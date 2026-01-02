Манчестър Сити продължава да буксува и след Нова година – без голове срещу Съндърланд

Съндърланд и Манчестър Сити завършиха при нулево равенство в 19-ия кръг на английската Висша лига. Двата отбора не успяха да намерят път към противниковата врата, въпреки амбициозните си опити и жаждата за победа.

Този безрезултатен сблъсък се вписа в тенденцията на деня – цели четири срещи от програмата приключиха без победител, а само двубоят между Кристъл Палас и Фулъм предложи попадения и емоции на зрителите.

Брентфорд и Тотнъм също не успяха да разплетат головия възел, докато Ливърпул и Лийдс разочароваха с безлична игра след празничната нощ.

Съндърланд, който тази година се завърна сред най-добрите, продължава да изненадва приятно и заема седмата позиция с 29 точки. Манчестър Сити, макар и втори в класирането с 41 точки, сякаш още не е излязъл от новогодишната летаргия и пропусна възможността да се доближи до върха.