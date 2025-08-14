Барселона готви „План Б“ за регистрацията на новите си попълнения

Дни преди старта на сезона в Ла Лига, Барселона все още не е успяла да регистрира четирима от своите нови футболисти. Ръководството на клуба, водено от президента Жоан Лапорта, работи под напрежение, за да намери алтернативи, които да осигурят пълен състав на Ханзи Флик за откриващия мач.

Според информации от испанските медии, в последните часове висшето ръководство на Барселона е одобрило единодушно гаранция от 7 милиона евро към Ла Лига. Тази мярка би позволила на клуба да изпълни изискването за т.нар. „1:1 правило“ и да регистрира новите си играчи. Засега това се разглежда като резервен вариант, но каталунците са готови да го активират, за да започнат сезона с пълен набор от футболисти.

Клубът получи и добра новина – Ла Лига е приела, че травмата в гърба на капитана Марк-Андре тер Стеген отговаря на критериите за дългосрочно отсъствие. Това позволява на Барселона да регистрира Жоан Гарсия навреме за двубоя с Майорка на 16 август. Въпреки това, четирима футболисти – Маркъс Рашфорд, Рууни Бардгжи, Войчех Шчесни и Жерард Мартин – остават нерегистрирани и няма да могат да играят в откриващия мач в събота.

Гаранцията ще бъде отчетена като паричен приход в счетоводните книги на клуба, което ще помогне да се изпълнят финансовите правила на Ла Лига. Това не е първият случай, в който Барселона прибягва до подобна практика – през 2022 г. Лапорта и клубният касиер Феран Оливе предоставиха лична гаранция от 11 милиона евро, за да бъде регистриран Жул Кунде. Мярката беше отменена по-късно, след като Жерар Пике напусна клуба в средата на сезона.

В момента каталунците очакват одобрението на одиторите и Ла Лига за продажбата на VIP места на обновения „Камп Ноу“. Ако сделката бъде потвърдена, в касата на клуба ще влязат около 100 милиона евро, което би върнало Барселона в рамките на финансовите правила и би премахнало нуждата от „План Б“. До тогава клубът е решен да изследва всяка възможност, за да гарантира, че финансовите трудности няма да попречат на Флик в началото на сезона.