Илия Груев и Лийдс изненадаха Ливърпул

В първия двубой от новата 2026 година в английската Премиър лийг, Ливърпул и Лийдс завършиха при резултат 0:0 на легендарния стадион "Анфийлд".

Срещата от 19-ия кръг предложи напрегната и тактически издържана игра, в която националът ни Илия Груев изигра ключова роля. Младият полузащитник бе на терена почти цял мач – цели 92 минути, демонстрирайки стабилност и увереност в средата на терена. Това бе неговото десето участие в шампионата през сезона, като за пети път стартира като титуляр. Интересен факт е, че в четири от тези пет срещи, в които Груев бе в стартовия състав, Лийдс се изправяше срещу едни от най-силните отбори в лигата – два пъти срещу Ливърпул, както и по веднъж срещу Манчестър Сити и Арсенал.

След този равен резултат, Ливърпул запазва позицията си в топ 4 с актив от 33 точки, докато Лийдс остава на 16-ото място с 21 пункта.







