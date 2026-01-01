Новини
Илия Груев и Лийдс изненадаха Ливърпул

1 Януари, 2026

Мачът завърши без победител

Илия Груев и Лийдс изненадаха Ливърпул - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В първия двубой от новата 2026 година в английската Премиър лийг, Ливърпул и Лийдс завършиха при резултат 0:0 на легендарния стадион "Анфийлд".

Срещата от 19-ия кръг предложи напрегната и тактически издържана игра, в която националът ни Илия Груев изигра ключова роля. Младият полузащитник бе на терена почти цял мач – цели 92 минути, демонстрирайки стабилност и увереност в средата на терена. Това бе неговото десето участие в шампионата през сезона, като за пети път стартира като титуляр. Интересен факт е, че в четири от тези пет срещи, в които Груев бе в стартовия състав, Лийдс се изправяше срещу едни от най-силните отбори в лигата – два пъти срещу Ливърпул, както и по веднъж срещу Манчестър Сити и Арсенал.

След този равен резултат, Ливърпул запазва позицията си в топ 4 с актив от 33 точки, докато Лийдс остава на 16-ото място с 21 пункта.



Standings provided by Sofascore


  • 1 МърсиСайд

    0 0 Отговор
    скукаааа, некадърници ...........

    22:00 01.01.2026

