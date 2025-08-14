Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барселона готви „План Б“ за регистрацията на новите си попълнения

Барселона готви „План Б“ за регистрацията на новите си попълнения

14 Август, 2025 07:30 561 0

  • ла лига-
  • барселона-
  • регистрира-
  • футболисти-
  • президента-
  • жоан лапорта-
  • състав-
  • ханзи флик-
  • марк-андре тер стеген-
  • жоан гарсия -
  • майорка -
  • маркъс рашфорд-
  • рууни бардгжи-
  • войчех шчесни-
  • жерард мартин

Каталунците не са сигурни каква финансова политика да предприемат

Барселона готви „План Б“ за регистрацията на новите си попълнения - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Дни преди старта на сезона в Ла Лига, Барселона все още не е успяла да регистрира четирима от своите нови футболисти. Ръководството на клуба, водено от президента Жоан Лапорта, работи под напрежение, за да намери алтернативи, които да осигурят пълен състав на Ханзи Флик за откриващия мач.

Според информации от испанските медии, в последните часове висшето ръководство на Барселона е одобрило единодушно гаранция от 7 милиона евро към Ла Лига. Тази мярка би позволила на клуба да изпълни изискването за т.нар. „1:1 правило“ и да регистрира новите си играчи. Засега това се разглежда като резервен вариант, но каталунците са готови да го активират, за да започнат сезона с пълен набор от футболисти.

Клубът получи и добра новина – Ла Лига е приела, че травмата в гърба на капитана Марк-Андре тер Стеген отговаря на критериите за дългосрочно отсъствие. Това позволява на Барселона да регистрира Жоан Гарсия навреме за двубоя с Майорка на 16 август. Въпреки това, четирима футболисти – Маркъс Рашфорд, Рууни Бардгжи, Войчех Шчесни и Жерард Мартин – остават нерегистрирани и няма да могат да играят в откриващия мач в събота.

Гаранцията ще бъде отчетена като паричен приход в счетоводните книги на клуба, което ще помогне да се изпълнят финансовите правила на Ла Лига. Това не е първият случай, в който Барселона прибягва до подобна практика – през 2022 г. Лапорта и клубният касиер Феран Оливе предоставиха лична гаранция от 11 милиона евро, за да бъде регистриран Жул Кунде. Мярката беше отменена по-късно, след като Жерар Пике напусна клуба в средата на сезона.

В момента каталунците очакват одобрението на одиторите и Ла Лига за продажбата на VIP места на обновения „Камп Ноу“. Ако сделката бъде потвърдена, в касата на клуба ще влязат около 100 милиона евро, което би върнало Барселона в рамките на финансовите правила и би премахнало нуждата от „План Б“. До тогава клубът е решен да изследва всяка възможност, за да гарантира, че финансовите трудности няма да попречат на Флик в началото на сезона.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ