Кристъл Палас шокира Ливърпул и грабна Суперкупата на Англия след драматични дузпи

Националният стадион "Уембли" стана арена на истински футболен спектакъл, който завърши с неочакван триумф за Кристъл Палас. Лондонските "орли" надделяха над Ливърпул след изпълнение на дузпи и вдигнаха Суперкупата на Англия, слагайки край на надеждите на "червените" за първи трофей през сезона.

Още в началото на срещата новото попълнение на Ливърпул Юго Екитике даде преднина на своя тим, възползвайки се от брилянтен пас на Флориан Вирц. Радостта на мърсисайдци обаче не трая дълго – Жан-Филип Матета изравни от бялата точка в 17-ата минута, връщайки интригата на терена.

Само четири минути по-късно Жереми Фримпонг, привлечен от Байер Леверкузен, отново изведе Ливърпул напред след асистенция на Доминик Собослай. Въпреки това, Кристъл Палас не се предаде и в 77-ата минута Исмаила Сар възстанови равенството, след като бе намерен отлично от Адам Уортън.

След 2:2 в редовното време, съдбата на трофея бе решена чрез изпълнение на дузпи. Ливърпул започна първи, но Мохамед Салах пропусна, изпращайки топката над вратата. Матета откри резултата за Палас, а Алексис Макалистър не успя да преодолее Дийн Хендерсън, който се превърна в герой за лондончани. Езе също не успя да реализира за "орлите", но Гакпо изравни за Ливърпул. Исмаила Сар отново бе точен, а Харви Елиът бе спрян от Хендерсън. Борна Соса удари гредата, оставяйки надеждите живи за "червените". Собослай възстанови равенството, но последната дума имаше Джъстин Девели, който с хладнокръвно изпълнение донесе историческа победа на Кристъл Палас.

Ливърпул ще трябва бързо да се съвземе, тъй като още в петък ги очаква домакинство срещу Борнемут в първия кръг на Висшата лига. Кристъл Палас пък ще гостува на Челси в неделя, окрилени от спечеления трофей и с амбиции за силен старт на новия сезон.