респираторни вируси във Варна Регионалната здравна инспекция обяви грипна епидемия в областта от 14 януари. Това съобщи директорът на инспекцията Цонко Паунов, цитиран от кореспондента на БТА Мила Едрева, след заседание на Областния щаб за борба с грипа.

Варна е първа по брой положителни проби, като 240 на 10 хиляди теста са били положителни. Епидемичните стойности са достигнати през през последните дни. Предложението е учениците да минат на онлайн обучение от 14 до 19 януари включително. От Министерството на здравеопазването трябва да решат дали това ще се случи. Засега мярката важи само за болници и детски градини.

"Както и очаквахме - има повишение на заболеваемостта. Болните са 4600 от грип и респираторни заболявания, в сравнение с миналата година - били са 4100. С най-висок брой заболели - в епидемична ситуация е единствено Варна", коментира Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

Междувременно от 14 януари свижданията и плановите операции в болниците във Варна ще бъдат прекратени. Предвижда се детските градини и яслите да продължат да приемат деца, но при засилен медицински контрол.

♦ Община Бургас е в предепидемична обстановка. От ноември досега 100 проби са изпратени в лаборатории в София. 10% от тях са положителни. Към момента заразените са 347 на 10 000 души население. Най-засегнати са децата от 0 до 2 години. Има достатъчно болнични легла в лечебните заведения в областта.

♦ В предепидемична ситуация са Силистра, Добрич, Перник, София-област, Смолян. Като за Перник по-скоро се смята, че пикът там е преминал, когато положителните проби на 10 хиляди души бяха около 300.

Средната заболеваемост е 132 положителни проби, отново на база 10 хиляди души. Пикът за страната се очаква до края на месеца, а пред лекарските кабинети вече има опашки от хора с грипни симптоми.

"Може би над 50% от пробите излизат положителни за грип А. Не винаги обаче тестът се позитивира, ако е даден в първите дни на симптомите, затова се нуждае от повтаряне", констатира Гергана Николова, общопрактикуващ лекар.


  • 1 честен ционист

    7 1 Отговор
    Супер Грипът съвпадна със супер обедняването.

    16:49 12.01.2026

  • 2 ген. Годжи в черен мундир

    4 0 Отговор
    Бърдже бустерите, или яко ще се мре!

    16:50 12.01.2026

  • 3 др Гей Билтс

    3 0 Отговор
    Ива Христова е защитила професорантура с някакви волни съчинения за кърлежите. Какво разбира тя от респираторни заболявания, та прави прогнози и дава препоръки? Все едно ген Годжи да го сложат оператор на пускова установка..

    Коментиран от #6

    16:52 12.01.2026

  • 4 Домашен любимец

    2 0 Отговор
    Усилията са насочени към това, да се съчетае грипната ваканция с междусроковата и младежите да си отпочинат от тежки науки и да могат да се напият и напушат с вейпове, че вече главите и погледите им се поизбистриха от коледната ваканция!

    16:53 12.01.2026

  • 5 Ковид 26

    2 1 Отговор
    Еврото е заразно явно.

    16:56 12.01.2026

  • 6 Глуповат народ хайвански

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "др Гей Билтс":

    Най големите хайвани глупаци са варненци одят по моловете да се заразят, после след тях са хайваните ГЛУПАЦИ силистренци. Айда Варна голема ама ония от Силистра имат немат 25000.

    17:00 12.01.2026

  • 7 С други думи

    1 0 Отговор
    Време е за една зим а ваканция, а после ми истъра се оплаква, че таблети и телефони му пречели. В Герания, няма такова чудо, като грипна ваканция примерно.

    17:27 12.01.2026

