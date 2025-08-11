Новини
Спорт »
Световен футбол »
Върджил ван Дайк разкритикува остро феновете на Кристъл Палас заради Жота

11 Август, 2025 10:29 390 0

Не знам кой го направи, но имаше много хора, които се опитваха да го потушат, но това не помогна

Върджил ван Дайк разкритикува остро феновете на Кристъл Палас заради Жота - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Върджил ван Дайк разкритикува феновете на Кристъл Палас, които нарушиха мълчанието в памет на Диого Жота и брат му Андре Силва преди мача за Къмюнити Шийлд на "Уембли".

Докато мнозинството от феновете на Палас стояха и с уважение спазваха тишината, малка група скандираше. Други привърженици на лондонския тим ги призоваха да бъдат тихи, а феновете на Ливърпул в другия край на стадиона освиркаха, преди съдията да даде край на минутата мълчание.

„Разочароващо е. Това е единственото нещо, което мога да кажа. Не знам кой го направи, но имаше много хора, които се опитваха да го потушат, но това не помогна. Колко фенове имаше, 80 000? Разочароващо е да чуя това, но ако тези хора могат да се приберат у дома и да бъдат горди и щастливи, тогава…“, каза разочарованият Ван Дайк.


