Грипна епидемия във Варна, шест области са в предепидемична обстановка

Заради сериозен ръст на заболелите от грип и остри респираторни вируси във Варна Регионалната здравна инспекция обяви грипна епидемия в областта от 14 януари. Това съобщи директорът на инспекцията Цонко Паунов, цитиран от кореспондента на БТА Мила Едрева, след заседание на Областния щаб за борба с грипа.

Варна е първа по брой положителни проби, като 240 на 10 хиляди теста са били положителни. Епидемичните стойности са достигнати през през последните дни. Предложението е учениците да минат на онлайн обучение от 14 до 19 януари включително. От Министерството на здравеопазването трябва да решат дали това ще се случи. Засега мярката важи само за болници и детски градини.

"Както и очаквахме - има повишение на заболеваемостта. Болните са 4600 от грип и респираторни заболявания, в сравнение с миналата година - били са 4100. С най-висок брой заболели - в епидемична ситуация е единствено Варна", коментира Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

Междувременно от 14 януари свижданията и плановите операции в болниците във Варна ще бъдат прекратени. Предвижда се детските градини и яслите да продължат да приемат деца, но при засилен медицински контрол.

♦ Община Бургас е в предепидемична обстановка. От ноември досега 100 проби са изпратени в лаборатории в София. 10% от тях са положителни. Към момента заразените са 347 на 10 000 души население. Най-засегнати са децата от 0 до 2 години. Има достатъчно болнични легла в лечебните заведения в областта.

♦ В предепидемична ситуация са Силистра, Добрич, Перник, София-област, Смолян. Като за Перник по-скоро се смята, че пикът там е преминал, когато положителните проби на 10 хиляди души бяха около 300.

Средната заболеваемост е 132 положителни проби, отново на база 10 хиляди души. Пикът за страната се очаква до края на месеца, а пред лекарските кабинети вече има опашки от хора с грипни симптоми.

"Може би над 50% от пробите излизат положителни за грип А. Не винаги обаче тестът се позитивира, ако е даден в първите дни на симптомите, затова се нуждае от повтаряне", констатира Гергана Николова, общопрактикуващ лекар.